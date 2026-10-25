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Възрастни избиратели се отказват от вота в търновски села
  Тема: Избори

Възрастни избиратели се отказват от вота в търновски села

25 Октомври, 2026 18:53 657 22

  • избори-
  • машинно гласуване-
  • велико търново-
  • избирателна активност

В Джулюница от 590 избиратели са гласували 72-ма. Причината според членове на секциите е страхът от машинното гласуване

Възрастни избиратели се отказват от вота в търновски села - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възрастни избиратели в села от Великотърновска област са се отказвали да гласуват, след като са разбрали, че в секциите им вотът е само машинен. Това съобщи Българското национално радио, като се позова на наблюдения от изборния ден и разговори с членове на секционни комисии.

В село Джулюница, община Лясковец, от 590 избиратели до секциите са стигнали 72-ма. Членове на двете секции разказват, че възрастни хора са идвали, разбирали са, че трябва да гласуват с машина, и са се връщали.

„Възрастни хора идват и след като разберат, че е машинно гласуването, се връщат. Искат хартиена бюлетина“, казват членове на секциите в Джулюница.

Ниската активност в селото е била отчетена на фона на неделния пазар, който традиционно привлича жители и политици. Една от търговките е прекъснала работата си, за да упражни правото си на глас.

„Все гледаме да се оправи нашата държава, обаче и този същият ще бъде – да си оправя своя живот, не на народа, не за нашето бъдеще“, заявява тя.

17% активност в областта към 16 часа

Избирателната активност във Великотърновска област е достигнала 17% към 16:00 часа. По-късно през деня избирателите са започнали да се активизират, но конкретна окончателна стойност за областта не е посочена.

Въпреки отказа на част от възрастните жители да гласуват с машина, всички 346 устройства в областта работят. В Районната избирателна комисия във Велико Търново не е постъпила нито една жалба.

Сред гласувалите има и избиратели, които виждат пряк смисъл в президентския вот. Студентка заявява, че бъдещето зависи от това гражданите да изразяват мнението си, а друг избирател определя президента като обединителна фигура, която трябва да коригира действията на властта.

Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg, utroruse.com


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на машинките на дявола!

    10 12 Отговор
    Който гласува с машинките на дявола сключва договор с дявола!

    Хора, не се погубвайте!

    Коментиран от #6, #13, #18

    18:58 25.10.2026

  • 2 Българин

    8 7 Отговор
    Възрастни избиратели в села от Великотърновска област са се отказвали да гласуват, след като са разбрали, че в секциите им вотът е само машинен, с машините на Мадуро!

    Коментиран от #9, #10

    19:00 25.10.2026

  • 3 не съм маймуна

    13 8 Отговор
    Абсолютна дискриминация към възрастното население, спрямо правото на избор! Случайникът Радев и неговите МА-ЛО-УМ-НИ ПРОГРЕСИСТИ, събрани от кол и въже в НС, спретнаха този срив! Радев пак наруши Конституцията, като отне вота на някои граждани, но и КС не го спря! Държава ни е на дъното!!!

    Коментиран от #11, #16

    19:00 25.10.2026

  • 4 1111

    9 5 Отговор
    Работа на комисиите е да ги убедят, че гласуването с машини е лесно.

    Коментиран от #19

    19:02 25.10.2026

  • 5 Абе , друга е причината.

    18 2 Отговор
    Няма за кой.

    19:04 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    7 2 Отговор
    Машинното гласуване е по-лесно за възрастните. Натискат се само два бутона. Екраните са светли и всичко е по-ясно. Малко се различава от теглене от банкомат. Няма въвеждане на код. Трябва видео уроци по ТВ!

    19:08 25.10.2026

  • 9 Не са на отвлечения президент Мадиро,

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    а са на държавата, която го отвлече - САЩ.

    Фирмата е Smartmatic USA.

    Шеф на фирмата, когато са измислили машинките за тотална манипулация и фалшификация на изборите по света е бил приялелят на Джордж Сорос - дяволът Молох. (baron lord Malloch Brown born in Great Britan). Питай чичко Гугъл, ако не знаеш...

    19:09 25.10.2026

  • 10 помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Ама американците като арестуваха Мадуро ляхте сълзи за него.

    19:09 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Глупости нищо не зависи от вас

    6 0 Отговор
    Ако зависеше щяха да ви забранят да гласувате

    19:10 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПРЕДЛОЖЕНИЕ":

    Е то затова днес коняците не гласуват. Няма келепир.
    Просто е, няма кинти, няма глас. Не ги обвинявам, напротив.
    Те поне са разбрали, че ако мулитик иска после да краде, първо ще трябва да плати.
    После четири години ще се облажва.
    Кръговрат на живота.

    19:14 25.10.2026

  • 16 Диктор

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "не съм маймуна":

    Та той самия Радев си е в симбиоза с Боко и Шиши, така че да напомня, че за изборите през април, мислят си, че Радев ще ги спаси от олигархията, а пък той самия си е олигарх, като краде от бедните.

    19:15 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на машинките на дявола!":

    Не щем им машинките. Искаме си зад перденцето. Като напраим снимка на бюлетинката и я покажем на кмето, он дава по педесетачка. Не покажем ли снимка, он ми показва среден пръст.

    Коментиран от #20

    19:18 25.10.2026

  • 19 Яяяяяя

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    Защо трябва обезателно с машини да се гласува. И аз не гласувах, просто не вярвам на машините

    19:26 25.10.2026

  • 20 Винаги го имаш

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Така е":

    този среден пръст и то отзад, още от 1990 г.

    Сега машинките ти го слагат без да го усетиш.

    19:28 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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