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Министър Пеев настоява за плавателни коридори по Дунав за блокираните български кораби

Министър Пеев настоява за плавателни коридори по Дунав за блокираните български кораби

28 Октомври, 2026 19:47 666 9

  • георги пеев-
  • река дунав-
  • кораби

По-рано днес Георги Пеев проведе видеоконферентна среща с представители на Българската дунавска камара и собственици на плавателни съдове

Министър Пеев настоява за плавателни коридори по Дунав за блокираните български кораби - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев настоява унгарската страна да осигури плавателни коридори по река Дунав, които да позволят изтеглянето на българските кораби, блокирани в унгарския участък на реката. Предоставянето на времеви прозорци за движение на корабите, които от седмици не могат да продължат по маршрута си, е основната темата на телефонен разговор с унгарския министър на транспорта и инвестициите Давид Витези.

По-рано днес Георги Пеев проведе видеоконферентна среща с представители на Българската дунавска камара и собственици на плавателни съдове. По време на срещата те заявиха, че според тях в съответния участък реката е плавателна и че основната причина за блокирането на корабите са ограниченията, въведени от унгарската страна заради извършвани дейности по удълбочаване.

Министър Пеев посочи, че българското правителство следи ситуацията и има готовност да постави въпроса и на ниво европейски институции, ако не бъде намерено своевременно решение.

„За нас е важно да бъде намерено практическо решение, което да позволи на българските превозвачи да продължат работата си. Необходимо е да има ясна координация между институциите и да бъдат предприети действия, които да осигурят възможност за безопасно преминаване и изтегляне на блокираните кораби“, заяви министър Георги Пеев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 4 Отговор
    Руския капан е жесток..! Да би мирно седяло не би чудо видяло..! ...Сега се чудят как да сервират десерта преди нова година че тока трябва да се вдигне..Егати тъпите ъгли..!

    19:52 28.10.2026

  • 2 Къде

    5 1 Отговор
    настоява ? На микрофона !

    19:53 28.10.2026

  • 3 да прави пеперуда за дъжд

    1 1 Отговор
    при немците та да напълни дунава

    19:54 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    6 2 Отговор
    И как ще прави плавателен канал в плитка река🤔
    Ще налива с кофи вода пред корабите ли 😀

    19:57 28.10.2026

  • 7 Василеску

    3 1 Отговор
    Българските министри на транспорта са изтъкнати неможачи открай време. Бедата е, е нямаме читав заместник министър председател със съответни правомощия, самочувствие и експертиза по каквито и да е въпроси.

    19:59 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пею ще прави плавателен

    2 0 Отговор
    канал в р. Дунав! Ама плитка била, няма проблем! Имаше един, който пълнеше шадравани, на него ще разчита.
    Браво Пеьо велик си!

    20:29 28.10.2026

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