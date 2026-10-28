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Андрей Гюров отрече среща с Пеевски и атакува кампанията
  Тема: Избори

Андрей Гюров отрече среща с Пеевски и атакува кампанията

28 Октомври, 2026 18:00 1 574 75

  • андрей гюров-
  • делян пеевски-
  • президентски избори-
  • предизборна кампания-
  • илияна йотова

Кандидатът за президент определи твърденията срещу него като „отчаяни лъжи“ и обвини властта в предизборна агитация чрез пресцентъра на Министерския съвет

Андрей Гюров отрече среща с Пеевски и атакува кампанията - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Андрей Гюров отрече да се е срещал с Делян Пеевски и определи твърдението като част от предизборна кампания, основана на лъжи. Той коментира темата в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Повод за думите му стана твърдение на Петър Витанов от „Прогресивна България“, че Гюров се е срещал с Пеевски. „Представете си колко несъстоятелна трябва да е една кампания, за да прибягва до такива отчаяни лъжи“, заяви кандидатът. Той беше категоричен: „Не съм се срещал с него“.

Критики към действията на властта

Гюров коментира и изказване на Румен Радев, според което позицията му за арестуваните кметове на ДПС представлява форма на сближаване с Делян Пеевски. В отговор кандидатът заяви: „Виждаме, че отново премиерът се хвърля на амбразурата. Вижда, че кампанията е провалена и сега трябва да я вземе на ръчно управление.“

По думите му използването на пресцентъра на Министерския съвет за предизборна агитация е недостойно. „Това никой досега не си го е позволявал. И коментарите на пресцентъра как трябва да се отразява върховният лидер малко ми напомнят за ситуацията в „Игри на глада“, каза Гюров.

Той уточни, че не е отправял нито защита, нито нападка към арестуваните кметове. „Казах, че ми изглежда като провалена сделка между властта и Пеевски, както и че очакваме да видим резултати от разследванията“, поясни кандидатът.

Спорът за посланията в кампанията

Според Гюров изборите няма да бъдат решени в партийните централи, а от гражданите. „Нашата задача беше да дадем възможност на българите да направят своя избор и да видят, че мачът не е предрешен“, заяви той.

Кандидатът каза, че социологическите агенции са отреждали значителна разлика, но подкрепата за него се е увеличила три пъти по време на кампанията.

Гюров обвини кампанията на Илияна Йотова в създаване на измислени врагове, лъжи и внушения. Като примери той посочи твърденията за отмяна на кирилицата, изпращане на войници в Украйна и срещи с Делян Пеевски.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    47 12 Отговор
    Докъде я докарахме...! Хора от такъв калибър да искат власт..!

    Коментиран от #26, #29

    18:03 28.10.2026

  • 2 Европеец

    48 24 Отговор
    Гюро петроханеца не се струва да го коментирам.... Много си повярвал, че е нещо, ама си е гола вода.....

    Коментиран от #18

    18:04 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    10 7 Отговор
    ТО И ДРУГАТА НЕ Е

    18:05 28.10.2026

  • 6 Михо

    38 17 Отговор
    Тоя трябва да вземе малко наркотик че мига и заеква постоянно

    18:05 28.10.2026

  • 7 Това ли е компромата,

    13 19 Отговор
    Който комунистите измислиха?Във военен комунизъм ли живеем,че трябва да питаме Витанов с кого да се срещаме?

    18:09 28.10.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    25 6 Отговор
    Е кво се очаква да каже? Срещнах се?
    Не ме слушай какво ти говоря - гледай ме какво правя. За да се юрне Шиши така активно да подкрепя някой някъде се е срещнал ;)

    18:09 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 сигурно

    34 8 Отговор
    Гюров ще е по голям провал и от Ц.Цачева !!

    Коментиран от #16

    18:10 28.10.2026

  • 11 А защо ли не му вярвам

    32 6 Отговор
    Може би защото Пепе дебе обещаваха да пенсионират ГЕРБ и ДПС а направиха една хубава сочна миризлива свинска сглобка и ги изпраха

    18:11 28.10.2026

  • 12 От сутринта първо Йотова

    11 25 Отговор
    Ни плаши със сглобката, после Радев, сега и Витанов.Лошата новина за тях е,че откакто се появиха дори сглобката стана по -симпатична от ПБ.

    18:14 28.10.2026

  • 13 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ДА..... И РИМЛЯНИНА

    18:14 28.10.2026

  • 14 Ако спечели Гюров,

    24 11 Отговор
    стягайте мешките за фронта. Тоя ще обяви война на Русия без да пита и ще изпрати на фронта всички до 50 г. о после и жените и тийнейджърките.

    Коментиран от #25, #28, #31

    18:15 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иска ви се

    6 16 Отговор

    До коментар #10 от "сигурно":

    Много им се иска на соц феновете , но нещо сте се объркали

    Коментиран от #22

    18:15 28.10.2026

  • 17 Гъбарко

    19 7 Отговор
    Проф. Овчаров се изпусна за наркозависимост от двойката на ППДБ в миналото. Гюро трудно намира думите и риториката не му е сила. Ескубарица ще го схруска на дебата, а за Кендимен не ми се мисли ако се яви. Тия са трагични и ако има някой който да е по рафиниран от тях в внушенията това са пригресивните комунизи.

    Коментиран от #59

    18:18 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фейк - либераст

    6 3 Отговор
    Всеки петел кукурига от собствения си плет. Едни петли кукуригат мелодично с кеф, а други си дерат гърлата тънко, тънко и всеки ги пустосва.

    18:19 28.10.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Партизаните слизат от Балкана....,

    18:19 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    7 14 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА ОСВЕН ДА ЗАПЛАШВАТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ ДА ГРАБИТЕ ДА КЛЕВЕТИТЕ ДА ОЧЕРНЯТЕ ОСТАВКА И СЪД ЗА ВАС АМА ЕВРОПЕЙСКИ ЧЕ ТУК СТЕ НЕДОСЕГАЕМИ И СТЕ ПРЕВЪРНАЛИ ПРЕЗИДЕНСТВОТО В БАЩИНИЯ

    18:20 28.10.2026

  • 24 Оня с джипката от Банкя

    22 6 Отговор
    Брей, тоя Гюро Михайлов се взе много на сериозно. Едва ли не вече се вижда победител на балотажа. Оплаква се, че и него го нападат. А услужливо забравя, че той именно започна с подлата и кална кампания. Затова си хареса ченге за вице, за да му фабрикува компромати. Забрави как трепереше пред Йотова да го предпочете от домовата книга и да го направи служебен премиер. Храни куче да те лае!

    18:21 28.10.2026

  • 25 Анонимен

    7 18 Отговор

    До коментар #14 от "Ако спечели Гюров,":

    ЕГАТИ МАЛОУМНИТЕ ЛЪЖИ ЯВНО РАДЕВИТЕ СЛУГИ НЕ ЗНАЯТ ВЕЧЕ КАКВО ДА ЛЪЖАТ ЖАЛКИ СТЕ

    Коментиран от #35

    18:21 28.10.2026

  • 26 Мнение

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Точно!

    Абсолютно най-до.ната био маса, откровено купена и слугуваща на чужди интереси (те вече не се и крият), тръгнала да иска властта в България?!

    Те си го казаха - получат ли ппдб властта в страната ни, директно ще пращат българи да се бият за укрия!!!

    Те всички евроатлантици са меко казано за разследване, НО такива като ппдб СА ЕМАНАЦИЯТА НА АНТИБЪЛГАРЩИНАТА!
    ТИЯ СА НАЙ-ЛОШОТО ОТ НАЙ-ЛОШОТО, КОЕТО Е БИЛО НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ!!!

    18:21 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соломон

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "Ако спечели Гюров,":

    Единствения който може да изпраща войски където и да е е парламента.

    Коментиран от #32

    18:22 28.10.2026

  • 29 Анонимен

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    ЙОТОВИВИТЕРАДИВИ КОЛКО НИСКО ПАДНАХА ПО САЙТОВЕТЕ ДЪРТИ БАБИ ДА И РАЗНАСЯТ ЛЪЖИТЕ ХАХАХА

    18:22 28.10.2026

  • 30 А що е то

    2 0 Отговор
    кърваво хоро?

    18:22 28.10.2026

  • 31 Когато Гюров

    6 14 Отговор

    До коментар #14 от "Ако спечели Гюров,":

    Беше служебен премиер,всичко беше спокойно.При миролюбеца Радев ,дронове ни падат по главите.

    Коментиран от #34

    18:23 28.10.2026

  • 32 Може ли

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    насила?Или доброволци?

    Коментиран от #45

    18:24 28.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Когато дежурната сестра Иванова беше на

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Когато Гюров":

    смяна всичко беше спокойно.
    Сутринта когато дойде Гълъбова ви набара да пушите в тоалетната.

    18:25 28.10.2026

  • 35 Ти си по жалък

    12 5 Отговор

    До коментар #25 от "Анонимен":

    Тоя подписа ли 1.2 милиарда за укрите, без да има право на това. Тоя що не е в затвора

    Коментиран от #38, #42

    18:26 28.10.2026

  • 36 Зарязаха бюджета

    6 4 Отговор
    за кампанията на Йотова!

    18:26 28.10.2026

  • 37 ХиХи

    6 4 Отговор
    Миналата седмица ДПС явно не гласува. А ако гласуват за лама Гюру тая седмица, немалобе среща

    Коментиран от #46

    18:27 28.10.2026

  • 38 Милиарда ,какво

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ти си по жалък":

    комари ли?

    Коментиран от #49

    18:27 28.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 пери

    4 7 Отговор
    Страх тресе управляващата кочина. Нали уж не било важно за българина кой щял да е президент? Това по думи на един от прогресиращите.
    Сега като плашите хората ли смятате, че ще спечели вашта фаворитка? Жалки напъни, но разчитате на първичните страхове на хората и ги подклаждате с измислена риторика.
    Критичното мислене по тези ширини е на критично ниско ниво.

    Коментиран от #57

    18:27 28.10.2026

  • 41 Хмм

    9 3 Отговор
    а украинската фирма за дронове, която му била спонсор?

    Коментиран от #50

    18:28 28.10.2026

  • 42 мдааа

    6 6 Отговор

    До коментар #35 от "Ти си по жалък":

    По-реални са милиардите за Боташ.

    Коментиран от #52

    18:29 28.10.2026

  • 43 Ъхъ ъхъ

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ха сега де...":

    Гюров ли каза че ареста на 3 кметове на ДПС е нов Възродителен процес.
    Кажи бе тюфлек разпран ?

    18:30 28.10.2026

  • 44 Бацо

    2 2 Отговор
    Не се карайте, бийте се! Комунизки Деца и Родители се хванаха за гушите в епичната борба за кокъла!

    18:30 28.10.2026

  • 45 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Може ли":

    Всички които са в армията са доброволци. Никой никого не е накарал на сила. България не разполага със армия която да изпрати където и да е без да е част от НАТО. А НАТО може да помага на Украйна но не може да вкара войници защото това би се приело като агресия и би развързало ръцете на Русия да използва ЯО

    Коментиран от #71

    18:30 28.10.2026

  • 46 Всеки може да гласува за когото си реши

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "ХиХи":

    Йотова като спечели в Турция,имало ли е среща?

    Коментиран от #48, #58

    18:31 28.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Е ,какво за нея?

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Хмм":

    Всичко е законно.

    18:33 28.10.2026

  • 51 Напълно си прав, но има уточнение

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ха сега де...":

    Най-големите лъжци са наследниците на комунистите.
    Примери:
    - Бащата на Ивайло Мирчев в председател на БКП в толбухинска област
    - Кметът Терзиев произхожда от семейство, което подомствено е работило за ДС
    - Дядото на Христо Грозев е първи секретар на БКП в Пловдив
    - Бащата на Евгений Дайнов е постоянен коресподент на Работническо Дело в Москва и Лондон
    - Майката на Христо Иванов е активен партиец и член на БКП

    Коментиран от #60, #63

    18:34 28.10.2026

  • 52 За това съм съгласен

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "мдааа":

    Съд,затвор и конфискация на имуществото на Гълъба и всички виновни

    18:36 28.10.2026

  • 53 Мунчовци

    9 9 Отговор
    пийте си валериана и дръжте апаратите за кръвно под ръка! 😎
    Гюров ще е президент! 🇧🇬🇪🇺

    18:38 28.10.2026

  • 54 54321

    5 0 Отговор
    Във всички затвори в България, където е имало секции за гласуване, Илияна Йотова печели с убийствено мнозинство.
    Софийския (43,68%), Пловдивския (38,6%), Варненския (61,36%), Бургаския (37,27%), Пазарджишкия (34,29%), Сливенския (67,24%), Плевенския (38%), Ловешкия (40%) и Врачанския (32,5%) затвори, та дори и този в Белене (47,82%).

    Коментиран от #61

    18:40 28.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 България

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ха ХаХа":

    Всички в България са българи, включително и украинци и руснаците, които само се русначат. Не знам каква е тази мания да се правят на други, но не и на българи, каквито са в действителност.

    18:43 28.10.2026

  • 57 Хмм

    7 5 Отговор

    До коментар #40 от "пери":

    страх тресе йотова, че вече се виждаше президент, а на хората им е все едно, затова и не гласуват и са прави - да гласуват за някого да получава най-високата заплата в страната, 100 души администрация, НСО охрана, служебни коли

    18:43 28.10.2026

  • 58 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Всеки може да гласува за когото си реши":

    имаше реклама на йотова на турски език пред турското знаме, може да са помислили че е от ДПС

    18:45 28.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тони Радев

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Напълно си прав, но има уточнение":

    Е бил член на БКП.Децста не са длъжни да отговарят за родителите си.Но Радев е длъжен да каже за себе си.

    18:49 28.10.2026

  • 61 Въпрос- извинете,

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "54321":

    в затворите има ли хора? Защото в една хижа край Петрохан вече няма...

    Коментиран от #68

    18:49 28.10.2026

  • 62 Джон Наш

    4 1 Отговор
    Йотовица говори монотонно и целенасочено, Гюро заеква а изказа му е разпилян. Битката ще е неравна в полза на журналистите откъм експириънс и умствен капацитет. Гладът на лъвчетата си играе лоша шега в представянето. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш. Е, при толкоз дебилен електорат всичко е възможно. Грешката от 2016 продължава да се екстраполира в отрицателна посока.

    18:52 28.10.2026

  • 63 А бащата на Йотова

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "Напълно си прав, но има уточнение":

    Комунист -кмет,откраднал земите на хората.Зарсди което е убит.

    Коментиран от #66

    18:52 28.10.2026

  • 64 Свети Бойко

    5 1 Отговор
    Този е маша на Дебелян Прасеевски...

    18:55 28.10.2026

  • 65 Генерал Кастър

    3 1 Отговор
    Този е от команчите. Като се засмее му лилавеят венците.

    18:56 28.10.2026

  • 66 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "А бащата на Йотова":

    В комунистическа България селското стопанство беше от първите на световната сцена.
    Пред 9.9.44 г.беше лилаво с магарета и мулета като теб

    Коментиран от #72, #73

    18:56 28.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Софиянец

    3 0 Отговор
    Наркомана се е повъртял в скута на Шиши 😂

    19:03 28.10.2026

  • 70 Хаха

    0 0 Отговор
    Гюркан ти не се срещаш лично, това Ивей Мирчев го прави! Ти участваш по видео , тайничко

    19:05 28.10.2026

  • 71 За Ирак

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Соломон":

    и Афганистан,допълнителен контракт подписвахме!Никой не пратиха без съгласие!

    19:06 28.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Бащата на Йотова

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ХаХа":

    Е бил кмет 1999-2003г.,точно когато се разграбваше селското стопанство .Не се изказвай неподготвен.

    19:11 28.10.2026

  • 74 Тиква

    2 1 Отговор
    Противен предател,в казармата не служил,в краварника се криеше.

    19:14 28.10.2026

  • 75 баба Дора

    0 0 Отговор
    Полезните идиоти нямат шансс!

    19:22 28.10.2026

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