Николай Василев: Инфлацията не е планетарен проблем

Инфлацията е проблем, но не е планетарен проблем, заяви бившият министър на икономиката Николай Василев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Той коментира предстоящите дебати по бюджета за 2027 г., размера на дефицита и високите цени на храните.

Василев настоя за промяна във фискалната политика и за бюджетни излишъци. По думите му правителствата обявяват дефицит около 3%, но реалният показател е приблизително 5%, а при различни счетоводни практики може да се говори и за стойност, близка до 8%.

„Искам да има излишък в бюджета“, заяви Василев.

Той посочи, че според него всяка от последните седем и всяка от следващите седем години трябва да завършва с излишък. В разговора беше коментиран и заложеният за 2027 г. дефицит от 4,3%.

Василев свърза излишъците с икономическия растеж

Бившият министър заяви, че най-високият икономически растеж в историята на България през последните 36 години е бил постигнат в периоди на бюджетни излишъци. По думите му тогава държавата е натрупвала средства за инвестиции, а доходите са нараствали.

„Държавата трупаше мускули, сила, огромни инвестиции, голям ръст на доходите“, каза Василев.

По отношение на цените той направи разлика между реалното поскъпване и усещането на потребителите за инфлацията. Василев подчерта, че България не се намира във война, няма природно бедствие, рецесия или пандемия.

Високата надценка не е автоматично нарушение

Василев се обяви против разбирането, че голямата надценка сама по себе си доказва нарушение. Според него свободният пазар предполага различни цени, а конкуренцията ограничава възможността търговците да действат като единен картел.

Той даде пример с продажба на стока с надценка от 5000%. По думите му подобна сделка не е незаконна, ако има клиент, който е готов да плати цената.

„За мен е законно и не е неморално, ако някой желае да продава чаши с 5000% надценка и ако има кой да му ги купува“, заяви Николай Василев.

Той допълни, че при такава продажба търговецът ще плати данък. Василев определи подхода си като пазарен и посочи, че в България се предлагат стотици хиляди стоки и услуги.

Източници: nova.bg