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Времето днес, прогноза за понеделник, 26 октомври: Мъгли сутринта, на места ще вали

Времето днес, прогноза за понеделник, 26 октомври: Мъгли сутринта, на места ще вали

26 Октомври, 2026 02:22 426 2

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На 26 октомври температурите ще достигнат до 21 градуса, но следобед ще се усили северозападният вятър и ще нахлуе по-хладен въздух

Времето днес, прогноза за понеделник, 26 октомври: Мъгли сутринта, на места ще вали - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъгли ще има в много райони на България в сутрешните часове на понеделник, 26 октомври. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а в София – около 5 градуса. „Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София – около 5 градуса“, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

До обяд ниската облачност и намалената видимост ще се задържат на места в равнинните райони. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, а следобед ще се усили до умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Над Западна България облачността постепенно ще се увеличи и на отделни места ще превали дъжд. Привечер от северозапад ще започне нахлуване на по-хладен въздух.

Дневните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България и крайните южни райони термометрите ще достигнат до 21 градуса, а в София – около 14 градуса. По Черноморието максималните стойности ще са между 17 и 19 градуса. Преди обяд по крайбрежието ще има ниска облачност и намалена видимост, като по северното крайбрежие са възможни слаби превалявания. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще преобладава значителна облачност. Следобед в масивите на Западна България ще превали дъжд, а над 2400 метра валежите ще бъдат от сняг. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от запад-северозапад. Температурите ще бъдат около 16 градуса на 1200 метра и около 8 градуса на 2000 метра надморска височина.


България
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  • 1 Горски

    1 0 Отговор
    Троловете на ПП ДБ ПБ ГЕРБ и останалата пасмина да се пържите в Ада!

    02:35 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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