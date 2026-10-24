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Вотът зад граница започна с гласуването в Нова Зеландия
  Тема: Избори

Вотът зад граница започна с гласуването в Нова Зеландия

24 Октомври, 2026 21:30 283 3

  • избори за президент-
  • вот зад граница-
  • българи в чужбина-
  • машинно гласуване

Първите секции отвориха в Окланд. Общо 613 секции в 60 държави ще приемат български избиратели

Вотът зад граница започна с гласуването в Нова Зеландия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гласуването на българите в чужбина за президент и вицепрезидент на България започна в Окланд, Нова Зеландия. Секциите там отвориха в 21:00 часа българско време. Вотът зад граница ще продължи до сутринта на 26 октомври, когато последни ще приключат изборният ден сънародниците ни в американските щати Калифорния и Невада.

В тези две секции гласуването ще приключи в 5:00 часа българско време на 26 октомври. Така заради часовата разлика изборният ден извън страната ще обхване няколко последователни часови зони.

613 секции в 60 държави

За президентския вот са разкрити общо 613 избирателни секции в 60 държави. Най-голям е броят им във Великобритания и Северна Ирландия – 82. Следват Турция със 78 секции, Германия със 70, Испания с 67 и Съединените щати с 44.

В Италия ще има 29 секции, в Гърция и Нидерландия – по 24, във Франция – 18, в Австрия – 17, в Белгия – 16, в Канада – 15, а в Молдова и Швейцария – по 11.

Машини ще има в 242 секции

Машинно гласуване е осигурено в 242 секции, за които са доставени общо 280 устройства. За първи път с машини ще се гласува във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.

Изборните книжа, материалите и машините са доставени до секциите чрез въздушен и наземен транспорт. „Дипломатическите и консулските представителства на Република България поддържат постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникване на затруднения в изборния ден“, посочва Министерството на външните работи.

Как се гласува без предварително заявление

В списъците за гласуване извън страната са включени 38 227 български граждани. Избирателите, които са в предварителните списъци, не попълват декларация пред секционната избирателна комисия.

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната, също могат да упражнят правото си на вот в избрана от тях секция. Те трябва да подадат декларация по образец, че отговарят на условията за гласуване, не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Дипломатическите и консулските представителства са в готовност да съдействат при възникване на затруднения. Министерството на външните работи благодари на българските общности зад граница за подкрепата при подготовката и организацията на изборите.

Източници: nova.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Защо не пише ИМА ЛИ Избир. Секции в Русия,С.Корея,Китай,Чечения и т.д./так дале/?А КОЛКО СА ако "Да"?

    21:42 24.10.2026

  • 3 Стефан Гамизов е публикувал снимки

    1 0 Отговор
    И записи между Радев и Слави Бинев и заявява-

    Втори човек (Слави Бинев) от кръга на Румен Радев беше застрелян днес след основен негов спонсор в Пловдив — отново е използван човек-бушон да поеме вината и да бъде заловен веднага.

    Застреляната обаче е Илиана Йотова — руснаците жертват пешка (крепостна селянка) в нейно лице, за да спасят царя-марионетка Радев.
    Радев моли да даде президентството на ПП-ДБ за да ги омилостиви да го пощадят и да не организират протести.
    Не си мислете че президента е само фигура. Има половината квота във ВСС, във Върховна прокуратура ,назначава служебни правителства и е главнокомандващ Българската армия.




    Всичко това се случва, защото:

    — Трябва да се крадат 23 милиарда евро от Брюксел през следващите години, а за това трябва да се контролира съдебната система без Пеевски (днес се избира прокурорската квота за ВСС), защото той изяжда всичко и не дели.

    — Трябва да се опази “Турски поток“ (Борисов е за обвинение по темата за строителството му), за да може, ако останат санкциите срещу руския газ, да се контрабандира пак руски и ирански газ с подменени документи, с ползване на договора с “Боташ“ — 8-12 милиарда евро на година са това.

    — Трябва да се поделят някак кражбите от строителството на две нови ядрени централи, а държавни гаранции за двете с тези окрадени финанси няма — още 35 милиарда евро.

    — Трябва да се опази контрабандата на китайско комунистическо карго, а Кьовеши след седмица вече няма да е ев

    21:43 24.10.2026

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