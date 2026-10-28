Андрей Гюров отрече среща с Пеевски и атакува кампанията

Кандидатът за президент Андрей Гюров отрече да се е срещал с Делян Пеевски и определи твърдението като част от предизборна кампания, основана на лъжи. Той коментира темата в предаването „Лице в лице“ по bTV.
Повод за думите му стана твърдение на Петър Витанов от „Прогресивна България“, че Гюров се е срещал с Пеевски. „Представете си колко несъстоятелна трябва да е една кампания, за да прибягва до такива отчаяни лъжи“, заяви кандидатът. Той беше категоричен: „Не съм се срещал с него“.
Критики към действията на властта
Гюров коментира и изказване на Румен Радев, според което позицията му за арестуваните кметове на ДПС представлява форма на сближаване с Делян Пеевски. В отговор кандидатът заяви: „Виждаме, че отново премиерът се хвърля на амбразурата. Вижда, че кампанията е провалена и сега трябва да я вземе на ръчно управление.“
По думите му използването на пресцентъра на Министерския съвет за предизборна агитация е недостойно. „Това никой досега не си го е позволявал. И коментарите на пресцентъра как трябва да се отразява върховният лидер малко ми напомнят за ситуацията в „Игри на глада“, каза Гюров.
Той уточни, че не е отправял нито защита, нито нападка към арестуваните кметове. „Казах, че ми изглежда като провалена сделка между властта и Пеевски, както и че очакваме да видим резултати от разследванията“, поясни кандидатът.
Спорът за посланията в кампанията
Според Гюров изборите няма да бъдат решени в партийните централи, а от гражданите. „Нашата задача беше да дадем възможност на българите да направят своя избор и да видят, че мачът не е предрешен“, заяви той.
Кандидатът каза, че социологическите агенции са отреждали значителна разлика, но подкрепата за него се е увеличила три пъти по време на кампанията.
Гюров обвини кампанията на Илияна Йотова в създаване на измислени врагове, лъжи и внушения. Като примери той посочи твърденията за отмяна на кирилицата, изпращане на войници в Украйна и срещи с Делян Пеевски.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #26, #29
18:03 28.10.2026
2 Европеец
Коментиран от #18
18:04 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боруна Лом
18:05 28.10.2026
6 Михо
18:05 28.10.2026
7 Това ли е компромата,
18:09 28.10.2026
8 ДрайвингПлежър
Не ме слушай какво ти говоря - гледай ме какво правя. За да се юрне Шиши така активно да подкрепя някой някъде се е срещнал ;)
18:09 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 сигурно
Коментиран от #16
18:10 28.10.2026
11 А защо ли не му вярвам
18:11 28.10.2026
12 От сутринта първо Йотова
18:14 28.10.2026
13 Боруна Лом
18:14 28.10.2026
14 Ако спечели Гюров,
Коментиран от #25, #28, #31
18:15 28.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иска ви се
До коментар #10 от "сигурно":Много им се иска на соц феновете , но нещо сте се объркали
Коментиран от #22
18:15 28.10.2026
17 Гъбарко
Коментиран от #59
18:18 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Фейк - либераст
18:19 28.10.2026
21 АГАТ а Кристи
18:19 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анонимен
18:20 28.10.2026
24 Оня с джипката от Банкя
18:21 28.10.2026
25 Анонимен
До коментар #14 от "Ако спечели Гюров,":ЕГАТИ МАЛОУМНИТЕ ЛЪЖИ ЯВНО РАДЕВИТЕ СЛУГИ НЕ ЗНАЯТ ВЕЧЕ КАКВО ДА ЛЪЖАТ ЖАЛКИ СТЕ
Коментиран от #35
18:21 28.10.2026
26 Мнение
До коментар #1 от "Кина":Точно!
Абсолютно най-до.ната био маса, откровено купена и слугуваща на чужди интереси (те вече не се и крият), тръгнала да иска властта в България?!
Те си го казаха - получат ли ппдб властта в страната ни, директно ще пращат българи да се бият за укрия!!!
Те всички евроатлантици са меко казано за разследване, НО такива като ппдб СА ЕМАНАЦИЯТА НА АНТИБЪЛГАРЩИНАТА!
ТИЯ СА НАЙ-ЛОШОТО ОТ НАЙ-ЛОШОТО, КОЕТО Е БИЛО НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ!!!
18:21 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Соломон
До коментар #14 от "Ако спечели Гюров,":Единствения който може да изпраща войски където и да е е парламента.
Коментиран от #32
18:22 28.10.2026
29 Анонимен
До коментар #1 от "Кина":ЙОТОВИВИТЕРАДИВИ КОЛКО НИСКО ПАДНАХА ПО САЙТОВЕТЕ ДЪРТИ БАБИ ДА И РАЗНАСЯТ ЛЪЖИТЕ ХАХАХА
18:22 28.10.2026
30 А що е то
18:22 28.10.2026
31 Когато Гюров
До коментар #14 от "Ако спечели Гюров,":Беше служебен премиер,всичко беше спокойно.При миролюбеца Радев ,дронове ни падат по главите.
Коментиран от #34
18:23 28.10.2026
32 Може ли
До коментар #28 от "Соломон":насила?Или доброволци?
Коментиран от #45
18:24 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Когато дежурната сестра Иванова беше на
До коментар #31 от "Когато Гюров":смяна всичко беше спокойно.
Сутринта когато дойде Гълъбова ви набара да пушите в тоалетната.
18:25 28.10.2026
35 Ти си по жалък
До коментар #25 от "Анонимен":Тоя подписа ли 1.2 милиарда за укрите, без да има право на това. Тоя що не е в затвора
Коментиран от #38, #42
18:26 28.10.2026
36 Зарязаха бюджета
18:26 28.10.2026
37 ХиХи
Коментиран от #46
18:27 28.10.2026
38 Милиарда ,какво
До коментар #35 от "Ти си по жалък":комари ли?
Коментиран от #49
18:27 28.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 пери
Сега като плашите хората ли смятате, че ще спечели вашта фаворитка? Жалки напъни, но разчитате на първичните страхове на хората и ги подклаждате с измислена риторика.
Критичното мислене по тези ширини е на критично ниско ниво.
Коментиран от #57
18:27 28.10.2026
41 Хмм
Коментиран от #50
18:28 28.10.2026
42 мдааа
До коментар #35 от "Ти си по жалък":По-реални са милиардите за Боташ.
Коментиран от #52
18:29 28.10.2026
43 Ъхъ ъхъ
До коментар #39 от "Ха сега де...":Гюров ли каза че ареста на 3 кметове на ДПС е нов Възродителен процес.
Кажи бе тюфлек разпран ?
18:30 28.10.2026
44 Бацо
18:30 28.10.2026
45 Соломон
До коментар #32 от "Може ли":Всички които са в армията са доброволци. Никой никого не е накарал на сила. България не разполага със армия която да изпрати където и да е без да е част от НАТО. А НАТО може да помага на Украйна но не може да вкара войници защото това би се приело като агресия и би развързало ръцете на Русия да използва ЯО
Коментиран от #71
18:30 28.10.2026
46 Всеки може да гласува за когото си реши
До коментар #37 от "ХиХи":Йотова като спечели в Турция,имало ли е среща?
Коментиран от #48, #58
18:31 28.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Е ,какво за нея?
До коментар #41 от "Хмм":Всичко е законно.
18:33 28.10.2026
51 Напълно си прав, но има уточнение
До коментар #39 от "Ха сега де...":Най-големите лъжци са наследниците на комунистите.
Примери:
- Бащата на Ивайло Мирчев в председател на БКП в толбухинска област
- Кметът Терзиев произхожда от семейство, което подомствено е работило за ДС
- Дядото на Христо Грозев е първи секретар на БКП в Пловдив
- Бащата на Евгений Дайнов е постоянен коресподент на Работническо Дело в Москва и Лондон
- Майката на Христо Иванов е активен партиец и член на БКП
Коментиран от #60, #63
18:34 28.10.2026
52 За това съм съгласен
До коментар #42 от "мдааа":Съд,затвор и конфискация на имуществото на Гълъба и всички виновни
18:36 28.10.2026
53 Мунчовци
Гюров ще е президент! 🇧🇬🇪🇺
18:38 28.10.2026
54 54321
Софийския (43,68%), Пловдивския (38,6%), Варненския (61,36%), Бургаския (37,27%), Пазарджишкия (34,29%), Сливенския (67,24%), Плевенския (38%), Ловешкия (40%) и Врачанския (32,5%) затвори, та дори и този в Белене (47,82%).
Коментиран от #61
18:40 28.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 България
До коментар #48 от "Ха ХаХа":Всички в България са българи, включително и украинци и руснаците, които само се русначат. Не знам каква е тази мания да се правят на други, но не и на българи, каквито са в действителност.
18:43 28.10.2026
57 Хмм
До коментар #40 от "пери":страх тресе йотова, че вече се виждаше президент, а на хората им е все едно, затова и не гласуват и са прави - да гласуват за някого да получава най-високата заплата в страната, 100 души администрация, НСО охрана, служебни коли
18:43 28.10.2026
58 Ами
До коментар #46 от "Всеки може да гласува за когото си реши":имаше реклама на йотова на турски език пред турското знаме, може да са помислили че е от ДПС
18:45 28.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Тони Радев
До коментар #51 от "Напълно си прав, но има уточнение":Е бил член на БКП.Децста не са длъжни да отговарят за родителите си.Но Радев е длъжен да каже за себе си.
18:49 28.10.2026
61 Въпрос- извинете,
До коментар #54 от "54321":в затворите има ли хора? Защото в една хижа край Петрохан вече няма...
Коментиран от #68
18:49 28.10.2026
62 Джон Наш
18:52 28.10.2026
63 А бащата на Йотова
До коментар #51 от "Напълно си прав, но има уточнение":Комунист -кмет,откраднал земите на хората.Зарсди което е убит.
Коментиран от #66
18:52 28.10.2026
64 Свети Бойко
18:55 28.10.2026
65 Генерал Кастър
18:56 28.10.2026
66 Ха ХаХа
До коментар #63 от "А бащата на Йотова":В комунистическа България селското стопанство беше от първите на световната сцена.
Пред 9.9.44 г.беше лилаво с магарета и мулета като теб
Коментиран от #72, #73
18:56 28.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Софиянец
19:03 28.10.2026
70 Хаха
19:05 28.10.2026
71 За Ирак
До коментар #45 от "Соломон":и Афганистан,допълнителен контракт подписвахме!Никой не пратиха без съгласие!
19:06 28.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Бащата на Йотова
До коментар #66 от "Ха ХаХа":Е бил кмет 1999-2003г.,точно когато се разграбваше селското стопанство .Не се изказвай неподготвен.
19:11 28.10.2026
74 Тиква
19:14 28.10.2026
75 баба Дора
19:22 28.10.2026