По-слаба активност на прокурорския балотаж за ВСС

По-слаба е активността на балотажа за избор на представители на прокурорите във Висшия съдебен съвет. Към 13:00 часа са гласували 842 от общо 1567 прокурори с право на вот, което представлява 53,73%. На първия тур по същото време до урните са били 968 прокурори, или 61,77%.

Така разликата между двата тура към този час е 126 гласували и 8,04 процентни пункта. Гласуването продължава до 18:00 часа в 29 секции в страната.

25 кандидати се борят за четири места

До балотажа се стигна, след като на 24 октомври нито един от 25-имата кандидати не получи необходимото мнозинство. В първия тур гласуваха общо 1363 от 1567 прокурори, или 86,97%, а действителните бюлетини бяха 1350.

Председателят на Избирателната комисия Емил Георгиев обяви след края на първия тур: „Няма избрани кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите.“ Той посочи, че изборът продължава с повторно гласуване на 25 октомври.

Как ще се определят избраните

Прокурорите трябва да излъчат четирима представители в Прокурорската колегия на ВСС. Ако при повторното гласуване не бъде постигнато необходимото мнозинство, за избрани се приемат кандидатите, получили най-много гласове.

Към 13:00 часа няма обявени окончателни резултати от балотажа. Те ще станат известни след приключването на гласуването и преброяването на бюлетините.

Източници: nova.bg, 24plovdiv.bg, tribune.bg