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Затварят аварийния път Смолян–Пампорово за асфалтиране
  Тема: Трафик

Затварят аварийния път Смолян–Пампорово за асфалтиране

26 Октомври, 2026 15:23 431 1

  • авариен път-
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  • трафик

Движението се спира за всички превозни средства, докато се полага настилка върху около 300 метра от трасето

Затварят аварийния път Смолян–Пампорово за асфалтиране - 1
Снимка: БНР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Движението по аварийния път между Смолян и Пампорово е временно спряно за всички моторни превозни средства заради асфалтиране на част от трасето. Ограничението е въведено със заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов.

Аварийният път е дълъг около 1,5 километра, но нова настилка ще бъде положена върху приблизително 300 метра. По информация на Радио Пловдив ремонтът е планиран да продължи два дни. В съобщението на Нова телевизия не е посочена конкретна дата за възстановяване на движението, като е уточнено, че забраната ще остане до приключване на строителните дейности.

Стойността на работата е около 95 хиляди евро. Сумата ще бъде осигурена от бюджета на Община Смолян, а местната власт ще настоява държавата да възстанови разхода. „Ще настояваме държавата да ги възстанови“, е заявил кметът Николай Мелемов, цитиран от Радио Пловдив.

Трасето е временна връзка към курорта

Аварийният маршрут започна да се използва, след като свлачище в района на Райковски ливади прекъсна основния път между Смолян и Пампорово. Трасето е по-кратко от обходния маршрут, но е тясно и при натоварване затруднява преминаването към курорта.

На 16 октомври в Община Смолян беше обсъдена организацията на движението през есенно-зимния сезон. Участваха представители на областната администрация, местния бизнес, работодатели и „Пампорово“ АД. Тогава е договорено от 1 декември да се въведе еднопосочно движение по график – от 6:00 до 13:00 часа в посока Смолян–Пампорово, а от 13:00 до 6:00 часа на следващия ден в обратната посока.

След асфалтирането по трасето ще бъде поставена сигнализация за новата организация на движението. За периода на ремонта шофьорите трябва да използват действащите обходни маршрути към Пампорово.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, bntnews.bg


Смолян / България
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  • 1 СЗО

    1 0 Отговор
    И така по 300, по 300 метра, след има няма 30-40 години ще имат път. А Пампорово АД защо се услушват? Или те искат само да печелят. А да дадат някой път?

    15:51 26.10.2026

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