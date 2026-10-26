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Белица обмисля бойкот и на балотажа след рекордно нисък вот
  Тема: Избори

Белица обмисля бойкот и на балотажа след рекордно нисък вот

26 Октомври, 2026 16:38 655 17

  • белица-
  • президентски избори-
  • радослав ревански-
  • избирателна активност-
  • изборен бойкот

Само 610 души са гласували в общината при близо 8000 избиратели с право на глас. Жители посочват ареста на кмета Радослав Ревански и разочарованието от политиците като причини

Белица обмисля бойкот и на балотажа след рекордно нисък вот - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само 610 души са гласували в община Белица на първия тур на президентските избори при близо 8000 избиратели с право на глас. В някои населени места активността е била почти нулева, а жители заявяват, че обмислят да не отидат до урните и на балотажа.

В село Лютово до урните са стигнали само двама души, и двамата членове на секционната избирателна комисия. В Бабяк, родното село на кмета Радослав Ревански, са гласували седем души, отново членове на комисията. В едно от селата до 15 часа не е бил подаден нито един глас.

Арестът на кмета е сред посочваните причини

Част от жителите свързват бойкота с ареста на кмета Радослав Ревански. Той е обвиняем по дело, свързано с търговия с влияние, и остава в ареста според медийни публикации. В Белица и околните села хората заявяват, че са недоволни както от действията на властта, така и от начина, по който журналистите отразяват случилото се.

„Защо да гласувам? Да ни арестуват кмета? Гледай тези улици, всичко е благодарение на Ревански, не е на някой друг“, казва жителят Иса.

Киамил Джамал описва настроенията като „определено нежелание“ и заявява, че гневът е свързан със случилото се с кмета. На въпрос дали е гласувал, той отговаря: „Не!“

Недоволство и от всички политици

За други жители арестът на Ревански не е единствената причина да останат извън изборния процес. Те заявяват, че са разочаровани от всички политици и от липсата на видими решения за населените места.

„Всеки си го интересува за него, сестро, и да седне на големия стол. Е това е положението, не мислят за хората“, казва Айше, като посочва лошото състояние на улиците.

Жителите отричат да им е оказван натиск да не гласуват. Въпреки това част от тях не дават ясен отговор дали ще участват на балотажа. „Ако пуснат Ревански, хората ще излязат 100%“, заявява Иса, който свързва ниската активност с подкрепата към кмета.

Балотажът ще се проведе следващата неделя. Към момента в Белица няма заявено общо решение за участие във вота, но разговорите за нов бойкот продължават.

Източници: news.bg, btvnovinite.bg, bntnews.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анализатор

    23 2 Отговор
    Свинята квичи от кочината на умряло....

    16:41 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    5 14 Отговор
    Всички трябва да последват примера на тези будни хора от Белица и в неделя да закрием този никому ненужен пост.

    16:42 26.10.2026

  • 4 А50

    10 1 Отговор
    Да не бързат да се заричат, за да не се червим после. Шиши в момента пазари цената ща ми е интересно сравнението на двата вота и там

    16:42 26.10.2026

  • 5 честен ционист

    3 4 Отговор
    На Ганчо защо му е притрябвал някакъв си президент, след като вече си избра фиктатор, при това и военен, млад, в много добра физическа и ментална форма. Минимум 20г ви не мърдат с него.

    16:43 26.10.2026

  • 6 СТИГА СЪС ТЕЗИ

    4 5 Отговор
    БОЙКОТИ. Всичко е само оправдания. Защото на възрастният човек и особенно от селата не желаят машините. И не им пука за президент. Институция пробита. Просто фасада.

    16:44 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Корман

    8 1 Отговор
    По важното е дали и защо се контролират хора да не излизат да гласуват, а това си е престъпление. Не само купуването на гласове е предмет на разследване. Именно това доказва контролирания вот по команда.

    16:45 26.10.2026

  • 9 А бе

    12 1 Отговор
    Да вкарват крадеца в затвора пък те да си бойкотират който краде да си лежи и плати тогава ще се оправим

    16:48 26.10.2026

  • 10 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Супер":

    На избори трябва да гласуват само имотни хора.

    Коментиран от #11

    16:49 26.10.2026

  • 11 Може би искаше да кажеш

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    ГРАМОТНИ

    16:50 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РундЮ с мозъка

    5 0 Отговор
    Ами след поголовния арест на дпс кметове, какво са очаквали? Логика, логика? Дежа вю - ареста на Борисов от Кики, издава се едно отчаяние. Защо така?

    17:00 26.10.2026

  • 14 Феномена Шиши

    8 1 Отговор
    Много важно. Да си бойкотират колкото си искат. Щом слушат крадеца феномен Дебелян, не е необходимо изобщо да отиват до урните. Заради крадци като Пеевски и Борисов България затъна и народът страда, а сега са се затаили и се правят на " ни лук яли, ни лук мирисали". Ето такива долни мафиоти са за доживотен затвор, а не да ги защитават.

    17:00 26.10.2026

  • 15 Днес Рундьо ни заля с кремълски опорки

    0 4 Отговор
    по медиите и с неистова злоба към опозицията.

    Пътник е.

    17:16 26.10.2026

  • 16 Те са по-достойни от путинците

    1 5 Отговор
    Макар че част от населението (не цялото) на Белица е българо-мохемеданско, те са с българско самосъзнание, за разлика от бг нацистите с руско самосъзнание.
    Апропо, Белица е дала големи исторически личности, а населението е грамотно напук на Радев.

    17:20 26.10.2026

  • 17 Така е

    0 0 Отговор
    Тази община 100% се издържа от държавата България.
    После да не реват

    17:32 26.10.2026

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