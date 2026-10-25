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Прецедент: Бойкот на изборите в Лютово: 158 души не гласуваха
  Тема: Избори

Прецедент: Бойкот на изборите в Лютово: 158 души не гласуваха

25 Октомври, 2026 17:35 839 30

  • лютово-
  • избори-
  • белица-
  • радослав ревански-
  • избирателна активност

Към 15:30 часа урната в единствената секция в селото е била празна. Жители свързват негласуването със задържането на кмета на Белица Радослав Ревански

Прецедент: Бойкот на изборите в Лютово: 158 души не гласуваха - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нито един от 158-те избиратели в село Лютово, община Белица, не е гласувал до 15:30 часа на изборите за президент и вицепрезидент. Урната в единствената секция в селото е останала празна, съобщи БНТ.

До този час не са гласували и членовете на секционната избирателна комисия. Те са заявили, че все още не са решили дали ще упражнят правото си на вот и че това е техен личен избор.

В секцията местни жители са свързали негласуването със задържането на кмета на Белица Радослав Ревански. Председателят на комисията е заявил, че няма да гласува в знак на протест срещу задържането му, предаде БНТ.

Ниска активност и в община Белица

Сходна, но не пълна липса на участие е отчетена и в съседното село Кузьово. Там към следобедните часове са гласували един жител и трима членове на секционната комисия.

Към 16:00 часа избирателната активност в община Белица е 5,66%, или 450 души, съобщи Радио Благоевград. Окончателно ще стане ясно след края на изборния ден дали всички 158 избиратели в Лютово са запазили бойкота си.

Изборният ден приключва в 20:00 часа. Ако пред секцията има чакащи избиратели, гласуването може да продължи най-късно до 21:00 часа. След това секционната комисия трябва да отчете действително подадените бюлетини и да предаде изборните книжа.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, offnews.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрБр

    14 5 Отговор
    Голям праз!

    17:38 25.10.2026

  • 3 винету криминал

    12 4 Отговор
    от наще са

    17:38 25.10.2026

  • 4 Един от русенско

    8 1 Отговор
    Как ще гласуват за тази Ено прсе...нейния човек в руси Пенчо ,град с поне 100 Хил човека го избраха с 10 Хил гласа ,половината купени

    17:40 25.10.2026

  • 5 Промяната

    17 4 Отговор
    Причината е, че няма пачки. Останаха в Ревански.

    Коментиран от #10

    17:41 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    8 4 Отговор
    РАДЕВ РЕПРЕСИРА ТЕЗИ РАЙОНИ И СИ МИСЛИ ЧЕ Е ДИКТАТОР РАДЕВ ОСТАВКА

    17:42 25.10.2026

  • 8 Горките, тъй ли каза ДПС

    12 3 Отговор
    Ради Ревански го няма и няма кой да им плати. На хората им се изгледаха очите.

    Коментиран от #21

    17:43 25.10.2026

  • 9 Анонимен

    6 4 Отговор
    С РАДЕВИТЕ МАДУРОВКИ ЛИ НЕ МЕРСИ ОТ РАДЕВАТА ДИКТАТУРА ЩЕ СИ ВЪРНЕМ СВОБОДАТА БЪРГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    Коментиран от #20

    17:43 25.10.2026

  • 10 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Промяната":

    Радев раздаде милиони за тези мадуровки там ги търси има пачки има

    Коментиран от #24

    17:44 25.10.2026

  • 11 Когато ти малтретират родата,

    5 3 Отговор
    комшиите и приятелите, от какъв зор да гласуваш на репресиите.
    И аз не бих.
    Не че сега съм.

    17:44 25.10.2026

  • 12 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Гласовете им ще бъдат преразпределени ,машините отчитат 100%

    17:45 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха сега де...

    1 1 Отговор
    Това не е нищо друго освен стимулиране на статуквото. Всички които поддържат тази позиция ще гласуват, а от останалите само малка част и така статуквото остава мнозинство.

    17:46 25.10.2026

  • 16 Браво!

    5 0 Отговор
    За какво да си губят деня? Та после някой да ги бие от луксозните коли, че са бедни, слаби и опитват да работят. Но поне мунчо обеща на всички да има още трепане.

    17:47 25.10.2026

  • 17 Избирателната активност

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Математиката казва друго":

    се дели на гласували-негласували.
    За твой ужас, "не подкрепям никого" е в графа "гласували". Чети правилника.

    Коментиран от #25

    17:47 25.10.2026

  • 18 кат са неграмотни

    2 2 Отговор
    и няма кой да им държи ръката , как да гласуват ? И без тях ще минем, само да не сеокажедруги ден.че всички са гласовали ?

    17:47 25.10.2026

  • 19 Три кладенци

    1 0 Отговор
    А мангизите ще си вземат ли членовете на секционната избирателна комисия или ще протестират на гладно?

    17:49 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Горките, тъй ли каза ДПС":

    РАДЕВИТЕ ПОДЛОГИ НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ ДА РАЗНАСЯТЕ ЛЪЖИТЕ СИ

    17:49 25.10.2026

  • 22 Математиката говори

    0 0 Отговор
    Всеки който не гласува или не подкрепя никого с бюлетина. Реално вие давате от своя глас поравно за всеки кандидат, това в проценти е 3.7%.

    17:49 25.10.2026

  • 23 кой разбрал, разбрал

    1 1 Отговор
    Така ги агитира Пеевски и те изпълняват препоръките.

    17:50 25.10.2026

  • 24 Терминатор 3

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Както ефките, така и "мъдуровките" бяха поръчани и платени от третия тиквен кабинет.

    17:51 25.10.2026

  • 25 За твоя некомпетентност

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Избирателната активност":

    Всеки глас се разпределя измежду всички останали. Чиста и точна наука е математиката.

    Коментиран от #27, #29

    17:51 25.10.2026

  • 26 Само така

    0 1 Отговор
    Това трябваше да е цяла България!

    17:52 25.10.2026

  • 27 Още веднъж показа, че не си чел

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "За твоя некомпетентност":

    правилника.
    Напъвай се до утре, все ми е тая.

    17:53 25.10.2026

  • 28 Чакаме !

    1 0 Отговор
    ДЪРЖЯВАТА !

    ДА СЕ РАЗПАДНЕ !

    ЗА ДА ВИДИМ !

    НА КЪДЕ ЩЕ ТРЪГНЕ !

    17:53 25.10.2026

  • 29 Кодошка

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "За твоя некомпетентност":

    Муци, не ставаш за математик. Стани статистик.

    17:54 25.10.2026

  • 30 Стенли

    1 0 Отговор
    Президентската институция не е само представителна. От квотата на президента са половината представители във ВСС (Висшия съдебен съвет) ,другата половина от парламента ,половината представители от Прокурорската колегия, президента назначава посланици, налага вето и е главнокомандващ на Българската армия. Президента назначава и служебни правителства с които управлява. В четвъртък вечерта Радев се обърна към гражданите да гласуват масово и подкрепят техния кандидат. Днес в страниците на ПБ в социалните мрежи се оправдават за предстоящия крах на техния кандидат че искали разделение на властите и да умилостивят ПП-ДБ които единствени са способни да ги премахнат и изтрият с масови протести. ПБ имаше на изборите преди 6 месеца 1 млн.445 хил.избиратели. Днес Йотова подкрепена от ПБ,БСП,ВМРО ,АБВ ,БАС, НИЕ ИДВАМЕ на Манолова едвам има 500-600 хил.гласа. Краха на това управление е потресаващ. Загуби доверие и легитимност и всяка секунда на Радев на власт му носи негатив включително и бъдеща наказателна отговорност.

    17:54 25.10.2026

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