Вотът зад граница започна с гласуването в Нова Зеландия

Гласуването на българите в чужбина за президент и вицепрезидент на България започна в Окланд, Нова Зеландия. Секциите там отвориха в 21:00 часа българско време. Вотът зад граница ще продължи до сутринта на 26 октомври, когато последни ще приключат изборният ден сънародниците ни в американските щати Калифорния и Невада.
В тези две секции гласуването ще приключи в 5:00 часа българско време на 26 октомври. Така заради часовата разлика изборният ден извън страната ще обхване няколко последователни часови зони.
613 секции в 60 държави
За президентския вот са разкрити общо 613 избирателни секции в 60 държави. Най-голям е броят им във Великобритания и Северна Ирландия – 82. Следват Турция със 78 секции, Германия със 70, Испания с 67 и Съединените щати с 44.
В Италия ще има 29 секции, в Гърция и Нидерландия – по 24, във Франция – 18, в Австрия – 17, в Белгия – 16, в Канада – 15, а в Молдова и Швейцария – по 11.
Машини ще има в 242 секции
Машинно гласуване е осигурено в 242 секции, за които са доставени общо 280 устройства. За първи път с машини ще се гласува във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.
Изборните книжа, материалите и машините са доставени до секциите чрез въздушен и наземен транспорт. „Дипломатическите и консулските представителства на Република България поддържат постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникване на затруднения в изборния ден“, посочва Министерството на външните работи.
Как се гласува без предварително заявление
В списъците за гласуване извън страната са включени 38 227 български граждани. Избирателите, които са в предварителните списъци, не попълват декларация пред секционната избирателна комисия.
Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната, също могат да упражнят правото си на вот в избрана от тях секция. Те трябва да подадат декларация по образец, че отговарят на условията за гласуване, не са гласували и няма да гласуват на друго място.
Дипломатическите и консулските представителства са в готовност да съдействат при възникване на затруднения. Министерството на външните работи благодари на българските общности зад граница за подкрепата при подготовката и организацията на изборите.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 оня с коня
21:42 24.10.2026
3 Стефан Гамизов е публикувал снимки
Втори човек (Слави Бинев) от кръга на Румен Радев беше застрелян днес след основен негов спонсор в Пловдив — отново е използван човек-бушон да поеме вината и да бъде заловен веднага.
Застреляната обаче е Илиана Йотова — руснаците жертват пешка (крепостна селянка) в нейно лице, за да спасят царя-марионетка Радев.
Радев моли да даде президентството на ПП-ДБ за да ги омилостиви да го пощадят и да не организират протести.
Не си мислете че президента е само фигура. Има половината квота във ВСС, във Върховна прокуратура ,назначава служебни правителства и е главнокомандващ Българската армия.
Всичко това се случва, защото:
— Трябва да се крадат 23 милиарда евро от Брюксел през следващите години, а за това трябва да се контролира съдебната система без Пеевски (днес се избира прокурорската квота за ВСС), защото той изяжда всичко и не дели.
— Трябва да се опази “Турски поток“ (Борисов е за обвинение по темата за строителството му), за да може, ако останат санкциите срещу руския газ, да се контрабандира пак руски и ирански газ с подменени документи, с ползване на договора с “Боташ“ — 8-12 милиарда евро на година са това.
— Трябва да се поделят някак кражбите от строителството на две нови ядрени централи, а държавни гаранции за двете с тези окрадени финанси няма — още 35 милиарда евро.
— Трябва да се опази контрабандата на китайско комунистическо карго, а Кьовеши след седмица вече няма да е ев
21:43 24.10.2026