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Дългът на „Топлофикация София“ надхвърли 900 млн. евро

Дългът на „Топлофикация София“ надхвърли 900 млн. евро

24 Октомври, 2026 06:08 437 7

  • топлофикация софия-
  • булгаргаз-
  • васил терзиев-
  • дългове-
  • отоплителен сезон

„Булгаргаз“ поиска спешна среща с Васил Терзиев, след като дружеството не предостави в срок поисканите финансови данни

Дългът на „Топлофикация София“ надхвърли 900 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дългът на „Топлофикация София“ към обществения газов доставчик „Булгаргаз“ вече надхвърля 900 млн. евро. На този фон „Булгаргаз“ поиска спешна среща със столичния кмет Васил Терзиев през следващата седмица, за да бъде обсъдено финансовото състояние на общинското дружество и осигуряването на доставките на природен газ.

Поводът са започналият отоплителен сезон, ниските нива на плащанията и преговорите за нов договор за доставка на природен газ за 2027 г. Според „Булгаргаз“ „Топлофикация София“ системно не изпълнява договорения график за погасяване на задълженията.

Поисканите данни не са предоставени

Газовият доставчик е поискал пълна и актуална информация за финансовото и ликвидното състояние на дружеството. Сред изисканите данни са приходите от продажба на електроенергия чрез Българската независима енергийна борса, обновен график за плащанията до края на ценовия период 2026/2027 г. и 13-седмична прогноза за паричните потоци и източниците на финансиране.

Срокът за предоставяне на информацията е изтекъл на 22 октомври, но данните не са постъпили в „Булгаргаз“. От компанията заявяват, че при задължения над 900 млн. евро е необходимо дружеството да поеме конкретни ангажименти, подкрепени с осигурено финансиране.

Предупрежденията за растящия дълг продължават

Още на 8 септември независимият общински съветник Драгомир Иванов предупреди, че задълженията ще продължат да се увеличават. „Дружеството ще продължи да трупа дългове и няма как да се обърне трендът“, каза той в ефира на Радио „Фокус“.

По данни, цитирани от „Фокус“, само за една година дългът е нараснал с 350 млн. евро. Иванов посочи, че дружеството продължава да работи, защото домакинствата, училищата, болниците и детските градини в София разчитат на него за отопление и топла вода.

Като възможни решения общинският съветник посочи одържавяване или концесия. При първия вариант държавата би поела дружеството, би покрила натрупаните задължения и би инвестирала в мрежата. За концесията Иванов изрази резерви заради натрупаните загуби и мащаба на дълга.

Следва среща за доставките и погасяването

Предстоящата среща между „Булгаргаз“ и Васил Терзиев трябва да изясни как ще бъдат обезпечени текущите доставки на газ и какъв финансов план ще бъде предложен за натрупаните задължения. Към момента потвърденото е, че дългът надхвърля 900 млн. евро, поисканите финансови данни не са предоставени в посочения срок, а конкретно решение за погасяването му все още не е обявено.

Източници: focus-news.net, 24chasa.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАП спи ли ?

    1 2 Отговор
    Мунчо да издърпа още един заем да им плати 👎🏿

    06:15 24.10.2026

  • 2 Охобохо

    3 1 Отговор
    Продайте я тая топлофикация, че на народа му писна да плаща софийското ви парно. Всяка година малко преди отоплителния сезон ревете на умряло. Боташ ли ви натрупа загубите? Радев да ви плаща, не провинцията.

    06:26 24.10.2026

  • 3 Хахаха

    6 0 Отговор
    Всяка година държавата плаща по милиард и половина на топлофикация София, или много се краде, или са крайно некадърни, разпускайте я тая сган!

    06:27 24.10.2026

  • 4 И затова

    2 1 Отговор
    месец юли повишиха топла вода с 5.5%, и топлоенергия парно с 5.5%. Общо за две услуги 11%.
    Упорито се говори, че искат ново увеличение след юлското на топла вода с 30%, на топлоенергия с още 30%. Или ако се приеме това предложение Премиерът Радев ще ни сурвака за 6 месеца с увеличение на парно и топла вода 71% общо. Отделно от местни данъци със СТО процента за 3 г., като СОС веднага ще повиши със същия процент и такса смет. Без оглед на единствено жилище, сам човек ли генерира смет,стари, амортизирани сгради и жилища, дивашко презастрояване - цени на имоти падат, липса на асансьори в сгради, живущи нямат пари да ги ремонтират, разбити тротоари, липса паркинги, места градини и училища. Мръсен въздух.
    Плюс чудовищни цени след ойро, и Радев продължава да помпа инфлация, с увеличаване на преки и косвени данъци. 52 лв. най-ниска цена на мобилни услуги, с 2 г. Договор, Бюджетници не плащат Мобилни.
    Държава няма. Данъчните и ценови, осигурителни шокове продължават.
    Ето защо ГЕРБ, СДС, и ДПС избягаха от управлението, вместо хората да протестират срещу високи цени с въвеждане на ойро, което ни натрапиха без Референдум БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП и ПБ, Радев който подкрепяше 8 г. ойрото.
    Бюджетът за 2027 е несъвместим с доходите на българите в частен бизнес.

    06:30 24.10.2026

  • 5 Факти

    5 0 Отговор
    Затова пък, подарихме на киевския корумпиран режим 10 милиарда евро! Залажихме за победата на наркозависимия клоун и естествено загубихме!

    06:34 24.10.2026

  • 6 Какво говорите за Укр.?

    0 0 Отговор
    96 милиарда лева, похачени за въвеждане ойро. При 200 милиарда лева БВП. Няма Територия, която да издържи само за година подобни харчове.
    2 милиарда лв. подарено злато на ЕЦБ, 6 млрд лв. разходи по въвеждане ойро. 43 млрд лв. подарени на ЕЦБ от резерв 86 млрд. 30 млрд. лв. върнати на банки от падане праг на банки с ойрото, 3 млрд лв. дадени разсрочено за ЕСМ. Обещани между 12 и 15 млрд. лева от Радев, ГЕРБ и ДПС, ПП за спасяване ойрочленки, да се молим Франция да не бъде спасявана.
    Унищожени Референдуми от ГЕРБ и ДПС, и втори Референдум неприет от Радев, на Дойран.
    Ето защо Радев подкрепяше 8 г. ойрото, и накрая попита кога да "унищожим левът", когато де факто ни приеха в ойрото.
    Между 12 и 15 млрд. лв. обещани от Радев, и подкрепени от НС юни 2026 -ПБ, ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС за спасяване на ойрочленка за ЕСМ. И все още има хора след бюджет 2027, които да вярват на Радев и чудовищното повишение на цени и преки, косвени данъци.

    06:46 24.10.2026

  • 7 Овчар

    0 0 Отговор
    Дългът не е проблем международния валутен фонд или другите заложни къщи като капиталовите пазари и прочие ще ни измисля красив дълг срещу залог и великолепна лихва..! Или както казва църквата това не е важно здраве да има..!

    06:47 24.10.2026

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