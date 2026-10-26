Юджел Атилла: Бойкотът на ДПС отново е под диктовка

Негласуването на хората от ДПС на президентския вот отново е било под диктовка, заяви пред БНР Юджел Атилла. По думите му страхът се е върнал в регионите с етнически турци и мюсюлмани, а контролът на Делян Пеевски върху местната власт е възстановен.
„Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка“, каза Атилла. Той твърди, че между 150 000 и 200 000 етнически турци и мюсюлмани са подкрепили „Прогресивна България“ на предишен вот, но не са излезли да гласуват на президентските избори.
Според Атилла промяна в регионите не е настъпила
Бившият депутат и един от основателите на ДПС заяви, че инструментите на Делян Пеевски на държавни, регионални, областни и общински позиции продължават да действат. Според него именно това е позволило контролът в местната власт да бъде възстановен.
Атилла посочи, че хората, които са искали промяна, не са я получили. По думите му действията на основните политически играчи показват опит да бъде поставено под въпрос управлението на „Прогресивна България“.
„Хората, които искат свободата си, няма да отидат под строй до урните“, каза той.
Не очаква повторение на бойкота
Атилла не очаква бойкотът да бъде повторен на балотажа. Той заяви, че евентуална договорка между Делян Пеевски и Румен Радев би била неодобрена от хората от етническата общност.
Според него, ако избирателите отидат до урните, те ще направят собствен избор, а не ще изпълнят партийна инструкция. Оценката е лична позиция на Атилла и не е представена като официална позиция на ДПС.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
Коментиран от #12, #25
16:23 26.10.2026
2 честен ционист
16:24 26.10.2026
3 Прав е!
16:25 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 На кого му пука
Много си повярваха. Колкото по-ниска е избирателната активност, толкова повече проценти взимат от твърдите си балъци.
Но! На местните избори нямат шанс.
С нацистки лозунги избори не се печелят.
16:27 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Братя мюсюлмани
Коментиран от #32
16:29 26.10.2026
8 Костя Копейкин
А сега имам възможност да се бия в гърдите и да се гушкам като за последно.
16:31 26.10.2026
9 А50
16:31 26.10.2026
10 А бе
Коментиран от #15, #16
16:33 26.10.2026
11 Никой
16:34 26.10.2026
12 А50
До коментар #1 от "Реалист":Крах има в главите соросоидни. Единствен шанс за победа ако народа реши да не гласува и към това е насочена цялата ви кампания, да не се гласува. Защото вие неможете да спечелите допълнителни гласове във ваша полза от този народ. Надявате се пак да ви мине номера с 10% да разигравате и продавате държавата
16:38 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
16:43 26.10.2026
15 Анонимен
До коментар #10 от "А бе":А ДА СЛУШАТ ЧЕРВЕНИЯТ МЕСИЯЛИ ТОВА ДА НЕ РОБСКО САМОСЪЗНАНИЕ ТВОЕТО ИЛИ Е ПОДЧИНЕНО НА РАДЕВА
16:45 26.10.2026
16 Анонимен
До коментар #10 от "А бе":АМА ВЕРНО А ДА СЛУШАТ РЕП.ЕСЬОРА СИ ХАХАХАХАХА ТОВА СА ХОРА А НЕ РАДЕВИ РОБИ ХАХАХАХАХА А РАДЕВАТА Е ОСТАВКААААААА
16:49 26.10.2026
17 Корман
Коментиран от #35
16:50 26.10.2026
18 Стефко
16:54 26.10.2026
19 Мазно турско кафе ДБ ПП ДПС
16:54 26.10.2026
20 ХА ХА
16:59 26.10.2026
21 Цвете
16:59 26.10.2026
22 Нагъл!
Коментиран от #29
17:08 26.10.2026
23 Надуха ни....
17:08 26.10.2026
24 Абе
Голямата спънка обаче бил самият Румен Радев, който никак не бил склонен на компромиси и не желаел да моли Борисов за подкрепа.
Вместо това бил готов да мобилизира целия ресурс на "Прогресивна България", за да може Йотова все пак да триумфира на втори тур.
Коментиран от #30, #34
17:11 26.10.2026
25 Промяната
До коментар #1 от "Реалист":Не пресилвай нещата. Прогнозиращите агенции заблудиха избирателите с почти двойна преднина на Йотова и те свалиха гарда и си позволиха да не гласуват. На балотажа няма да е така.
17:15 26.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 факуса
17:21 26.10.2026
28 Тъжна история
Демонстрира си нещо ,което не е в интерес на българската държавност.
После да не се оплакват ,че никой не чува поблемите им.
Аматьори политици и държавници имаме
17:22 26.10.2026
29 факуса
До коментар #22 от "Нагъл!":наглеят щот демерджиев си играе игрички вместо да арестува дебелия и тиквата
17:23 26.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мисли проZти
17:26 26.10.2026
32 баба Кунка
До коментар #7 от "Братя мюсюлмани":Аз пък ги призовавам да не гласуват за никого.Както на 1-вият тур.
17:30 26.10.2026
33 визионер
Коментиран от #36
17:30 26.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Анонимен
До коментар #17 от "Корман":НАКАЗУЕМО Е РАДЕВ ДА РЕПРЕСИРА ТЕЗИ РАЙОНИ А А ТАМ ХОРАТА СА СВОБОДНИ НЕ СА РОБИ НА РАДЕВ И ЧЕРЕПИТЕ
17:35 26.10.2026
36 Анонимен
До коментар #33 от "визионер":ЗЗ РАДЕВИТЕ ПЛЮВАЧИ ЗАЩО СТЕ С ДИКТАТОР ЧЕРВЕН БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ
17:35 26.10.2026