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Затвориха кухня майка на търговска верига в Пловдив

Затвориха кухня майка на търговска верига в Пловдив

27 Октомври, 2026 21:33 551 6

  • бабх-
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  • пловдив-
  • хигиена на храните-
  • храни с изтекъл срок

БАБХ и КЗП са установили множество нарушения на хигиенните изисквания. В различни обекти са открити близо 50 килограма храни с изтекъл срок на годност

Затвориха кухня майка на търговска верига в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) са затворили кухня майка на голяма търговска верига в Пловдив. Оттам е приготвяна храна за топли точки на веригата в други градове, съобщи изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева.

В обекта са установени множество нарушения на хигиенните изисквания. По думите на Янчева подобно силно занижаване на хигиената не е било констатирано досега, въпреки че са извършвани и предишни проверки. За нарушенията ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

„Целта на проверките е да предотвратят достигането на опасни храни до крайния потребител и това е наложило затваряне на обекта“, заяви Янчева.

Името на търговската верига ще бъде обявено след приключването на проверките. Към момента не е посочено коя е компанията, свързана с кухнята майка.

Затворени са още две топли точки

Проверяващите са затворили още две топли точки на търговски вериги, в които също се приготвя готова кулинарна продукция. Там са установени занижена хигиена и липса на данни за съхранение на продуктите. И за тези обекти ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

В различни проверени обекти са открити близо 50 килограма храни с изтекъл срок на годност. Установени са още продукти с променен произход и нарушения на изискванията за етикетиране.

„В другите обекти сме установили и храни с изтекъл срок на годност, близо 50 кг в различни обекти. Имаше храни с променен произход. Има и нарушаване на изискванията за етикетиране“, добави изпълнителният директор на БАБХ.

Източници: btvnovinite.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гастро

    4 0 Отговор
    Коя е веригата, де?

    Коментиран от #2

    21:41 27.10.2026

  • 2 Или Кауфланд

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гастро":

    или Била! Билата е по вероятна според мен!

    Коментиран от #4

    21:42 27.10.2026

  • 3 Дани

    4 0 Отговор
    Ако си мислите, че т.н. горещи витрини са направени за да ви е лесничко вкусничко, много сериозно сте го закъсали с мисленето.
    Тия кухни са направени за да има къде да ви продадат това дето инак трябва да се хвърля. Една наполовина мухлясала и спаружена чушка няма как да стои на витринта. Но ако я опекат и ви я продадат нарязана и смесена с просрочено кисело мляко,под формата на "катък", тогава никой нищо не може да им каже. И те ви я продават, при това на сена 4 пъти по-висока. За печените пилета, к
    кфтета и прочее, няма изобщо да ви говоря.

    Коментиран от #6

    21:46 27.10.2026

  • 4 И аз мисля че е била

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Или Кауфланд":

    Големи клошари са.

    21:48 27.10.2026

  • 5 Т-Маркет ли е?

    0 0 Отговор
    Кажете, де!

    21:49 27.10.2026

  • 6 Специално за Фантастико

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дани":

    ще ти кажа, че не е така! За другите не знам!

    21:53 27.10.2026

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