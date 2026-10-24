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Николай Василев: Инфлацията не е планетарен проблем
  Тема: Икономика

Николай Василев: Инфлацията не е планетарен проблем

24 Октомври, 2026 18:37 808 24

  • николай василев-
  • инфлация-
  • бюджет 2027-
  • бюджетен дефицит-
  • надценки

Бившият министър настоява за бюджетни излишъци и защитава свободното ценообразуване при храните и останалите стоки

Николай Василев: Инфлацията не е планетарен проблем - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлацията е проблем, но не е планетарен проблем, заяви бившият министър на икономиката Николай Василев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Той коментира предстоящите дебати по бюджета за 2027 г., размера на дефицита и високите цени на храните.

Василев настоя за промяна във фискалната политика и за бюджетни излишъци. По думите му правителствата обявяват дефицит около 3%, но реалният показател е приблизително 5%, а при различни счетоводни практики може да се говори и за стойност, близка до 8%.

„Искам да има излишък в бюджета“, заяви Василев.

Той посочи, че според него всяка от последните седем и всяка от следващите седем години трябва да завършва с излишък. В разговора беше коментиран и заложеният за 2027 г. дефицит от 4,3%.

Василев свърза излишъците с икономическия растеж

Бившият министър заяви, че най-високият икономически растеж в историята на България през последните 36 години е бил постигнат в периоди на бюджетни излишъци. По думите му тогава държавата е натрупвала средства за инвестиции, а доходите са нараствали.

„Държавата трупаше мускули, сила, огромни инвестиции, голям ръст на доходите“, каза Василев.

По отношение на цените той направи разлика между реалното поскъпване и усещането на потребителите за инфлацията. Василев подчерта, че България не се намира във война, няма природно бедствие, рецесия или пандемия.

Високата надценка не е автоматично нарушение

Василев се обяви против разбирането, че голямата надценка сама по себе си доказва нарушение. Според него свободният пазар предполага различни цени, а конкуренцията ограничава възможността търговците да действат като единен картел.

Той даде пример с продажба на стока с надценка от 5000%. По думите му подобна сделка не е незаконна, ако има клиент, който е готов да плати цената.

„За мен е законно и не е неморално, ако някой желае да продава чаши с 5000% надценка и ако има кой да му ги купува“, заяви Николай Василев.

Той допълни, че при такава продажба търговецът ще плати данък. Василев определи подхода си като пазарен и посочи, че в България се предлагат стотици хиляди стоки и услуги.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Този държи 20 процента от енергото в София.Той ви дига сметките за ток.

    Коментиран от #5

    18:39 24.10.2026

  • 2 Бок Лук

    9 1 Отговор
    на Бок Луците като ВОДЕЩИЯТ

    18:41 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дупитата

    11 2 Отговор
    Крадливите царисти толкова изкрадоха, че след 200 години и повече още имат за охолен живот.

    18:42 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В Берлин е по евтино!

    5 1 Отговор
    Тук са свикнали да стрижат овцете!

    Коментиран от #24

    18:45 24.10.2026

  • 7 баща адмирал от соца

    10 1 Отговор
    Николайчо, дете комунистическо, ти си планетарно глобално крадлив и тъъъп.

    18:47 24.10.2026

  • 8 опаа,

    6 0 Отговор
    Инфлацията не била проблем на Николай Василев. Който си мисли друго да си помисли още веднъж.

    18:49 24.10.2026

  • 9 Ойрото

    8 0 Отговор
    Още след влизането в ойрочакалня, започна повишение на цени 2020 г., 30% на малка част продукти. Някой даде Заповед на борсите да повишават цени. Асен Василев 2021, който повиши чудовищно заплати в бюджетна сфера. Спасиха го огромните печалби от АЕЦ и войната, продажбата на оръжия. След това ГЕРБ и ДПС продължиха тази порочна политика. 96 милиарда лева похарчени за ОЙРО. 2 млрд. злато на ЕЦБ, 6 млрд. разходи по въвеждане ойро., 43 млрд. лв резерв от 86 даден на ЕЦБ, 30 млрд. върнати банки падане праг резерв от 12% на един. 3 млрд. лв. за ЕСМ гласувани от НС 2026, Около 12- 15 млрд. лв. обещани за спасяване на Ойрочленки.
    Виновни няма, фалшифицирани бюджетни дефицити и инфлация от МСъвети, БНБ, НСИ.
    Отказан Референдум 600 000 подписа, Втори отказан Референдум Дойран, и отказ Радев да инициира Референдум 9 г., когато ни приеха в ойрозоната де факто, Радев пита кога да унищожим левът. Чудовищни заеми и дългови спирали.
    Оставка на ПБ, ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС.
    Оставка и продължава повишаване чудовищни цени ток, вода, парно, МОБИЛНИ, местни данъци от 2027, топли води, храна, лекарства..

    Коментиран от #21

    18:50 24.10.2026

  • 10 Горски

    8 0 Отговор
    Що за цинизъм, 5000 лева стартова заплата на бюджетници, 200 000 заплати шефове на болници и управител Лукойл. от 12 000 до 20 000 заплати депутати и Комисии. Здравна повишена, без необлагаем минимум. Повишение местни данъци и такси за 3 г. с 100%, Данъчната оценка Радев, и веднага общините, ще повишат данък смет. На месец здравни, местни данъци, топла вода, студена, парно с 30% сградна и ток общо, мобилни 220 ойро, едно пазаруване за ядене в квартални магазини 120 ойро на седмица, 480 ойро. Вече сме минус 60 ойро. Веригите може да бъдат стреснати само от нас- хората.Пълен,всеобхватен бойкот в цяла България.Две седмици никой да не стъпва вътре,дори за един хляб или литър мляко.Няма да умрем от глад,или недостиг на продукти.Пазарувай в кварталния магазин.Ще се побъркат,къде да съхранява стотици тонове, бързо оборотни стоки- млеко,месни продукти,масла и сирене.На щандове,но в складовете.А пред тях ще чакат нови Тирове с доставки на същите продукти.Там зареждане се планира и заплаща предварително,поне месец напред.Ще смъкнат цените наполовина.Но не става при наш търбух- Ганьо.Пълни колички и торби като невидял ядене .Те го знаят,имат цели отдели,който следят оборот и продажби всеки ден.

    Коментиран от #11

    18:51 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Страшен

    4 1 Отговор
    Смешник. Готов е да оправи всичко и всички.
    Ако се появи и царят ще бъде дюшеш.....

    18:55 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 На Виденов предлагат

    7 1 Отговор
    да продаде БТК за 4 милиарда долара. Виденов отказва с мотив, че БТК е част от национална сигурност на България.
    Идва Ники Василев и продава на Кипърска офшорка БТК за 250 милиона долара.
    Никито Василев е ощетил държавата с 3 милиарда 750 милиона долара.
    Над 6 милиарда лева.

    19:02 24.10.2026

  • 15 С това

    6 0 Отговор
    Свободно ценообразуване, е станала пълна свободния и свръхпечалби. На него му е лесно като си има собствена фирма, но хората на заплата не могат да си позволят цени от Люксембург с най-ниските заплати, дори на Балканите.

    19:05 24.10.2026

  • 16 Без

    4 2 Отговор
    Вендета няма да стане !
    Тоя и еврото ни хвалеше !!!
    Еми рапон , да си ми върнеш откраднатите 15 бона на годишна база .

    19:15 24.10.2026

  • 17 Факт

    4 1 Отговор
    Обявили 3%, но била близо до 5%, а реално били към 8%.
    Досущ, като при покриване критериите за влизане в Еврозоната, нали така?

    19:17 24.10.2026

  • 18 Да оди пуяка

    3 1 Отговор
    У САЩ да настоява за бюджетни излишъци ....черта

    19:19 24.10.2026

  • 19 Да оди пуяка на някой друг да ги

    4 3 Отговор
    разправя тея. Напротив ! Продажбата на стока с надценка от 5000% не е незаконна, но ако има клиент, който е готов да я плати се нарича "пране на пари" !

    19:23 24.10.2026

  • 20 Чорбара

    4 1 Отговор
    Неграмотен и крадлив про стак.

    19:25 24.10.2026

  • 21 да те светна ако не се досещаш

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ойрото":

    Не можеш да си с най ниските доходи още под крилото на СССР, за да пропаднеш моментално ако решиш да се отцепиш самостоятелно и след като се присъединиш към нормални условия изведнъж да станеш с най висок стандарт. Всички се оплакват, че като излязат навън било скъпо, а в същото време искат да останем с най ниските цени и от там доходи. Защото цените зависят от доходите на хората, никой не може да продаде стока на цена която е непосилна за купувача.

    19:26 24.10.2026

  • 22 Принципно тоя не го слуша главата

    0 1 Отговор
    Наратива му е без данъци за богатите, да се дават пари за милитаризация, да се вдигат винетките и данък сгради. Концесии, грабеж на народа и публично частни партнъорства които от опит знаем до къде водят ....

    19:31 24.10.2026

  • 23 Къде Видя Тук Пазар !

    1 0 Отговор
    В Този Монопол !

    Че и Да Говориш За Конкуренция ?

    Тук Всички Цени Растат !

    До Най - Високата !

    Повишаваш пенсиите с 10 лева !

    И Цените скачат пропорционално Още през месеца !

    Преди Увеличенито !

    Колкото са В Магазина !

    Толкова и На Пазара !

    А В Някои По- Малки Магазинчета !

    И По -Високи !

    Ти Виждал ли си Поне Някога Пазар ?

    Че и да Говориш За Конкуренция ?

    19:34 24.10.2026

  • 24 Верно ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "В Берлин е по евтино!":

    Колко е една пломба в Белрин?

    19:36 24.10.2026

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