АПИ призова: Подгответе автомобилите за зимни условия

Агенция „Пътна инфраструктура“ призова шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия. Предупреждението е заради очаквано влошаване на времето, валежи и понижение на температурите.

На прохода „Петрохан“ вече е имало слаб снеговалеж. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология сняг се очаква по високите части на Стара планина, Витоша, Рила и Пирин. В източната половина на страната ще има валежи от дъжд, а по високите върхове дъждът ще преминава в сняг. Границата дъжд-сняг постепенно ще се понижава.

Областните пътни управления следят прогнозите и са в готовност при необходимост да обработят настилките във високопланинските райони и проходите.

„Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника“, предупреждават от АПИ.

От пътната агенция съветват водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват дистанция и да не предприемат резки маневри. Не трябва да се изпреварват снегопочистващите машини.

Източници: 24chasa.bg, balkannews.bg