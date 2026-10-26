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Юджел Атилла: Бойкотът на ДПС отново е под диктовка
  Тема: Избори

Юджел Атилла: Бойкотът на ДПС отново е под диктовка

26 Октомври, 2026 16:20 1 891 36

  • юджел атилла-
  • дпс-
  • делян пеевски-
  • президентски избори-
  • бойкот

Според бившия депутат страхът се е върнал в регионите с етнически турци и мюсюлмани. Той не очаква същият бойкот да се повтори на балотажа

Юджел Атилла: Бойкотът на ДПС отново е под диктовка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Негласуването на хората от ДПС на президентския вот отново е било под диктовка, заяви пред БНР Юджел Атилла. По думите му страхът се е върнал в регионите с етнически турци и мюсюлмани, а контролът на Делян Пеевски върху местната власт е възстановен.

„Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка“, каза Атилла. Той твърди, че между 150 000 и 200 000 етнически турци и мюсюлмани са подкрепили „Прогресивна България“ на предишен вот, но не са излезли да гласуват на президентските избори.

Според Атилла промяна в регионите не е настъпила

Бившият депутат и един от основателите на ДПС заяви, че инструментите на Делян Пеевски на държавни, регионални, областни и общински позиции продължават да действат. Според него именно това е позволило контролът в местната власт да бъде възстановен.

Атилла посочи, че хората, които са искали промяна, не са я получили. По думите му действията на основните политически играчи показват опит да бъде поставено под въпрос управлението на „Прогресивна България“.

„Хората, които искат свободата си, няма да отидат под строй до урните“, каза той.

Не очаква повторение на бойкота

Атилла не очаква бойкотът да бъде повторен на балотажа. Той заяви, че евентуална договорка между Делян Пеевски и Румен Радев би била неодобрена от хората от етническата общност.

Според него, ако избирателите отидат до урните, те ще направят собствен избор, а не ще изпълнят партийна инструкция. Оценката е лична позиция на Атилла и не е представена като официална позиция на ДПС.

Източници: bnrnews.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    15 14 Отговор
    Президентската институция не е само представителна. От квотата на президента са половината представители във ВСС (Висшия съдебен съвет) ,другата половина от парламента ,половината представители от Прокурорската колегия, президента назначава посланици, налага вето и е главнокомандващ на Българската армия. Президента назначава и служебни правителства с които управлява. В четвъртък вечерта Радев се обърна към гражданите да гласуват масово и подкрепят техния кандидат. Днес в страниците на ПБ в социалните мрежи се оправдават за предстоящия крах на техния кандидат че искали разделение на властите и да умилостивят ПП-ДБ които единствени са способни да ги премахнат и изтрият с масови протести. ПБ имаше на изборите преди 6 месеца 1 млн.445 хил.избиратели. Днес Йотова подкрепена от ПБ,БСП,ВМРО ,АБВ ,БАС, НИЕ ИДВАМЕ на Манолова едвам има 500 хил.гласа. Краха на това управление е потресаващ. Загуби доверие и легитимност и всяка секунда на Радев на власт му носи негатив включително и бъдеща наказателна отговорност.

    Коментиран от #12, #25

    16:23 26.10.2026

  • 2 честен ционист

    18 6 Отговор
    Турците защо не припознават Андрей Коджабашията като техния кандидат?

    16:24 26.10.2026

  • 3 Прав е!

    13 3 Отговор
    Точно така си е!

    16:25 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На кого му пука

    14 18 Отговор
    Важното е, че копейците са капо.
    Много си повярваха. Колкото по-ниска е избирателната активност, толкова повече проценти взимат от твърдите си балъци.
    Но! На местните избори нямат шанс.
    С нацистки лозунги избори не се печелят.

    16:27 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Братя мюсюлмани

    36 4 Отговор
    Вие сте български граждани. И много добре знам, че вие сте изключително работливи хора за вашето семейство и за държавата. Знам и че оказват тормоз над вас. Знам че ви заплашват, знам и че бият0. Не им се давайте. Заедно трябва да се преборим с корупцията и наглите прасета, защото те не само вас тормозят. Те тормозят и нас. За тях пред очите им няма хора от различна вяра. Те виждат в нас инструменти за печелене на власт и пари. Не им се давайте! Не им позволявайте да ви казват за кого да гласувате.

    Коментиран от #32

    16:29 26.10.2026

  • 8 Костя Копейкин

    14 7 Отговор
    Целувам им ръка. Ако бяха гласували, щях да гледам 3 % през крив макарон.
    А сега имам възможност да се бия в гърдите и да се гушкам като за последно.

    16:31 26.10.2026

  • 9 А50

    12 7 Отговор
    Пэлни глупости.Хората на Пеевски под строй ще гласуват за ПП Гюро. Тоя нормален ли е. Как хората на Пеевски са гласували за Прогресивна България. Математиката не излиза. Шиши сега ще се включи, но не безвъзмездно

    16:31 26.10.2026

  • 10 А бе

    16 3 Отговор
    Да не слушат диктовача - магнитският с-и-чуг защото той забягва до Дубай и с всяко пътуване ни краде

    Коментиран от #15, #16

    16:33 26.10.2026

  • 11 Никой

    10 0 Отговор
    От Софийския затвор чакат с притаен дъх втория президенски вот . Моля гласувайте за нашия кандидат .

    16:34 26.10.2026

  • 12 А50

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Крах има в главите соросоидни. Единствен шанс за победа ако народа реши да не гласува и към това е насочена цялата ви кампания, да не се гласува. Защото вие неможете да спечелите допълнителни гласове във ваша полза от този народ. Надявате се пак да ви мине номера с 10% да разигравате и продавате държавата

    16:38 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    4 15 Отговор
    А ИНСТРУМЕНТИТЕ НА РАДЕВИЯТ ДИКТАТ И РЕПРЕСИИТЕ ТАМ НЕ ГИ .И ВИЖДАШ ХАХАХА ЗНАЧИ РАДЕВИЯТ ДИКТАТ Е СУПЕ Р СПРЯМО ОБИКНОВЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ ТАМ

    16:43 26.10.2026

  • 15 Анонимен

    4 9 Отговор

    До коментар #10 от "А бе":

    А ДА СЛУШАТ ЧЕРВЕНИЯТ МЕСИЯЛИ ТОВА ДА НЕ РОБСКО САМОСЪЗНАНИЕ ТВОЕТО ИЛИ Е ПОДЧИНЕНО НА РАДЕВА

    16:45 26.10.2026

  • 16 Анонимен

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "А бе":

    АМА ВЕРНО А ДА СЛУШАТ РЕП.ЕСЬОРА СИ ХАХАХАХАХА ТОВА СА ХОРА А НЕ РАДЕВИ РОБИ ХАХАХАХАХА А РАДЕВАТА Е ОСТАВКААААААА

    16:49 26.10.2026

  • 17 Корман

    11 1 Отговор
    Явно нещата с право да били оприличавани на контролиран вот с годините по такива населени места и това е изкривявало с годините политическата обстановка в страната. Тук би следвало да се изкарат данни, защото това деяние е наказуемо.

    Коментиран от #35

    16:50 26.10.2026

  • 18 Стефко

    6 2 Отговор
    Порки знае, какво прави, за него това е бизнес, нищо лично.

    16:54 26.10.2026

  • 19 Мазно турско кафе ДБ ПП ДПС

    8 3 Отговор
    Партия са си

    16:54 26.10.2026

  • 20 ХА ХА

    6 1 Отговор
    На ГЮРО ПЮДКРЕПАТА ОТ КОЧИНАТА.

    16:59 26.10.2026

  • 21 Цвете

    9 2 Отговор
    В КОЙ ВЕК ЖИВЕЕМ ,ЧЕ ЕДИН КРАДЕЦ ЩЕ ЗАБРАНЯВА ДА ГЛАСУВАТ . ИМА ЛИ ПОЛИЦИЯ ИЛИ ТЕ СА НА РЕВЮ.????? ДЕМЕРДЖИЕВ, КЪДЕ СЕ СКРИ ? ВИЖ КАКВО СТАВА В ПО МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ,ХОРАТА СЕ СТРАХУВАТ ОТ НАЙ ГОЛЕМИЯТ КРАДЕЦ В БЪЛГАРИЯ? ЧЕТА И НЕ ВЯРВАМ НА ОЧИТЕ СИ ? 🤦‍♂️🇧🇬🚔

    16:59 26.10.2026

  • 22 Нагъл!

    7 1 Отговор
    По-нагъл, най-нагъл, Баце, леля Асеня, Мумурандумът, Мирчев и богът на наглостта -> Дебелан Пеефски ! Как да не то стане миловидно кат го гледах тези депутатски креатури?!

    Коментиран от #29

    17:08 26.10.2026

  • 23 Надуха ни....

    5 1 Отговор
    Главите колко важно било да се гласува и т.н. а пък те натискат хората да не гласуват.

    17:08 26.10.2026

  • 24 Абе

    3 0 Отговор
    не е само ДПС.Тиквата чака Радев да да му вдигне телефона. Лидерът на "Прогресивна България" обаче не желаел да моли Борисов за подкрепа. Бойко иска Радев лично да му се обади. Не Йотова, а Радев. За да се разберат. Борисов бил готов да гарантира, че гласовете на „Възраждане” ще отидат в полза на Илияна Йотова. В замяна обаче иска управляващите и разследващите да го оставят на мира – и него, и най-близките му в ГЕРБ. А след показните акции със знакови кметове на ДПС той бил сериозно притеснен какво кроят в МВР за него и хората му.
    Голямата спънка обаче бил самият Румен Радев, който никак не бил склонен на компромиси и не желаел да моли Борисов за подкрепа.
    Вместо това бил готов да мобилизира целия ресурс на "Прогресивна България", за да може Йотова все пак да триумфира на втори тур.

    Коментиран от #30, #34

    17:11 26.10.2026

  • 25 Промяната

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Не пресилвай нещата. Прогнозиращите агенции заблудиха избирателите с почти двойна преднина на Йотова и те свалиха гарда и си позволиха да не гласуват. На балотажа няма да е така.

    17:15 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 факуса

    3 0 Отговор
    ха ха,това ли ви е идеала за права и свободи бе,господа от турски етнос,докога ще ви потискат,и комунистите не са ви мачкали така,свалете свинята делян дерибеите му

    17:21 26.10.2026

  • 28 Тъжна история

    1 0 Отговор
    Шиши няма такава власт,по скоро от по далече има инструкций.
    Демонстрира си нещо ,което не е в интерес на българската държавност.
    После да не се оплакват ,че никой не чува поблемите им.
    Аматьори политици и държавници имаме

    17:22 26.10.2026

  • 29 факуса

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Нагъл!":

    наглеят щот демерджиев си играе игрички вместо да арестува дебелия и тиквата

    17:23 26.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мисли проZти

    0 0 Отговор
    548 секций без видеонаблюдение по 1000 фалшиви гласа = 548 000 фалшиви гласа , и ти да видиш точно колкото са всички гласове за радеф , а защо ли всички те са в общини управлявани от герб и дпс , а като вземем във предвид "грандиозната" победа на радеф в герб-авата община Бургъз , ясно се очертава ZГЛОБКАТА-2 ПРЕЗАРЕЖДАНЕ , Zглобена от бойко , радеф и пееФски !

    17:26 26.10.2026

  • 32 баба Кунка

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Братя мюсюлмани":

    Аз пък ги призовавам да не гласуват за никого.Както на 1-вият тур.

    17:30 26.10.2026

  • 33 визионер

    1 2 Отговор
    Тоз пък ! Мюсюлманите не искат да са крепостни на момчето -гарантирам .Зад гърба му се подиграват . Само чакайте в неделя и ще учудите на мобилизацията на българи и турци в подкрепа на Йотова . Приказките сега нямат значение .

    Коментиран от #36

    17:30 26.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Корман":

    НАКАЗУЕМО Е РАДЕВ ДА РЕПРЕСИРА ТЕЗИ РАЙОНИ А А ТАМ ХОРАТА СА СВОБОДНИ НЕ СА РОБИ НА РАДЕВ И ЧЕРЕПИТЕ

    17:35 26.10.2026

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "визионер":

    ЗЗ РАДЕВИТЕ ПЛЮВАЧИ ЗАЩО СТЕ С ДИКТАТОР ЧЕРВЕН БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ

    17:35 26.10.2026

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