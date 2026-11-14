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Кандидат за ВСС поиска ревизия на досегашната работа на съвета и промени в конкурсите

Кандидат за ВСС поиска ревизия на досегашната работа на съвета и промени в конкурсите

14 Ноември, 2026 14:35 288 8

  • бойко атанасов-
  • висш съдебен съвет-
  • следователи-
  • конкурси за магистрати-
  • съдебна власт

Кандидатът настоява за нови правила при конкурсите за магистрати и за повече прозрачност при кадровите решения. Изборът от квотата на следователите е насрочен за 21 ноември

Кандидат за ВСС поиска ревизия на досегашната работа на съвета и промени в конкурсите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ревизия на работата на Прокурорската колегия и на предходния състав на Висшия съдебен съвет предлага кандидатът за член на ВСС Бойко Атанасов. Той настоява и за промени в правилата за конкурсите за магистрати, които според него трябва да осигурят равен старт на кандидатите и да ограничат възможностите за манипулиране на резултатите, предаде БТА.

Атанасов, който е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, беше изслушан пред Общото събрание на следователите. Кандидатурата му е за член на Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота.

Ревизия на кадровите решения

Пред събранието Атанасов заяви, че ще работи за повишаване на прозрачността и отчетността на съвета. Сред посочените от него приоритети са ограничаването на зависимости, шуробаджанащина и назначенията на роднини и близки на магистрати.

Той предлага да бъдат прегледани решенията за кадрови назначения, както и работата на досегашния състав на ВСС. Според Атанасов при избора на членове на съвета трябва да се въведат ясни критерии за професионализъм и почтеност.

„Правилата трябва да гарантират равен старт на кандидатите и да не допускат манипулиране на резултатите от конкурсите“, заяви Бойко Атанасов.

Промени в конкурсите за магистрати

Кандидатът настоява за нови правила при конкурсите за младши съдии и прокурори, както и при първоначалното назначаване и повишаването в длъжност на съдии, прокурори и следователи. Той посочи, че целта е процедурите да бъдат по-предвидими и еднакви за всички участници.

Атанасов заяви, че иска да допринесе за подобряване на качеството на работата на следователите и за повишаване на ефективността на прокуратурата. Като член на Прокурорската колегия би работил за решения на проблемите в прокуратурата и в самата колегия.

Изборът е на 21 ноември

Общото събрание на следователите ще продължи на 21 ноември, когато ще се проведе гласуването за член на ВСС. Право на участие имат 453 следователи, а вотът ще бъде с хартиени бюлетини от 8:00 до 18:00 часа. Резултатите трябва да бъдат обявени до 23:00 часа.

Бойко Атанасов е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2002 до 2009 г. е бил следовател в Столичната следствена служба, а от 8 май 2009 г. работи в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.


София / България
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