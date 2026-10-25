„Алфа Рисърч“: 20,8% активност на президентските избори

Избирателната активност на президентските избори е 20,8% към 18:00 часа, показват данните на социологическата агенция „Алфа Рисърч“, предоставени на Българското национално радио.

Два часа по-рано активността е била 18,5%. Това означава увеличение с 2,3 процентни пункта между 16:00 и 18:00 часа.

Източници: bnrnews.bg