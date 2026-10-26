Белица обмисля бойкот и на балотажа след рекордно нисък вот

Само 610 души са гласували в община Белица на първия тур на президентските избори при близо 8000 избиратели с право на глас. В някои населени места активността е била почти нулева, а жители заявяват, че обмислят да не отидат до урните и на балотажа.
В село Лютово до урните са стигнали само двама души, и двамата членове на секционната избирателна комисия. В Бабяк, родното село на кмета Радослав Ревански, са гласували седем души, отново членове на комисията. В едно от селата до 15 часа не е бил подаден нито един глас.
Арестът на кмета е сред посочваните причини
Част от жителите свързват бойкота с ареста на кмета Радослав Ревански. Той е обвиняем по дело, свързано с търговия с влияние, и остава в ареста според медийни публикации. В Белица и околните села хората заявяват, че са недоволни както от действията на властта, така и от начина, по който журналистите отразяват случилото се.
„Защо да гласувам? Да ни арестуват кмета? Гледай тези улици, всичко е благодарение на Ревански, не е на някой друг“, казва жителят Иса.
Киамил Джамал описва настроенията като „определено нежелание“ и заявява, че гневът е свързан със случилото се с кмета. На въпрос дали е гласувал, той отговаря: „Не!“
Недоволство и от всички политици
За други жители арестът на Ревански не е единствената причина да останат извън изборния процес. Те заявяват, че са разочаровани от всички политици и от липсата на видими решения за населените места.
„Всеки си го интересува за него, сестро, и да седне на големия стол. Е това е положението, не мислят за хората“, казва Айше, като посочва лошото състояние на улиците.
Жителите отричат да им е оказван натиск да не гласуват. Въпреки това част от тях не дават ясен отговор дали ще участват на балотажа. „Ако пуснат Ревански, хората ще излязат 100%“, заявява Иса, който свързва ниската активност с подкрепата към кмета.
Балотажът ще се проведе следващата неделя. Към момента в Белица няма заявено общо решение за участие във вота, но разговорите за нов бойкот продължават.
Източници: news.bg, btvnovinite.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анализатор
16:41 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
16:42 26.10.2026
4 А50
16:42 26.10.2026
5 честен ционист
16:43 26.10.2026
6 СТИГА СЪС ТЕЗИ
16:44 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Корман
16:45 26.10.2026
9 А бе
16:48 26.10.2026
10 честен ционист
До коментар #7 от "Супер":На избори трябва да гласуват само имотни хора.
Коментиран от #11
16:49 26.10.2026
11 Може би искаше да кажеш
До коментар #10 от "честен ционист":ГРАМОТНИ
16:50 26.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 РундЮ с мозъка
17:00 26.10.2026
14 Феномена Шиши
17:00 26.10.2026
15 Днес Рундьо ни заля с кремълски опорки
Пътник е.
17:16 26.10.2026
16 Те са по-достойни от путинците
Апропо, Белица е дала големи исторически личности, а населението е грамотно напук на Радев.
17:20 26.10.2026
17 Така е
После да не реват
17:32 26.10.2026