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Пламен Димитров: Бюджетът трябва да покаже ръста на заплатите
  Тема: Икономика

Пламен Димитров: Бюджетът трябва да покаже ръста на заплатите

24 Октомври, 2026 18:24 561 15

  • пламен димитров-
  • кнсб-
  • бюджет 2027-
  • минимална работна заплата-
  • цени на храните

Президентът на КНСБ подкрепя по-високите осигурителни прагове, но оспорва новата формула за минималната заплата през 2027 г

Пламен Димитров: Бюджетът трябва да покаже ръста на заплатите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2027 г. трябва да покаже увеличението на заплатите и поне да покрие инфлацията и цените в магазините. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA.

„Сега се кове бюджетът и хората искат да видят увеличението на заплатите си в него“, каза Димитров. По думите му въпросът не се изчерпва само с размера на минималната работна заплата, тъй като очакванията са доходите да следват поскъпването на стоките и услугите.

КНСБ подкрепя част от данъчните промени

Димитров заяви, че КНСБ подкрепя предложените мерки в данъчната сфера с едно изключение – идеята за 7% данък върху ваучерите за храна. Според него това са средства, предназначени за храна, и облагането им е грешен подход.

На извънредно заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество е разгледал данъчните промени и минималната работна заплата за 2027 г. В дискусията са включени и минималните и максималните осигурителни прагове.

Президентът на КНСБ подкрепя увеличаването им. „Това е нещо, което носи права след себе си и по-високи осигурителни плащания. Не може минималните осигурителни доходи да са близки до минималната заплата“, заяви той.

Спорът за формулата за минималната заплата продължава

Димитров посочи, че синдикатът приема новата формула за изчисляване на минималната работна заплата, но не и начина, по който тя се предлага да бъде приложена през 2027 г.

„Формулата ни харесва, но не ни харесва как се прилага към 2027 г.“, каза той. По думите му формулата е трябвало да бъде готова до 15 август. Заради изтеклите срокове КНСБ смята, че най-логично би било за 2027 г. да се използва досегашният механизъм.

Различия за данъка върху банковите свръхпечалби

Пламен Димитров коментира и предложението за еднократен данък върху свръхпечалбите на банките. Той отхвърли аргумента на централната банка, че подобна мярка би оскъпила кредитите за всички.

Според Димитров банките не използват целия наличен ресурс за кредитиране и разполагат с възможност да отпуснат още средства. Така той оспори тезата, че облагането на част от печалбата автоматично ще бъде прехвърлено върху кредитополучателите.

КНСБ посочва четири основни хранителни стоки

По темата за надценките Димитров заяви, че синдикатът следи цените от 16 месеца. По думите му четири стоки – прясно мляко, бял ориз, боб и сирене – са сред продуктите с най-високи цени в Европейския съюз.

Той свърза наблюдаваните разлики с надценките между цените на едро и крайните цени. Междувременно проверките на Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите в складовете на търговските вериги продължават.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 2 Отговор
    Минималната и автоматизмите на държавна ясла помпят инфлацията.

    18:29 24.10.2026

  • 2 Горски

    4 0 Отговор
    Що за цинизъм, 5000 лева стартова заплата на бюджетници, 200 000 заплати шефове на болници и управител Лукойл. от 12 000 до 20 000 заплати депутати и Комисии. Здравна повишена, без необлагаем минимум. Повишение местни данъци и такси за 3 г. с 100%, Данъчната оценка Радев, и веднага общините, ще повишат данък смет. На месец здравни, местни данъци, топла вода, студена, парно с 30% сградна и ток общо, мобилни 220 ойро, едно пазаруване за ядене в квартални магазини 120 ойро на седмица, 480 ойро. Вече сме минус 60 ойро.

    18:30 24.10.2026

  • 3 Пеевски

    2 1 Отговор
    Този не става за ничий скут. Аз го плювам той се радва.

    18:30 24.10.2026

  • 4 Много държавни клатикрачоли

    3 0 Отговор
    в тази територия! Няма как да има големи заплати!

    18:30 24.10.2026

  • 5 Вятър работа

    2 2 Отговор
    Капитализъм - глад, мизерия, лъжи, безработица,студ и мрак за над 80% от хората.

    18:30 24.10.2026

  • 6 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Пламен яко е огладняла .Мерки ще се вземат ще бъде нахранен и ще си легне

    18:31 24.10.2026

  • 7 Капитан Крийч

    1 2 Отговор
    Тоя дедо е невменяем. Не може да стопли че пари нема откъде.

    18:34 24.10.2026

  • 8 Горски

    2 1 Отговор
    Веригите може да бъдат стреснати само от нас- хората.Пълен,всеобхватен бойкот в цяла България.Две седмици никой да не стъпва вътре,дори за един хляб или литър мляко.Няма да умрем от глад,или недостиг на продукти.Пазарувай в кварталния магазин.Ще се побъркат,къде да съхранява стотици тонове, бързо оборотни стоки- млеко,месни продукти,масла и сирене.На щандове,но в складовете.А пред тях ще чакат нови Тирове с доставки на същите продукти.Там зареждане се планира и заплаща предварително,поне месец напред.Ще смъкнат цените наполовина.Но не става при наш търбух- Ганьо.Пълни колички и торби като невидял ядене .Те го знаят,имат цели отдели,който следят оборот и продажби всеки ден.

    18:35 24.10.2026

  • 9 3.14К

    2 1 Отговор
    България е единствената държава, където мафията има два профсъюза!

    18:36 24.10.2026

  • 10 Иска

    1 1 Отговор
    Със заеми заплати да плаща, а за народа данъци и грабеж

    18:39 24.10.2026

  • 11 Говорител

    0 2 Отговор
    На ББ и ДП

    18:40 24.10.2026

  • 12 КАЗВАМ

    1 2 Отговор
    НЕ СИ В ПОЛОЖЕНИЕ ДА ДАВАШ СЪВЕТИ! ТЕЗИ СЪВЕТИ ДА БЕШЕ ГИ ДАВАЛ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ СИ - БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ! НЯМА ЛИ ДА ИЗЛЕЗЕШ УТРЕ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ, КАКТО ГО НАПРАВИ ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ, А - ЗА ДА ПОДКРЕПИШ СЪДРУЖНИЦИТЕ СИ? МУ..ТР..А!

    19:07 24.10.2026

  • 13 Тоя какъв

    1 1 Отговор
    Мизерник е .
    Подлога на сглобката .
    Аз се отказах от проф съюза , имам си КТД и тоя крадец съм го пратил в трета глуха .
    Ще му отчислявам на него 1 ,% от заплатата .
    3500 евро на вятъра .

    19:12 24.10.2026

  • 14 Нали искахте Ойро

    0 1 Отговор
    От къде ще дойде този ръст на заплати, като заводите затварят врати, инвеститори напускат, пореден завод за преработка на тъкани, затвори врати, поради непосилни цени ток и вода след въвеждане ойро?
    От заеми? От данъци?
    46 000 бюджетника в КЗП, ами съкращавате с 50% бюджетниците, и ще има пари за останалите 50%.
    600 000 бюджетника на 5.5 милиона и половина народ.
    На мен да ми повишавате данъците, акцизите, винетките, застраховките,, ток, студена и топла вода, парно, мобилни, местни данъци със сто процента до 2030, азминистративни такси, услуги, мобилни.
    Да си плащат осигуровките, наемите, бензините, колите, шофьорите, мобилните бюджетниците.
    Малко ли ви е 5 000 лв. стартова заплата в определен сектор бюджетник.
    Малко ли ви е 50 000 лв. на месец заплати в съдебна с-ма.
    Малко ли ви е 250 000 заплата шеф Лукойл и на шефове болници, НА МЕСЕЦ.
    Малко ли ви е 6000 лв. на година за костюмчета, това са годишните пенсии на някои пенсионери.
    54 лв. за мобилен телефон? При 19 лв. 2020 г.

    19:15 24.10.2026

  • 15 Манолова да види

    1 0 Отговор
    Възрастна позната.
    Измамилия с оферта от 9 евро телевизия и мобилен, цена 27 ойро крайна сметка.
    Отивам да питам, каква е тази разлика от 36 лева?
    Наем на устройство и такси, скандално със ситни букви, цената от обявената 9 ойро става 27 ойро за основни програми телевизия и телефон.
    Второ са я излъгали, че Договорът й изтича 2026, оказва се, че изтича 2027 г.

    19:24 24.10.2026

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