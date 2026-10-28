Андрей Гюров отрече среща с Пеевски и атакува кампанията

Кандидатът за президент Андрей Гюров отрече да се е срещал с Делян Пеевски и определи твърдението като част от предизборна кампания, основана на лъжи. Той коментира темата в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Повод за думите му стана твърдение на Петър Витанов от „Прогресивна България“, че Гюров се е срещал с Пеевски. „Представете си колко несъстоятелна трябва да е една кампания, за да прибягва до такива отчаяни лъжи“, заяви кандидатът. Той беше категоричен: „Не съм се срещал с него“.

Критики към действията на властта

Гюров коментира и изказване на Румен Радев, според което позицията му за арестуваните кметове на ДПС представлява форма на сближаване с Делян Пеевски. В отговор кандидатът заяви: „Виждаме, че отново премиерът се хвърля на амбразурата. Вижда, че кампанията е провалена и сега трябва да я вземе на ръчно управление.“

По думите му използването на пресцентъра на Министерския съвет за предизборна агитация е недостойно. „Това никой досега не си го е позволявал. И коментарите на пресцентъра как трябва да се отразява върховният лидер малко ми напомнят за ситуацията в „Игри на глада“, каза Гюров.

Той уточни, че не е отправял нито защита, нито нападка към арестуваните кметове. „Казах, че ми изглежда като провалена сделка между властта и Пеевски, както и че очакваме да видим резултати от разследванията“, поясни кандидатът.

Спорът за посланията в кампанията

Според Гюров изборите няма да бъдат решени в партийните централи, а от гражданите. „Нашата задача беше да дадем възможност на българите да направят своя избор и да видят, че мачът не е предрешен“, заяви той.

Кандидатът каза, че социологическите агенции са отреждали значителна разлика, но подкрепата за него се е увеличила три пъти по време на кампанията.

Гюров обвини кампанията на Илияна Йотова в създаване на измислени врагове, лъжи и внушения. Като примери той посочи твърденията за отмяна на кирилицата, изпращане на войници в Украйна и срещи с Делян Пеевски.

Източници: btvnovinite.bg