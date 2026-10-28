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20 контейнера от ударения край Калиакра кораб са пълни с опасни товари

20 контейнера от ударения край Калиакра кораб са пълни с опасни товари

28 Октомври, 2026 22:43 605 8

  • нос калиакра-
  • военноморски сили-
  • атака с дронове-
  • опасни товари-
  • черно море

Контейнеровозът беше ударен от три надводни дрона, а всичките 18 моряци от екипажа са спасени. По данни на капитана част от товара включва горива и други опасни вещества

20 контейнера от ударения край Калиакра кораб са пълни с опасни товари - 1
Снимка: vesselfinder.com
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Около 20 контейнера са паднали в морето след атаката с три надводни дрона срещу контейнеровоз на около 16 морски мили източно от нос Калиакра. По данни на капитана част от товара включва различни горива и други опасни класове товари, съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

На борда е имало общо 421 контейнера. Падналите зад борда контейнери дрейфат в морето, а ВМС своевременно са излъчили предупреждение към останалите плавателни съдове в района.

„По данни от капитана на ударения кораб контейнерите на борда са пълни с различни горива и други опасни класове товари“, каза Михайлов.

Атаката е продължила около час

Преди инцидента Военноморските сили са получили сигнал от морския патрулен самолет „Атлантик“ на френските военноморски сили. Екипажът на самолета първоначално е наблюдавал два безекипажни апарата, а след това още един, които са се насочвали към няколко кораба северно от нос Калиакра.

„Предположихме, че корабите ще бъдат атакувани, информацията веднага беше разпространена до Управлението на морския трафик с искане да бъдат предупредени плавателните съдове за опасност от атака от дронове“, заяви командирът на ВМС.

Към рисковата зона са били изпратени корветата „Решителни“, спасителният кораб „Протео“ и бързоходен катер с бордови номер 223. Първият удар е нанесен около 12:00 часа, последван от още два. Атаката е извършена извън териториалното море, в прилежащата зона на България.

Всички 18 моряци са спасени

След сигнал, че екипажът започва да напуска плавателния съд, спасителните екипи са насочени към мястото. Всички 18 моряци са били качени на борда на „Протео“.

При огледа е установено, че корабът е ударен по десния борд в района на водолинията. Плавателният съд е останал на вода и продължава да дрейфа на мястото на атаката.

По думите на Михайлов атакуващите дронове са се движели със скорост около 26 възела. Той посочи, че не може да каже откъде са дошли апаратите, тъй като могат да бъдат пуснати от различни места.

„Ние нямахме сили и средства в близкия район, които могат да отидат бързо и да ги прихванат и да ги унищожат“, каза контраадмиралът. По думите му атаката е протекла в рамките на около час и е била извършена в международни води.

Корветата „Решителни“ следи и друг кораб

Военноморските сили са изпратили корветата „Решителни“ да патрулира около друг кораб, който се намира преобърнат северно от Шабла. По оценката на Михайлов плавателният съд представлява сериозна навигационна опасност.

Състоянието му ще бъде наблюдавано, а на следващия ден ще бъде взето решение за последващите действия.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Капитанът може да каже каквото си иска,но там трябва да има корабен дневник и манифест на товара охраняван от трима Украинци.

    22:46 28.10.2026

  • 2 ?????

    6 0 Отговор
    Лека полека ще си кажат всичко.
    Друг е въпроса че и те не знаят кво са возили.

    22:48 28.10.2026

  • 3 Киро Шприца

    1 0 Отговор
    Пуснете братчедите от Максуда да ги опоскат!

    22:48 28.10.2026

  • 4 Подарък от Путин

    2 3 Отговор
    За българските приятели!

    22:48 28.10.2026

  • 5 Мобилизиран от Мирчев паветник нощна смя

    8 0 Отговор
    "Самият плавателен съд превозваше 421 (!) контейнера от Израел. А предвид факта, че Констанца се е превърнала в център за снабдяване на така наречената Украйна, в тях е можело да има какво ли не."
    А останалите 400 контейнера кво има в тях?

    Коментиран от #7

    22:50 28.10.2026

  • 6 Робот

    6 0 Отговор
    Вече никой няма да иска да търгува с България през черно море...! Измамните политици сега ще предложат военните товари за Украйна да акостират на български пристанища и извозвани по суша...! Това ще привлече някои заблуден орешник , на там вървим..!

    22:51 28.10.2026

  • 7 Ах моретооо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мобилизиран от Мирчев паветник нощна смя":

    Честито на всичкото хотелиер, наемодател и собственик на ваканционен имот по цялото море, пари да ми дават - няма да стъпя. Не знам вече, кой ще даде пари за отиде да се топне там.

    23:00 28.10.2026

  • 8 стига бе

    0 0 Отговор
    Горива в контейнери? Абсурд. Горивата се превозват с танкери, не с контейнеровози. А, че товарът е бил опасен, ние не се съмняваме. Оръжията и боеприпасите са опасно нещо. А и стана пределно ясно - кораби, които се движат на 5-10 мили от териториалните води на трите натовски черноморски държави, надявайки се, че така ще се спасят, не превозват боб и леща.

    23:01 28.10.2026

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