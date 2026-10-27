Затвориха кухня майка на търговска верига в Пловдив

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) са затворили кухня майка на голяма търговска верига в Пловдив. Оттам е приготвяна храна за топли точки на веригата в други градове, съобщи изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева.
В обекта са установени множество нарушения на хигиенните изисквания. По думите на Янчева подобно силно занижаване на хигиената не е било констатирано досега, въпреки че са извършвани и предишни проверки. За нарушенията ще бъдат съставени актове за административни нарушения.
„Целта на проверките е да предотвратят достигането на опасни храни до крайния потребител и това е наложило затваряне на обекта“, заяви Янчева.
Името на търговската верига ще бъде обявено след приключването на проверките. Към момента не е посочено коя е компанията, свързана с кухнята майка.
Затворени са още две топли точки
Проверяващите са затворили още две топли точки на търговски вериги, в които също се приготвя готова кулинарна продукция. Там са установени занижена хигиена и липса на данни за съхранение на продуктите. И за тези обекти ще бъдат съставени актове за административни нарушения.
В различни проверени обекти са открити близо 50 килограма храни с изтекъл срок на годност. Установени са още продукти с променен произход и нарушения на изискванията за етикетиране.
„В другите обекти сме установили и храни с изтекъл срок на годност, близо 50 кг в различни обекти. Имаше храни с променен произход. Има и нарушаване на изискванията за етикетиране“, добави изпълнителният директор на БАБХ.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гастро
Коментиран от #2
21:41 27.10.2026
2 Или Кауфланд
До коментар #1 от "Гастро":или Била! Билата е по вероятна според мен!
Коментиран от #4
21:42 27.10.2026
3 Дани
Тия кухни са направени за да има къде да ви продадат това дето инак трябва да се хвърля. Една наполовина мухлясала и спаружена чушка няма как да стои на витринта. Но ако я опекат и ви я продадат нарязана и смесена с просрочено кисело мляко,под формата на "катък", тогава никой нищо не може да им каже. И те ви я продават, при това на сена 4 пъти по-висока. За печените пилета, к
кфтета и прочее, няма изобщо да ви говоря.
Коментиран от #6
21:46 27.10.2026
4 И аз мисля че е била
До коментар #2 от "Или Кауфланд":Големи клошари са.
21:48 27.10.2026
5 Т-Маркет ли е?
21:49 27.10.2026
6 Специално за Фантастико
До коментар #3 от "Дани":ще ти кажа, че не е така! За другите не знам!
21:53 27.10.2026