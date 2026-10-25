Възрастни избиратели се отказват от вота в търновски села

Възрастни избиратели в села от Великотърновска област са се отказвали да гласуват, след като са разбрали, че в секциите им вотът е само машинен. Това съобщи Българското национално радио, като се позова на наблюдения от изборния ден и разговори с членове на секционни комисии.
В село Джулюница, община Лясковец, от 590 избиратели до секциите са стигнали 72-ма. Членове на двете секции разказват, че възрастни хора са идвали, разбирали са, че трябва да гласуват с машина, и са се връщали.„Възрастни хора идват и след като разберат, че е машинно гласуването, се връщат. Искат хартиена бюлетина“, казват членове на секциите в Джулюница.
Ниската активност в селото е била отчетена на фона на неделния пазар, който традиционно привлича жители и политици. Една от търговките е прекъснала работата си, за да упражни правото си на глас.
17% активност в областта към 16 часа
Избирателната активност във Великотърновска област е достигнала 17% към 16:00 часа. По-късно през деня избирателите са започнали да се активизират, но конкретна окончателна стойност за областта не е посочена.
Въпреки отказа на част от възрастните жители да гласуват с машина, всички 346 устройства в областта работят. В Районната избирателна комисия във Велико Търново не е постъпила нито една жалба.
Сред гласувалите има и избиратели, които виждат пряк смисъл в президентския вот. Студентка заявява, че бъдещето зависи от това гражданите да изразяват мнението си, а друг избирател определя президента като обединителна фигура, която трябва да коригира действията на властта.
Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg, utroruse.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на машинките на дявола!
Хора, не се погубвайте!
Коментиран от #6, #13, #18
18:58 25.10.2026
2 Българин
Коментиран от #9, #10
19:00 25.10.2026
3 не съм маймуна
Коментиран от #11, #16
19:00 25.10.2026
4 1111
Коментиран от #19
19:02 25.10.2026
5 Абе , друга е причината.
19:04 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дзак
19:08 25.10.2026
9 Не са на отвлечения президент Мадиро,
До коментар #2 от "Българин":а са на държавата, която го отвлече - САЩ.
Фирмата е Smartmatic USA.
Шеф на фирмата, когато са измислили машинките за тотална манипулация и фалшификация на изборите по света е бил приялелят на Джордж Сорос - дяволът Молох. (baron lord Malloch Brown born in Great Britan). Питай чичко Гугъл, ако не знаеш...
19:09 25.10.2026
10 помнещ
До коментар #2 от "Българин":Ама американците като арестуваха Мадуро ляхте сълзи за него.
19:09 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Глупости нищо не зависи от вас
19:10 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фройд
До коментар #7 от "ПРЕДЛОЖЕНИЕ":Е то затова днес коняците не гласуват. Няма келепир.
Просто е, няма кинти, няма глас. Не ги обвинявам, напротив.
Те поне са разбрали, че ако мулитик иска после да краде, първо ще трябва да плати.
После четири години ще се облажва.
Кръговрат на живота.
19:14 25.10.2026
16 Диктор
До коментар #3 от "не съм маймуна":Та той самия Радев си е в симбиоза с Боко и Шиши, така че да напомня, че за изборите през април, мислят си, че Радев ще ги спаси от олигархията, а пък той самия си е олигарх, като краде от бедните.
19:15 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Така е
До коментар #1 от "Бойкот на машинките на дявола!":Не щем им машинките. Искаме си зад перденцето. Като напраим снимка на бюлетинката и я покажем на кмето, он дава по педесетачка. Не покажем ли снимка, он ми показва среден пръст.
Коментиран от #20
19:18 25.10.2026
19 Яяяяяя
До коментар #4 от "1111":Защо трябва обезателно с машини да се гласува. И аз не гласувах, просто не вярвам на машините
19:26 25.10.2026
20 Винаги го имаш
До коментар #18 от "Така е":този среден пръст и то отзад, още от 1990 г.
Сега машинките ти го слагат без да го усетиш.
19:28 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.