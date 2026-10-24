Вотът зад граница започна с гласуването в Нова Зеландия

Гласуването на българите в чужбина за президент и вицепрезидент на България започна в Окланд, Нова Зеландия. Секциите там отвориха в 21:00 часа българско време. Вотът зад граница ще продължи до сутринта на 26 октомври, когато последни ще приключат изборният ден сънародниците ни в американските щати Калифорния и Невада.

В тези две секции гласуването ще приключи в 5:00 часа българско време на 26 октомври. Така заради часовата разлика изборният ден извън страната ще обхване няколко последователни часови зони.

613 секции в 60 държави

За президентския вот са разкрити общо 613 избирателни секции в 60 държави. Най-голям е броят им във Великобритания и Северна Ирландия – 82. Следват Турция със 78 секции, Германия със 70, Испания с 67 и Съединените щати с 44.

В Италия ще има 29 секции, в Гърция и Нидерландия – по 24, във Франция – 18, в Австрия – 17, в Белгия – 16, в Канада – 15, а в Молдова и Швейцария – по 11.

Машини ще има в 242 секции

Машинно гласуване е осигурено в 242 секции, за които са доставени общо 280 устройства. За първи път с машини ще се гласува във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.

Изборните книжа, материалите и машините са доставени до секциите чрез въздушен и наземен транспорт. „Дипломатическите и консулските представителства на Република България поддържат постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникване на затруднения в изборния ден“, посочва Министерството на външните работи.

Как се гласува без предварително заявление

В списъците за гласуване извън страната са включени 38 227 български граждани. Избирателите, които са в предварителните списъци, не попълват декларация пред секционната избирателна комисия.

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната, също могат да упражнят правото си на вот в избрана от тях секция. Те трябва да подадат декларация по образец, че отговарят на условията за гласуване, не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Дипломатическите и консулските представителства са в готовност да съдействат при възникване на затруднения. Министерството на външните работи благодари на българските общности зад граница за подкрепата при подготовката и организацията на изборите.

Източници: nova.bg