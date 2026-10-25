„Алфа Рисърч“: 20,8% активност на президентските избори

Избирателната активност на президентските избори е 20,8% към 18:00 часа, показват данните на социологическата агенция „Алфа Рисърч“, предоставени на Българското национално радио.
Два часа по-рано активността е била 18,5%. Това означава увеличение с 2,3 процентни пункта между 16:00 и 18:00 часа.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много са му на Фатмаковото прокси
Голяма фирма, бедно положение.
Коментиран от #37
18:37 25.10.2026
2 Нормално, след като забраниха изборите
18:38 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цвета
18:38 25.10.2026
5 След репресии
Мижав интерес
към Доцовия стрес.
Коментиран от #38
18:39 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ами хората разбраха
Коментиран от #35
18:40 25.10.2026
8 И сега
До коментар #6 от "Всички бивши затворници":Пълна амнистия ще има срещу 10 000 евро на човек
18:40 25.10.2026
9 даже е твърде висока
18:40 25.10.2026
10 Тодор Живков оживи България
До коментар #3 от "Т Живков":като я направи богата и просперираща държава с младо население от 9 милиона души.
Капитализмът от западащата Европа убива България и такива като теб.
Тъжно е, че не го разбираш.
Коментиран от #26, #30
18:41 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Математиката говори
Коментиран от #17, #18, #23
18:42 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Велко Вълчев
Коментиран от #31
18:44 25.10.2026
15 Жоржета стресираща
Май...май....
Баце и ши ши са още фактор
Поне в нареждания към собст.електорат
Интересно кави нареждания ще има
Другата неделя...🤔
18:45 25.10.2026
16 По кремълски модел
Фатмаци на рояци, вън!
Коментиран от #21, #29, #50
18:46 25.10.2026
17 не е вярно
До коментар #12 от "Математиката говори":Гласът на негласувалите не може да се разпределя, защото не е подаден. Негласувалите понижават избирателната активност и намаляват легитимността на избрания кандидат. Що за държавен глава ще е този, който е избран от 1/5 от населението?! Разпределят се гласовете на тези, които са гласували с не избирам никого. Това е най-глупавото, което може да бъде направено, ако идеята да се изрази протест срещу възможностите за избор.
Коментиран от #20, #33, #40
18:46 25.10.2026
18 това е ясно на всеки
До коментар #12 от "Математиката говори":въпроса друг е тук: Ще Ли Президента да е легитимен
отговор на същия: Все ми е едно
18:46 25.10.2026
19 Аз чаках
18:47 25.10.2026
20 Не съм съгласен
До коментар #17 от "не е вярно":Винаги трябва да се гласува, дори и да сгрешиш. Грешките се поправят с протести и нов избор. Разбирайки това че не подкрепяйки никого, реално подкрепяш всекиго наравно. И в случая подкрепата за всеки е по 3.7%. Не мога да се съглася с това. Винаги гласът трябва да е на 100% за определен кандидат.
Коментиран от #27
18:47 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Божо
18:49 25.10.2026
23 Шуши
До коментар #12 от "Математиката говори":това е за парламент!
18:49 25.10.2026
24 Друг път
18:50 25.10.2026
25 Бйлгарина !
18:50 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 добре де
До коментар #20 от "Не съм съгласен":Ти си гласувай щом така го чувстваш. Аз не съм член на стадо, което подкарват към урните в определен ден, и ми предлагат да избирам между чума и холера. Това е обидно и аз отказвам да участвам в легитимацията на който и да е кариерист и измамник. Колкото до протестите - колко пъти нещо се промени след протести? Те най-нагло излизат и казват, че протестиращите не са целия народ, а те били избрани от народа и затова няма да подадат оставка. Ти пусни лицата в кокошарника, а после се опитвай да спасяваш кокошките.
Коментиран от #36, #74
18:51 25.10.2026
28 Демограф
18:51 25.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Спомени
До коментар #10 от "Тодор Живков оживи България":Създавай битови проблеми на хората, за да не ти създават те политически проблеми.
/бай Тошо/
18:52 25.10.2026
31 Иска ти се
До коментар #14 от "Велко Вълчев":Истината е: мижав интерес.
18:52 25.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Момче
До коментар #17 от "не е вярно":Ако щеш 5 процента да е активността пак ще има избран, защото си гласуваха да бъде така докато всички спите и ходите за гъби. Така че ги боли дали ще гласувате или не, даже им е по-евтино.
18:54 25.10.2026
34 Бойкот на балотажа
18:54 25.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Общество
До коментар #27 от "добре де":Ти си част, тоест член, на общество оформящи държава! Обществото е стадно, може да не е стадо, но е стадно! И ти си част от това. Но имайки увереността че не си част от него, какво правиш в тази държава? Не би ли следвало на напуснеш и да се отцепиш на някой остров, ще ти е самотно.
18:54 25.10.2026
37 20% означава
До коментар #1 от "Много са му на Фатмаковото прокси":нелигитимност на изборите.
Коментиран от #39
18:55 25.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Точно
До коментар #37 от "20% означава":Затова има втори тур, където и 1% е легитимен.
Коментиран от #46
18:56 25.10.2026
40 Еф эДа ! Ама !
До коментар #17 от "не е вярно":Закона !
Не Го Разглежда Така !
18:58 25.10.2026
41 Алоуу
Коментиран от #44, #47
18:58 25.10.2026
42 Край
18:59 25.10.2026
43 Кой не гласува
19:00 25.10.2026
44 Ще се сетиш
До коментар #41 от "Алоуу":Че партенките на едни популисти, как държавата се стопила и хората изчезнали са толкова и верни! Ама вие им вярвайте. Как хора няма, всичко е разрушено, нищо не се строи.
Коментиран от #45
19:01 25.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Нищо подобно
До коментар #39 от "Точно":Нелегитимен означава невалиден тур и повторение.
19:03 25.10.2026
47 може, може
До коментар #41 от "Алоуу":Президентството се отчете колко престъпници са помилвали, но не казаха на колко македонци и украинци са дали българско гражданство. Броят на българите намалява, но броят на българските граждани расте.
Коментиран от #48, #54
19:05 25.10.2026
48 На руснаци
До коментар #47 от "може, може":повече!
Коментиран от #52
19:06 25.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Анонимен
До коментар #16 от "По кремълски модел":Малиййййй, брат ми! Взимай мерки бе, на ръба си! Или, викаш, вече е късно, а?
19:07 25.10.2026
51 мушама и шланг
Коментиран от #68
19:08 25.10.2026
52 ами не знам
До коментар #48 от "На руснаци":никой не ни казва от каква народност са тези, на които е дадено българско гражданство. Факт е, обаче, че в Морското училище във Варна учат няколко десетки украинци държавна поръчка, което означава, че те са получили българско гражданство и ние плащаме образованието им.
19:09 25.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Български акт на поправка
До коментар #47 от "може, може":Македонците имат право на безплатен предварително изготвен български паспорт, който да се предава при преминаване с лична карта на незаконната българо-македонската граница. Даже трябва да им се подават през границата само да свирнат. Хайде да не подхващаме тази тема?
19:09 25.10.2026
55 Ленко
Коментиран от #65
19:10 25.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 МИРО
19:14 25.10.2026
59 Баце и
19:14 25.10.2026
60 Гумичка за триене
19:18 25.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Чудя се...
19:24 25.10.2026
65 Мнение
До коментар #55 от "Ленко":Чубака й падна надутия измислен вот главоломно сх12%. Искам който и друг да спечели, само не тази рунтавата Чубака комунстка.
19:26 25.10.2026
66 съвет
Коментиран от #75
19:27 25.10.2026
67 Пак същата мотика, народе... Честито!
19:28 25.10.2026
68 Мнение
До коментар #51 от "мушама и шланг":ГЕРБ се страхуват да не лъсне истинската им ниска подкрепа! Който претендира да управлява държавата, трябва да има смелостта да застане зад собственото си име, а не да се крие зад чужди кандидати!
19:29 25.10.2026
69 равносметкага
19:30 25.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Нашите кандидати за президенти
Коментиран от #72
19:30 25.10.2026
72 Дрънкаш глупости!
До коментар #71 от "Нашите кандидати за президенти":България няма да изчезне без руските пазари — това е пропагандно внушение, не икономически закон. Силната държава има разнообразни партньори, конкурентна икономика и независима външна политика, а не зависимост от една велика сила.
19:31 25.10.2026
73 Рускиня
19:32 25.10.2026
74 Анонимен
До коментар #27 от "добре де":Щом така си решил! Но като не гласуваш, губиш морално правото да критикуваш или да плюеш когото и да било!
19:32 25.10.2026
75 Стига бе
До коментар #66 от "съвет":Не ви се връзват съветите с реалностите. Прокарваш мечтите на Путин по-скоро. Йотова ще загуби заради примерената си и плаха проевропейска политика, която поражда притеснение и съмнение в посоката в която искат да водят държавата. Посоката на България е европейска.
19:32 25.10.2026
76 Гюролайка Йотовица
19:33 25.10.2026