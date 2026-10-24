Дългът на „Топлофикация София“ надхвърли 900 млн. евро

Дългът на „Топлофикация София“ към обществения газов доставчик „Булгаргаз“ вече надхвърля 900 млн. евро. На този фон „Булгаргаз“ поиска спешна среща със столичния кмет Васил Терзиев през следващата седмица, за да бъде обсъдено финансовото състояние на общинското дружество и осигуряването на доставките на природен газ.

Поводът са започналият отоплителен сезон, ниските нива на плащанията и преговорите за нов договор за доставка на природен газ за 2027 г. Според „Булгаргаз“ „Топлофикация София“ системно не изпълнява договорения график за погасяване на задълженията.

Поисканите данни не са предоставени

Газовият доставчик е поискал пълна и актуална информация за финансовото и ликвидното състояние на дружеството. Сред изисканите данни са приходите от продажба на електроенергия чрез Българската независима енергийна борса, обновен график за плащанията до края на ценовия период 2026/2027 г. и 13-седмична прогноза за паричните потоци и източниците на финансиране.

Срокът за предоставяне на информацията е изтекъл на 22 октомври, но данните не са постъпили в „Булгаргаз“. От компанията заявяват, че при задължения над 900 млн. евро е необходимо дружеството да поеме конкретни ангажименти, подкрепени с осигурено финансиране.

Предупрежденията за растящия дълг продължават

Още на 8 септември независимият общински съветник Драгомир Иванов предупреди, че задълженията ще продължат да се увеличават. „Дружеството ще продължи да трупа дългове и няма как да се обърне трендът“, каза той в ефира на Радио „Фокус“.

По данни, цитирани от „Фокус“, само за една година дългът е нараснал с 350 млн. евро. Иванов посочи, че дружеството продължава да работи, защото домакинствата, училищата, болниците и детските градини в София разчитат на него за отопление и топла вода.

Като възможни решения общинският съветник посочи одържавяване или концесия. При първия вариант държавата би поела дружеството, би покрила натрупаните задължения и би инвестирала в мрежата. За концесията Иванов изрази резерви заради натрупаните загуби и мащаба на дълга.

Следва среща за доставките и погасяването

Предстоящата среща между „Булгаргаз“ и Васил Терзиев трябва да изясни как ще бъдат обезпечени текущите доставки на газ и какъв финансов план ще бъде предложен за натрупаните задължения. Към момента потвърденото е, че дългът надхвърля 900 млн. евро, поисканите финансови данни не са предоставени в посочения срок, а конкретно решение за погасяването му все още не е обявено.

Източници: focus-news.net, 24chasa.bg, btvnovinite.bg