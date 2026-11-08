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Дунав се вдига, но корабоплаването остава ограничено
  Тема: Трафик

Дунав се вдига, но корабоплаването остава ограничено

8 Ноември, 2026 09:08 593 2

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Нивото при Русе е минус 71 сантиметра под условната кота нула. В критичните участъци край Батин, Свищов и Белене корабите могат да газят до 1,80 метра

Дунав се вдига, но корабоплаването остава ограничено - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нивото на река Дунав в българо-румънския участък се е повишило с над половин метър през последните дни, но корабоплаването остава ограничено. При Русе са измерени минус 71 сантиметра под условната кота нула, а стойността продължава да е близо до най-ниските, отчитани досега.

Повишението спрямо средата на октомври е двойно, но не е достатъчно за нормално движение на товарните кораби. В критичните райони край Батин, Свищов и Белене газенето е ограничено до 1,80 метра. За да бъдат превозвани обичайните товари, е необходимо водното ниво да надхвърля 2,50 метра.

„Поне още 70 см“, заяви кап. Иван Жеков от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Заради покачването близо 100 по-малки плавателни съда и кораби с намален капацитет вече са в движение. Много търговски кораби обаче продължават да изчакват или плават с по-малко товар. Круизни кораби по реката не са преминавали от месеци.

Увеличаването на броя на плавателните съдове създава риск от нови затруднения. В участъците с ограничен фарватер се налага провлачване на по два, три или четири съда, което може да доведе до струпване. „Морска администрация“ ще наблюдава критичните райони с катери, а операторите ще насочват капитаните при преминаването.

Трайното решение изисква общ проект

Бърза инженерна мярка за избягване на подобна ситуация няма. Сред дългосрочните варианти е изграждането на хидротехнически съоръжения по Дунав, но това би изисквало време и значителни средства.

Сред обсъжданите проекти е хидротехническият комплекс Никопол – Турну Мъгуреле. По думите на Валери Иванов от „Дунавски драгажен флот – Русе“ строителството е започнало, но по-късно е било замразено. Реализирането на подобно съоръжение би изисквало обща инициатива и финансиране от България и Румъния.

Източници: bntnews.bg


Русе / България
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