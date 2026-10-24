Пламен Димитров: Бюджетът трябва да покаже ръста на заплатите

Бюджетът за 2027 г. трябва да покаже увеличението на заплатите и поне да покрие инфлацията и цените в магазините. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA.
„Сега се кове бюджетът и хората искат да видят увеличението на заплатите си в него“, каза Димитров. По думите му въпросът не се изчерпва само с размера на минималната работна заплата, тъй като очакванията са доходите да следват поскъпването на стоките и услугите.
КНСБ подкрепя част от данъчните промени
Димитров заяви, че КНСБ подкрепя предложените мерки в данъчната сфера с едно изключение – идеята за 7% данък върху ваучерите за храна. Според него това са средства, предназначени за храна, и облагането им е грешен подход.
На извънредно заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество е разгледал данъчните промени и минималната работна заплата за 2027 г. В дискусията са включени и минималните и максималните осигурителни прагове.
Президентът на КНСБ подкрепя увеличаването им. „Това е нещо, което носи права след себе си и по-високи осигурителни плащания. Не може минималните осигурителни доходи да са близки до минималната заплата“, заяви той.
Спорът за формулата за минималната заплата продължава
Димитров посочи, че синдикатът приема новата формула за изчисляване на минималната работна заплата, но не и начина, по който тя се предлага да бъде приложена през 2027 г.
„Формулата ни харесва, но не ни харесва как се прилага към 2027 г.“, каза той. По думите му формулата е трябвало да бъде готова до 15 август. Заради изтеклите срокове КНСБ смята, че най-логично би било за 2027 г. да се използва досегашният механизъм.
Различия за данъка върху банковите свръхпечалби
Пламен Димитров коментира и предложението за еднократен данък върху свръхпечалбите на банките. Той отхвърли аргумента на централната банка, че подобна мярка би оскъпила кредитите за всички.
Според Димитров банките не използват целия наличен ресурс за кредитиране и разполагат с възможност да отпуснат още средства. Така той оспори тезата, че облагането на част от печалбата автоматично ще бъде прехвърлено върху кредитополучателите.
КНСБ посочва четири основни хранителни стоки
По темата за надценките Димитров заяви, че синдикатът следи цените от 16 месеца. По думите му четири стоки – прясно мляко, бял ориз, боб и сирене – са сред продуктите с най-високи цени в Европейския съюз.
Той свърза наблюдаваните разлики с надценките между цените на едро и крайните цени. Междувременно проверките на Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите в складовете на търговските вериги продължават.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
18:29 24.10.2026
2 Горски
18:30 24.10.2026
3 Пеевски
18:30 24.10.2026
4 Много държавни клатикрачоли
18:30 24.10.2026
5 Вятър работа
18:30 24.10.2026
6 И Киев е Руски
18:31 24.10.2026
7 Капитан Крийч
18:34 24.10.2026
8 Горски
18:35 24.10.2026
9 3.14К
18:36 24.10.2026
10 Иска
18:39 24.10.2026
11 Говорител
18:40 24.10.2026
12 КАЗВАМ
19:07 24.10.2026
13 Тоя какъв
Подлога на сглобката .
Аз се отказах от проф съюза , имам си КТД и тоя крадец съм го пратил в трета глуха .
Ще му отчислявам на него 1 ,% от заплатата .
3500 евро на вятъра .
19:12 24.10.2026
14 Нали искахте Ойро
От заеми? От данъци?
46 000 бюджетника в КЗП, ами съкращавате с 50% бюджетниците, и ще има пари за останалите 50%.
600 000 бюджетника на 5.5 милиона и половина народ.
На мен да ми повишавате данъците, акцизите, винетките, застраховките,, ток, студена и топла вода, парно, мобилни, местни данъци със сто процента до 2030, азминистративни такси, услуги, мобилни.
Да си плащат осигуровките, наемите, бензините, колите, шофьорите, мобилните бюджетниците.
Малко ли ви е 5 000 лв. стартова заплата в определен сектор бюджетник.
Малко ли ви е 50 000 лв. на месец заплати в съдебна с-ма.
Малко ли ви е 250 000 заплата шеф Лукойл и на шефове болници, НА МЕСЕЦ.
Малко ли ви е 6000 лв. на година за костюмчета, това са годишните пенсии на някои пенсионери.
54 лв. за мобилен телефон? При 19 лв. 2020 г.
19:15 24.10.2026
15 Манолова да види
Измамилия с оферта от 9 евро телевизия и мобилен, цена 27 ойро крайна сметка.
Отивам да питам, каква е тази разлика от 36 лева?
Наем на устройство и такси, скандално със ситни букви, цената от обявената 9 ойро става 27 ойро за основни програми телевизия и телефон.
Второ са я излъгали, че Договорът й изтича 2026, оказва се, че изтича 2027 г.
19:24 24.10.2026