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„Алфа Рисърч“: 20,8% активност на президентските избори
  Тема: Избори

„Алфа Рисърч“: 20,8% активност на президентските избори

25 Октомври, 2026 18:35 2 178 76

  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • алфа рисърч-
  • избори 2026

Към 16:00 часа активността е била 18,5%, показват данните на социологическата агенция

„Алфа Рисърч“: 20,8% активност на президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на президентските избори е 20,8% към 18:00 часа, показват данните на социологическата агенция „Алфа Рисърч“, предоставени на Българското национално радио.

Два часа по-рано активността е била 18,5%. Това означава увеличение с 2,3 процентни пункта между 16:00 и 18:00 часа.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много са му на Фатмаковото прокси

    28 22 Отговор
    Нали тя ги организира.
    Голяма фирма, бедно положение.

    Коментиран от #37

    18:37 25.10.2026

  • 2 Нормално, след като забраниха изборите

    22 27 Отговор
    в секциите с 300 и повече избиратели, освен с машинките на дявола, след сключване на съюз с дявола.

    18:38 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвета

    16 18 Отговор
    И Гюров ли води надпреварата?

    18:38 25.10.2026

  • 5 След репресии

    33 9 Отговор
    Нула прогресии.
    Мижав интерес
    към Доцовия стрес.

    Коментиран от #38

    18:39 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами хората разбраха

    36 8 Отговор
    че при демокрацията изборите нищо не решават.... Ако се избере, който не писва на неизбираните, просто го отстраняват и си слагат техен човек. Тогава, къв е смисълът от изборите?

    Коментиран от #35

    18:40 25.10.2026

  • 8 И сега

    19 5 Отговор

    До коментар #6 от "Всички бивши затворници":

    Пълна амнистия ще има срещу 10 000 евро на човек

    18:40 25.10.2026

  • 9 даже е твърде висока

    41 4 Отговор
    за такава нагласена кампания

    18:40 25.10.2026

  • 10 Тодор Живков оживи България

    43 16 Отговор

    До коментар #3 от "Т Живков":

    като я направи богата и просперираща държава с младо население от 9 милиона души.

    Капитализмът от западащата Европа убива България и такива като теб.

    Тъжно е, че не го разбираш.

    Коментиран от #26, #30

    18:41 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Математиката говори

    14 15 Отговор
    Всеки който не гласува или не подкрепя никого с бюлетина. Реално вие давате от своя глас поравно за всеки кандидат това в проценти е 3.7%.

    Коментиран от #17, #18, #23

    18:42 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Велко Вълчев

    28 5 Отговор
    Това е нормална актривност без купения вот ! Винаги реалният вот е бил 20-25%.

    Коментиран от #31

    18:44 25.10.2026

  • 15 Жоржета стресираща

    16 9 Отговор
    Невероятно но факт
    Май...май....
    Баце и ши ши са още фактор
    Поне в нареждания към собст.електорат
    Интересно кави нареждания ще има
    Другата неделя...🤔

    18:45 25.10.2026

  • 16 По кремълски модел

    28 17 Отговор
    Наркобароните, убийците на Милен и студентите са на свобода, бият журналисти заради безинтересни секретарки и мижитурки, арестуват опозицията срещу избори, пият кафета в скута на Ердоган и му подаряваме по милион на ден за Боташ, а им се досвидяха 3 млн годишно за отбраната на Черно море. Поп Гундяев е на почит, а българските граждани им пречат на управлението.

    Фатмаци на рояци, вън!

    Коментиран от #21, #29, #50

    18:46 25.10.2026

  • 17 не е вярно

    18 3 Отговор

    До коментар #12 от "Математиката говори":

    Гласът на негласувалите не може да се разпределя, защото не е подаден. Негласувалите понижават избирателната активност и намаляват легитимността на избрания кандидат. Що за държавен глава ще е този, който е избран от 1/5 от населението?! Разпределят се гласовете на тези, които са гласували с не избирам никого. Това е най-глупавото, което може да бъде направено, ако идеята да се изрази протест срещу възможностите за избор.

    Коментиран от #20, #33, #40

    18:46 25.10.2026

  • 18 това е ясно на всеки

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "Математиката говори":

    въпроса друг е тук: Ще Ли Президента да е легитимен
    отговор на същия: Все ми е едно

    18:46 25.10.2026

  • 19 Аз чаках

    10 0 Отговор
    ,,резултата" от Челси-3 !

    18:47 25.10.2026

  • 20 Не съм съгласен

    9 11 Отговор

    До коментар #17 от "не е вярно":

    Винаги трябва да се гласува, дори и да сгрешиш. Грешките се поправят с протести и нов избор. Разбирайки това че не подкрепяйки никого, реално подкрепяш всекиго наравно. И в случая подкрепата за всеки е по 3.7%. Не мога да се съглася с това. Винаги гласът трябва да е на 100% за определен кандидат.

    Коментиран от #27

    18:47 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Божо

    18 3 Отговор
    Два часа по-рано активността е била 18,5%. Това означава увеличение с 2,3 процентни пункта между 16:00 и 18:00 часа. Това ли можахте да напишете Факти? ГолЕма журналистика! Що не направите анализ на безумно ниската избирателна активност?

    18:49 25.10.2026

  • 23 Шуши

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Математиката говори":

    това е за парламент!

    18:49 25.10.2026

  • 24 Друг път

    16 1 Отговор
    по това време вече публикувате резултати. Сега-мълчание. Защо ли? Да няма неприятни изненади или още не са решили кой остава и кой си заминава.

    18:50 25.10.2026

  • 25 Бйлгарина !

    4 3 Отговор
    Обича Феодализма !

    18:50 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 добре де

    11 4 Отговор

    До коментар #20 от "Не съм съгласен":

    Ти си гласувай щом така го чувстваш. Аз не съм член на стадо, което подкарват към урните в определен ден, и ми предлагат да избирам между чума и холера. Това е обидно и аз отказвам да участвам в легитимацията на който и да е кариерист и измамник. Колкото до протестите - колко пъти нещо се промени след протести? Те най-нагло излизат и казват, че протестиращите не са целия народ, а те били избрани от народа и затова няма да подадат оставка. Ти пусни лицата в кокошарника, а после се опитвай да спасяваш кокошките.

    Коментиран от #36, #74

    18:51 25.10.2026

  • 28 Демограф

    8 0 Отговор
    От април населението се увеличило?!Особенно с право на глас?

    18:51 25.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Спомени

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тодор Живков оживи България":

    Създавай битови проблеми на хората, за да не ти създават те политически проблеми.
    /бай Тошо/

    18:52 25.10.2026

  • 31 Иска ти се

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Велко Вълчев":

    Истината е: мижав интерес.

    18:52 25.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Момче

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "не е вярно":

    Ако щеш 5 процента да е активността пак ще има избран, защото си гласуваха да бъде така докато всички спите и ходите за гъби. Така че ги боли дали ще гласувате или не, даже им е по-евтино.

    18:54 25.10.2026

  • 34 Бойкот на балотажа

    9 7 Отговор
    Избирателната активност ще е около 5%

    18:54 25.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Общество

    3 10 Отговор

    До коментар #27 от "добре де":

    Ти си част, тоест член, на общество оформящи държава! Обществото е стадно, може да не е стадо, но е стадно! И ти си част от това. Но имайки увереността че не си част от него, какво правиш в тази държава? Не би ли следвало на напуснеш и да се отцепиш на някой остров, ще ти е самотно.

    18:54 25.10.2026

  • 37 20% означава

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Много са му на Фатмаковото прокси":

    нелигитимност на изборите.

    Коментиран от #39

    18:55 25.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Точно

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "20% означава":

    Затова има втори тур, където и 1% е легитимен.

    Коментиран от #46

    18:56 25.10.2026

  • 40 Еф эДа ! Ама !

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "не е вярно":

    Закона !

    Не Го Разглежда Така !

    18:58 25.10.2026

  • 41 Алоуу

    11 1 Отговор
    какви 6,5 милиона избиратели?

    Коментиран от #44, #47

    18:58 25.10.2026

  • 42 Край

    8 0 Отговор
    6месеца преди избори социологически проучвания и изказвания по телевизиите кои са "ОСНОВНИТЕ кандидати" трябва да бъдат категорично забранени. В момента през телевизирите и социолозите ни управляват. А както знаем собствеността им е неясна и всеки опит да бъде изяснена се блокира.

    18:59 25.10.2026

  • 43 Кой не гласува

    3 1 Отговор
    няма дърва!

    19:00 25.10.2026

  • 44 Ще се сетиш

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Алоуу":

    Че партенките на едни популисти, как държавата се стопила и хората изчезнали са толкова и верни! Ама вие им вярвайте. Как хора няма, всичко е разрушено, нищо не се строи.

    Коментиран от #45

    19:01 25.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нищо подобно

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Точно":

    Нелегитимен означава невалиден тур и повторение.

    19:03 25.10.2026

  • 47 може, може

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "Алоуу":

    Президентството се отчете колко престъпници са помилвали, но не казаха на колко македонци и украинци са дали българско гражданство. Броят на българите намалява, но броят на българските граждани расте.

    Коментиран от #48, #54

    19:05 25.10.2026

  • 48 На руснаци

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "може, може":

    повече!

    Коментиран от #52

    19:06 25.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "По кремълски модел":

    Малиййййй, брат ми! Взимай мерки бе, на ръба си! Или, викаш, вече е късно, а?

    19:07 25.10.2026

  • 51 мушама и шланг

    5 4 Отговор
    Някой знае ли що ГерБ ги няма на тез избори ? Уплашени са , че ще са извън първата тройка ли ?

    Коментиран от #68

    19:08 25.10.2026

  • 52 ами не знам

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "На руснаци":

    никой не ни казва от каква народност са тези, на които е дадено българско гражданство. Факт е, обаче, че в Морското училище във Варна учат няколко десетки украинци държавна поръчка, което означава, че те са получили българско гражданство и ние плащаме образованието им.

    19:09 25.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Български акт на поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "може, може":

    Македонците имат право на безплатен предварително изготвен български паспорт, който да се предава при преминаване с лична карта на незаконната българо-македонската граница. Даже трябва да им се подават през границата само да свирнат. Хайде да не подхващаме тази тема?

    19:09 25.10.2026

  • 55 Ленко

    4 0 Отговор
    Чубака може още тази вечер да яхне отново кортежа на НСО и да обикаля за сметка на всички негласували за нея градове!Жалка картинка на народното недоволство за управляващите!

    Коментиран от #65

    19:10 25.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 МИРО

    5 1 Отговор
    Това са ФАЛШИВИ ИЗБОРИ !!!

    19:14 25.10.2026

  • 59 Баце и

    2 0 Отговор
    Шишко са печелившите от този вот. Акциите им за балотажа скочиха много.

    19:14 25.10.2026

  • 60 Гумичка за триене

    4 1 Отговор
    80 % не гласуват???? онова още ли си мисли че ще президент на народа????? Комунисти братче кво да ги правиш

    19:18 25.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Чудя се...

    2 1 Отговор
    Аз само не разбрах защо социологическите агенции завишиха вота на рунтавата меца с 10%...колко ли са платили регресивните измамници за това?!

    19:24 25.10.2026

  • 65 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ленко":

    Чубака й падна надутия измислен вот главоломно сх12%. Искам който и друг да спечели, само не тази рунтавата Чубака комунстка.

    19:26 25.10.2026

  • 66 съвет

    0 2 Отговор
    Между двата тура Йотова трябва да направи всичко възможно да се хареса на здравомислещите българи, настроени патриотично. Защото с мантри за Европейския съюз, евроатлантическото бъдеще, Урсула и Зеленски, само отблъсква избирателите си. Те просто или гласуват за Възраждане, или не гласуват. Резултатите го показаха.

    Коментиран от #75

    19:27 25.10.2026

  • 67 Пак същата мотика, народе... Честито!

    2 0 Отговор
    Не се поучаваш от грешките си! Не гласуваш - получаваш от същото и става още по-зле.

    19:28 25.10.2026

  • 68 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "мушама и шланг":

    ГЕРБ се страхуват да не лъсне истинската им ниска подкрепа! Който претендира да управлява държавата, трябва да има смелостта да застане зад собственото си име, а не да се крие зад чужди кандидати!

    19:29 25.10.2026

  • 69 равносметкага

    0 1 Отговор
    Тези 30% за Гюров са от украинците, дето са все на неговите протести, развяват украински знамена и настояват България да се включи във войната. Тези, които са получили българско гражданство, са гласували за него, за да бъдем вкарани във войната.

    19:30 25.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Нашите кандидати за президенти

    0 2 Отговор
    би трябвало да притежават вродени политически качества (далновидност, самопожертвувател- ност, човечност) и да са натрупали обширни знания за  държавата и интернационализацията на стопанския, политическия и културния живот на народите. Те следва по научен път да са стигнали до извода, че без помощта на братска Русия и необятните руски пазари,  българската нация ще изчезне.

    Коментиран от #72

    19:30 25.10.2026

  • 72 Дрънкаш глупости!

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Нашите кандидати за президенти":

    България няма да изчезне без руските пазари — това е пропагандно внушение, не икономически закон. Силната държава има разнообразни партньори, конкурентна икономика и независима външна политика, а не зависимост от една велика сила.

    19:31 25.10.2026

  • 73 Рускиня

    0 0 Отговор
    Не ми е разрешено да коментирам 😂 явно казвам истината!

    19:32 25.10.2026

  • 74 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "добре де":

    Щом така си решил! Но като не гласуваш, губиш морално правото да критикуваш или да плюеш когото и да било!

    19:32 25.10.2026

  • 75 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "съвет":

    Не ви се връзват съветите с реалностите. Прокарваш мечтите на Путин по-скоро. Йотова ще загуби заради примерената си и плаха проевропейска политика, която поражда притеснение и съмнение в посоката в която искат да водят държавата. Посоката на България е европейска.

    19:32 25.10.2026

  • 76 Гюролайка Йотовица

    0 0 Отговор
    Ще пие студена водица. Народа ги мрази и двамата

    19:33 25.10.2026

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