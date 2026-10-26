Времето днес, прогноза за понеделник, 26 октомври: Мъгли сутринта, на места ще вали

Мъгли ще има в много райони на България в сутрешните часове на понеделник, 26 октомври. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а в София – около 5 градуса. „Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София – около 5 градуса“, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

До обяд ниската облачност и намалената видимост ще се задържат на места в равнинните райони. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, а следобед ще се усили до умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Над Западна България облачността постепенно ще се увеличи и на отделни места ще превали дъжд. Привечер от северозапад ще започне нахлуване на по-хладен въздух.

Дневните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България и крайните южни райони термометрите ще достигнат до 21 градуса, а в София – около 14 градуса. По Черноморието максималните стойности ще са между 17 и 19 градуса. Преди обяд по крайбрежието ще има ниска облачност и намалена видимост, като по северното крайбрежие са възможни слаби превалявания. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще преобладава значителна облачност. Следобед в масивите на Западна България ще превали дъжд, а над 2400 метра валежите ще бъдат от сняг. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от запад-северозапад. Температурите ще бъдат около 16 градуса на 1200 метра и около 8 градуса на 2000 метра надморска височина.