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Сигнал за пет липсващи гласа при машинно гласуване в София
  Тема: Избори

Сигнал за пет липсващи гласа при машинно гласуване в София

25 Октомври, 2026 20:15 557 5

  • машинно гласуване-
  • избори-
  • рик 24-
  • софия-
  • оборище

Разминаването е установено при междинен отчет в секция в район „Оборище“. РИК 24 не е потвърдила загубени или неотчетени гласове

Сигнал за пет липсващи гласа при машинно гласуване в София - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сигнал за разминаване от пет гласа при машинното гласуване е постъпил в Районната избирателна комисия в 24-ти изборен район – София. Случаят е от секция № 51 в район „Оборище“, с номер 244604051, където при междинен отчет машината е показала пет гласа по-малко от броя на реално гласувалите. Информацията е записана в Решение № 82-ПВР на РИК 24 от 25 октомври.

По данни, описани в решението, несъответствието е установено от техник на „Сиела“ при проверка на устройството. Сигналът е подаден по телефона до районната комисия. Самото решение не съдържа окончателно техническо заключение за причината и не потвърждава, че са изгубени или неотчетени гласове.

Описани са и други подобни случаи

РИК 24 посочва, че сходни казуси са установени и в други секции. При тях избиратели са гласували, но при последващ междинен отчет или техническа диагностика в паметта на машините е бил отчетен нулев брой гласове. В решението не са посочени номерата на тези секции и не е уточнено дали случаите са свързани с една и съща причина.

Районната комисия е дала указания на секционните избирателни комисии да предприемат необходимите действия и да спазват стриктно изборните правила и методическите указания. „Дава указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила“, се посочва в решението.

Проверката трябва да установи причината

Към публикуването на решението няма обявено заключение дали става дума за технически проблем, грешка при отчета или несъответствие между машинните данни и изборните книжа. Решение № 82-ПВР подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Източници: novini.bg, focus-news.net


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой си

    4 0 Отговор
    Ала-бала с пълна пара!
    Ако няма рима, удари ма :)

    20:25 25.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    От четирима гласували има пет липсващи гласа

    20:25 25.10.2026

  • 4 само пет или

    5 0 Отговор
    Излиза, че сигурните машини разпечатват с пет разписки повече, отколкото са отчетени в паметта им. За съдържанието на вота не се казва нищо.

    20:27 25.10.2026

  • 5 Махнете

    1 0 Отговор
    Рундьовките бе

    20:58 25.10.2026

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