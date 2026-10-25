Възрастни избиратели се отказват от вота в търновски села

Възрастни избиратели в села от Великотърновска област са се отказвали да гласуват, след като са разбрали, че в секциите им вотът е само машинен. Това съобщи Българското национално радио, като се позова на наблюдения от изборния ден и разговори с членове на секционни комисии.

В село Джулюница, община Лясковец, от 590 избиратели до секциите са стигнали 72-ма. Членове на двете секции разказват, че възрастни хора са идвали, разбирали са, че трябва да гласуват с машина, и са се връщали.

„Възрастни хора идват и след като разберат, че е машинно гласуването, се връщат. Искат хартиена бюлетина“, казват членове на секциите в Джулюница.

Ниската активност в селото е била отчетена на фона на неделния пазар, който традиционно привлича жители и политици. Една от търговките е прекъснала работата си, за да упражни правото си на глас.

17% активност в областта към 16 часа

„Все гледаме да се оправи нашата държава, обаче и този същият ще бъде – да си оправя своя живот, не на народа, не за нашето бъдеще“, заявява тя.

Избирателната активност във Великотърновска област е достигнала 17% към 16:00 часа. По-късно през деня избирателите са започнали да се активизират, но конкретна окончателна стойност за областта не е посочена.

Въпреки отказа на част от възрастните жители да гласуват с машина, всички 346 устройства в областта работят. В Районната избирателна комисия във Велико Търново не е постъпила нито една жалба.

Сред гласувалите има и избиратели, които виждат пряк смисъл в президентския вот. Студентка заявява, че бъдещето зависи от това гражданите да изразяват мнението си, а друг избирател определя президента като обединителна фигура, която трябва да коригира действията на властта.

Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg, utroruse.com