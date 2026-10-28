МРРБ защити цената от 108 млн. евро за АМ „Струма“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството защити цената от 108 млн. евро с ДДС за 2,7-километровия участък от Лот 3.1 на автомагистрала „Струма“ край Симитли. Сумата е за проектиране и строителство на трасето между км 373+300 и км 376+000, както и за свързаните с него съоръжения.

Позицията на МРРБ беше разпространена след критика от Института за пътна безопасност, който определи договора като пример за политическа отговорност, от която управляващите се опитват да избягат. „Това не е обяснение. Това е опит да се избяга от политическа отговорност“, заявиха от ИПБ.

Как се формира стойността

Според хронологията, представена от ведомството, предложената цена за проектиране и строителство е 89 907 783,37 евро без ДДС. Консултантската услуга е оценена на 3 153 196 евро без ДДС. Именно тези стойности формират общата цена, посочвана като 108 млн. евро с ДДС.

На 25 септември 2025 г. Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ решава да проведе пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност. Ден по-късно АПИ отправя покана към потенциални участници.

На 4 ноември 2025 г. изпълнителят изпраща писмо за изтичането на срока на договора и за липсата на разрешение за строеж. В него са посочени възможните правни последици при прекратяване, включително евентуални претенции за 85 700 000 лв. без ДДС. Следват допълнителни споразумения за спиране на срока на основния договор.

Процедурите през 2026 г.

С решение от 19 ноември 2025 г. УС на АПИ спира основните договори и възлага провеждането на процедури по договаряне. На 23 април 2026 г. агенцията взема решение за стартиране на поръчките за проектиране, строителство и консултантски услуги, а на 30 април процедурите са публикувани.

Проектът включва нова връзка при пътен възел „Симитли“, пет връзки и два надлеза при „Симитли Център“, както и пътен възел „Симитли – Изток“ с три връзки, надлез и подлез. Предвидени са още седем сложни съоръжения, реконструкция на два съществуващи моста и надлез, девет водостока и непрекъснат шумозащитен екран с дължина над 5,5 км.

По данни на МРРБ първият договор за проектиране и строителство на Лот 3.1 е подписан на 30 декември 2015 г. Проектът е променян многократно, а през февруари 2024 г. започват препроектиране на трасето, изменение на подробния устройствен план и нова процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

На 11 септември 2026 г. изпълнителят отново изпраща писмо до АПИ и дава 14-дневен срок за решение, като описва рисковете при евентуално прекратяване на договора. На 15 септември е разрешено изработването на изменения на устройствени планове, с които се включва и частта в регулационните граници на Симитли.

Източници: focus-news.net