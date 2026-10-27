Затвориха кухня майка на търговска верига в Пловдив

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) са затворили кухня майка на голяма търговска верига в Пловдив. Оттам е приготвяна храна за топли точки на веригата в други градове, съобщи изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева.

В обекта са установени множество нарушения на хигиенните изисквания. По думите на Янчева подобно силно занижаване на хигиената не е било констатирано досега, въпреки че са извършвани и предишни проверки. За нарушенията ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

„Целта на проверките е да предотвратят достигането на опасни храни до крайния потребител и това е наложило затваряне на обекта“, заяви Янчева.

Името на търговската верига ще бъде обявено след приключването на проверките. Към момента не е посочено коя е компанията, свързана с кухнята майка.

Затворени са още две топли точки

Проверяващите са затворили още две топли точки на търговски вериги, в които също се приготвя готова кулинарна продукция. Там са установени занижена хигиена и липса на данни за съхранение на продуктите. И за тези обекти ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

В различни проверени обекти са открити близо 50 килограма храни с изтекъл срок на годност. Установени са още продукти с променен произход и нарушения на изискванията за етикетиране.

„В другите обекти сме установили и храни с изтекъл срок на годност, близо 50 кг в различни обекти. Имаше храни с променен произход. Има и нарушаване на изискванията за етикетиране“, добави изпълнителният директор на БАБХ.

Източници: btvnovinite.bg