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АПИ призова: Подгответе автомобилите за зимни условия
  Тема: Трафик

АПИ призова: Подгответе автомобилите за зимни условия

27 Октомври, 2026 21:04 706 5

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  • петрохан-
  • сняг

Заради застудяването и очакваните валежи се очаква сняг във високите части на Стара планина, Витоша, Рила и Пирин

АПИ призова: Подгответе автомобилите за зимни условия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ призова шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия. Предупреждението е заради очаквано влошаване на времето, валежи и понижение на температурите.

На прохода „Петрохан“ вече е имало слаб снеговалеж. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология сняг се очаква по високите части на Стара планина, Витоша, Рила и Пирин. В източната половина на страната ще има валежи от дъжд, а по високите върхове дъждът ще преминава в сняг. Границата дъжд-сняг постепенно ще се понижава.

Областните пътни управления следят прогнозите и са в готовност при необходимост да обработят настилките във високопланинските райони и проходите.

„Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника“, предупреждават от АПИ.

От пътната агенция съветват водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват дистанция и да не предприемат резки маневри. Не трябва да се изпреварват снегопочистващите машини.

Източници: 24chasa.bg, balkannews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с летни гуми като блокира петрохан

    4 0 Отговор
    директно с големия снегорин - и у дерето

    21:15 27.10.2026

  • 2 Кайо Каев

    3 1 Отговор
    Сняг по това време , дори по-рано през октомври е имало и в предишни години .

    21:20 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Аз призовавам АПИ да чисти пътищата!
    Ако те си свършат работата и аз няма да закъсвам!

    21:50 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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