Николай Василев: Инфлацията не е планетарен проблем

Инфлацията е проблем, но не е планетарен проблем, заяви бившият министър на икономиката Николай Василев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Той коментира предстоящите дебати по бюджета за 2027 г., размера на дефицита и високите цени на храните.
Василев настоя за промяна във фискалната политика и за бюджетни излишъци. По думите му правителствата обявяват дефицит около 3%, но реалният показател е приблизително 5%, а при различни счетоводни практики може да се говори и за стойност, близка до 8%.„Искам да има излишък в бюджета“, заяви Василев.
Той посочи, че според него всяка от последните седем и всяка от следващите седем години трябва да завършва с излишък. В разговора беше коментиран и заложеният за 2027 г. дефицит от 4,3%.
Василев свърза излишъците с икономическия растеж
Бившият министър заяви, че най-високият икономически растеж в историята на България през последните 36 години е бил постигнат в периоди на бюджетни излишъци. По думите му тогава държавата е натрупвала средства за инвестиции, а доходите са нараствали.„Държавата трупаше мускули, сила, огромни инвестиции, голям ръст на доходите“, каза Василев.
По отношение на цените той направи разлика между реалното поскъпване и усещането на потребителите за инфлацията. Василев подчерта, че България не се намира във война, няма природно бедствие, рецесия или пандемия.
Високата надценка не е автоматично нарушение
Василев се обяви против разбирането, че голямата надценка сама по себе си доказва нарушение. Според него свободният пазар предполага различни цени, а конкуренцията ограничава възможността търговците да действат като единен картел.
Той даде пример с продажба на стока с надценка от 5000%. По думите му подобна сделка не е незаконна, ако има клиент, който е готов да плати цената.„За мен е законно и не е неморално, ако някой желае да продава чаши с 5000% надценка и ако има кой да му ги купува“, заяви Николай Василев.
Той допълни, че при такава продажба търговецът ще плати данък. Василев определи подхода си като пазарен и посочи, че в България се предлагат стотици хиляди стоки и услуги.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
18:39 24.10.2026
2 Бок Лук
18:41 24.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дупитата
18:42 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 В Берлин е по евтино!
Коментиран от #24
18:45 24.10.2026
7 баща адмирал от соца
18:47 24.10.2026
8 опаа,
18:49 24.10.2026
9 Ойрото
Виновни няма, фалшифицирани бюджетни дефицити и инфлация от МСъвети, БНБ, НСИ.
Отказан Референдум 600 000 подписа, Втори отказан Референдум Дойран, и отказ Радев да инициира Референдум 9 г., когато ни приеха в ойрозоната де факто, Радев пита кога да унищожим левът. Чудовищни заеми и дългови спирали.
Оставка на ПБ, ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС.
Оставка и продължава повишаване чудовищни цени ток, вода, парно, МОБИЛНИ, местни данъци от 2027, топли води, храна, лекарства..
Коментиран от #21
18:50 24.10.2026
10 Горски
Коментиран от #11
18:51 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Страшен
Ако се появи и царят ще бъде дюшеш.....
18:55 24.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 На Виденов предлагат
Идва Ники Василев и продава на Кипърска офшорка БТК за 250 милиона долара.
Никито Василев е ощетил държавата с 3 милиарда 750 милиона долара.
Над 6 милиарда лева.
19:02 24.10.2026
15 С това
19:05 24.10.2026
16 Без
Тоя и еврото ни хвалеше !!!
Еми рапон , да си ми върнеш откраднатите 15 бона на годишна база .
19:15 24.10.2026
17 Факт
Досущ, като при покриване критериите за влизане в Еврозоната, нали така?
19:17 24.10.2026
18 Да оди пуяка
19:19 24.10.2026
19 Да оди пуяка на някой друг да ги
19:23 24.10.2026
20 Чорбара
19:25 24.10.2026
21 да те светна ако не се досещаш
До коментар #9 от "Ойрото":Не можеш да си с най ниските доходи още под крилото на СССР, за да пропаднеш моментално ако решиш да се отцепиш самостоятелно и след като се присъединиш към нормални условия изведнъж да станеш с най висок стандарт. Всички се оплакват, че като излязат навън било скъпо, а в същото време искат да останем с най ниските цени и от там доходи. Защото цените зависят от доходите на хората, никой не може да продаде стока на цена която е непосилна за купувача.
19:26 24.10.2026
22 Принципно тоя не го слуша главата
19:31 24.10.2026
23 Къде Видя Тук Пазар !
Че и Да Говориш За Конкуренция ?
Тук Всички Цени Растат !
До Най - Високата !
Повишаваш пенсиите с 10 лева !
И Цените скачат пропорционално Още през месеца !
Преди Увеличенито !
Колкото са В Магазина !
Толкова и На Пазара !
А В Някои По- Малки Магазинчета !
И По -Високи !
Ти Виждал ли си Поне Някога Пазар ?
Че и да Говориш За Конкуренция ?
19:34 24.10.2026
24 Верно ли?
До коментар #6 от "В Берлин е по евтино!":Колко е една пломба в Белрин?
19:36 24.10.2026