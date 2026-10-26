Юджел Атилла: Бойкотът на ДПС отново е под диктовка

Негласуването на хората от ДПС на президентския вот отново е било под диктовка, заяви пред БНР Юджел Атилла. По думите му страхът се е върнал в регионите с етнически турци и мюсюлмани, а контролът на Делян Пеевски върху местната власт е възстановен.

„Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка“, каза Атилла. Той твърди, че между 150 000 и 200 000 етнически турци и мюсюлмани са подкрепили „Прогресивна България“ на предишен вот, но не са излезли да гласуват на президентските избори.

Според Атилла промяна в регионите не е настъпила

Бившият депутат и един от основателите на ДПС заяви, че инструментите на Делян Пеевски на държавни, регионални, областни и общински позиции продължават да действат. Според него именно това е позволило контролът в местната власт да бъде възстановен.

Атилла посочи, че хората, които са искали промяна, не са я получили. По думите му действията на основните политически играчи показват опит да бъде поставено под въпрос управлението на „Прогресивна България“.

„Хората, които искат свободата си, няма да отидат под строй до урните“, каза той.

Не очаква повторение на бойкота

Атилла не очаква бойкотът да бъде повторен на балотажа. Той заяви, че евентуална договорка между Делян Пеевски и Румен Радев би била неодобрена от хората от етническата общност.

Според него, ако избирателите отидат до урните, те ще направят собствен избор, а не ще изпълнят партийна инструкция. Оценката е лична позиция на Атилла и не е представена като официална позиция на ДПС.

Източници: bnrnews.bg