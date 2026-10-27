Горящ автомобил затруднява движението по „Струма“

Горящ лек автомобил затруднява движението по автомагистрала „Струма“ при 4-ия километър в посока Перник. Заради инцидента активната лента е затворена, а автомобилите преминават само през изпреварващата лента.

„Трафикът се осъществява само в изпреварващата лента“, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“.

Екип на „Пътна полиция“ е на място и регулира движението. Към момента не са посочени причината за пожара и срокът, в който ще бъде възстановено движението в активната лента.

Източници: nova.bg