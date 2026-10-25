Прецедент: Бойкот на изборите в Лютово: 158 души не гласуваха

Нито един от 158-те избиратели в село Лютово, община Белица, не е гласувал до 15:30 часа на изборите за президент и вицепрезидент. Урната в единствената секция в селото е останала празна, съобщи БНТ.
До този час не са гласували и членовете на секционната избирателна комисия. Те са заявили, че все още не са решили дали ще упражнят правото си на вот и че това е техен личен избор.
В секцията местни жители са свързали негласуването със задържането на кмета на Белица Радослав Ревански. Председателят на комисията е заявил, че няма да гласува в знак на протест срещу задържането му, предаде БНТ.
Ниска активност и в община Белица
Сходна, но не пълна липса на участие е отчетена и в съседното село Кузьово. Там към следобедните часове са гласували един жител и трима членове на секционната комисия.
Към 16:00 часа избирателната активност в община Белица е 5,66%, или 450 души, съобщи Радио Благоевград. Окончателно ще стане ясно след края на изборния ден дали всички 158 избиратели в Лютово са запазили бойкота си.
Изборният ден приключва в 20:00 часа. Ако пред секцията има чакащи избиратели, гласуването може да продължи най-късно до 21:00 часа. След това секционната комисия трябва да отчете действително подадените бюлетини и да предаде изборните книжа.
Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, offnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрБр
17:38 25.10.2026
3 винету криминал
17:38 25.10.2026
4 Един от русенско
17:40 25.10.2026
5 Промяната
Коментиран от #10
17:41 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
17:42 25.10.2026
8 Горките, тъй ли каза ДПС
Коментиран от #21
17:43 25.10.2026
9 Анонимен
Коментиран от #20
17:43 25.10.2026
10 Анонимен
До коментар #5 от "Промяната":Радев раздаде милиони за тези мадуровки там ги търси има пачки има
Коментиран от #24
17:44 25.10.2026
11 Когато ти малтретират родата,
И аз не бих.
Не че сега съм.
17:44 25.10.2026
12 Сатана Z
17:45 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха сега де...
17:46 25.10.2026
16 Браво!
17:47 25.10.2026
17 Избирателната активност
До коментар #1 от "Математиката казва друго":се дели на гласували-негласували.
За твой ужас, "не подкрепям никого" е в графа "гласували". Чети правилника.
Коментиран от #25
17:47 25.10.2026
18 кат са неграмотни
17:47 25.10.2026
19 Три кладенци
17:49 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
До коментар #8 от "Горките, тъй ли каза ДПС":РАДЕВИТЕ ПОДЛОГИ НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ ДА РАЗНАСЯТЕ ЛЪЖИТЕ СИ
17:49 25.10.2026
22 Математиката говори
17:49 25.10.2026
23 кой разбрал, разбрал
17:50 25.10.2026
24 Терминатор 3
До коментар #10 от "Анонимен":Както ефките, така и "мъдуровките" бяха поръчани и платени от третия тиквен кабинет.
17:51 25.10.2026
25 За твоя некомпетентност
До коментар #17 от "Избирателната активност":Всеки глас се разпределя измежду всички останали. Чиста и точна наука е математиката.
Коментиран от #27, #29
17:51 25.10.2026
26 Само така
17:52 25.10.2026
27 Още веднъж показа, че не си чел
До коментар #25 от "За твоя некомпетентност":правилника.
Напъвай се до утре, все ми е тая.
17:53 25.10.2026
28 Чакаме !
ДА СЕ РАЗПАДНЕ !
ЗА ДА ВИДИМ !
НА КЪДЕ ЩЕ ТРЪГНЕ !
17:53 25.10.2026
29 Кодошка
До коментар #25 от "За твоя некомпетентност":Муци, не ставаш за математик. Стани статистик.
17:54 25.10.2026
30 Стенли
17:54 25.10.2026