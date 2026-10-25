Прецедент: Бойкот на изборите в Лютово: 158 души не гласуваха

Нито един от 158-те избиратели в село Лютово, община Белица, не е гласувал до 15:30 часа на изборите за президент и вицепрезидент. Урната в единствената секция в селото е останала празна, съобщи БНТ.

До този час не са гласували и членовете на секционната избирателна комисия. Те са заявили, че все още не са решили дали ще упражнят правото си на вот и че това е техен личен избор.

В секцията местни жители са свързали негласуването със задържането на кмета на Белица Радослав Ревански. Председателят на комисията е заявил, че няма да гласува в знак на протест срещу задържането му, предаде БНТ.

Ниска активност и в община Белица

Сходна, но не пълна липса на участие е отчетена и в съседното село Кузьово. Там към следобедните часове са гласували един жител и трима членове на секционната комисия.

Към 16:00 часа избирателната активност в община Белица е 5,66%, или 450 души, съобщи Радио Благоевград. Окончателно ще стане ясно след края на изборния ден дали всички 158 избиратели в Лютово са запазили бойкота си.

Изборният ден приключва в 20:00 часа. Ако пред секцията има чакащи избиратели, гласуването може да продължи най-късно до 21:00 часа. След това секционната комисия трябва да отчете действително подадените бюлетини и да предаде изборните книжа.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, offnews.bg