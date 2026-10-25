Сигнал за пет липсващи гласа при машинно гласуване в София

Сигнал за разминаване от пет гласа при машинното гласуване е постъпил в Районната избирателна комисия в 24-ти изборен район – София. Случаят е от секция № 51 в район „Оборище“, с номер 244604051, където при междинен отчет машината е показала пет гласа по-малко от броя на реално гласувалите. Информацията е записана в Решение № 82-ПВР на РИК 24 от 25 октомври.

По данни, описани в решението, несъответствието е установено от техник на „Сиела“ при проверка на устройството. Сигналът е подаден по телефона до районната комисия. Самото решение не съдържа окончателно техническо заключение за причината и не потвърждава, че са изгубени или неотчетени гласове.

Описани са и други подобни случаи

РИК 24 посочва, че сходни казуси са установени и в други секции. При тях избиратели са гласували, но при последващ междинен отчет или техническа диагностика в паметта на машините е бил отчетен нулев брой гласове. В решението не са посочени номерата на тези секции и не е уточнено дали случаите са свързани с една и съща причина.

Районната комисия е дала указания на секционните избирателни комисии да предприемат необходимите действия и да спазват стриктно изборните правила и методическите указания. „Дава указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила“, се посочва в решението.

Проверката трябва да установи причината

Към публикуването на решението няма обявено заключение дали става дума за технически проблем, грешка при отчета или несъответствие между машинните данни и изборните книжа. Решение № 82-ПВР подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Източници: novini.bg, focus-news.net