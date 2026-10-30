Даниел Вълчев: Йотова е по-подготвена от Гюров

Проф. Даниел Вълчев заяви пред Лора Инджова в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че Илияна Йотова е по-подготвена за президентския пост от Андрей Гюров. Според него Гюров е „в известна степен случаен кандидат“, а предстоящият балотаж ще покаже дали либералните идеи, които не са получили достатъчно представителство на парламентарните избори, ще получат политически реванш.
„Няма съмнение, че Йотова е по-подготвена от Гюров“, каза Вълчев. Той допълни, че след вота ще стане ясно и дали правителството на „Прогресивна България“ ще успее да реализира програмата си, както и дали ще възникнат проблеми между кабинета и президентската институция.
Коментар за отношенията между президента и кабинета
Юристът прогнозира напрежение между институциите при победа на Илияна Йотова. „Всеки, който поне малко познава Илияна Йотова, трябва да знае, че ако тя бъде избрана за президент, премиерът Радев ще има известни проблеми“, заяви Вълчев.
Той коментира и правомощието на вицепрезидента да помилва. По думите му това е институт, свързан исторически с монархическата институция, който се прилага при много тежки социални или медицински обстоятелства. Вълчев каза, че според информацията, с която разполага от публични източници, част от документите, представени на вицепрезидента Илияна Йотова, са с невярно съдържание.
Вълчев за бюджета за 2026 г.
В разговора беше засегнат и спорът около бюджета за 2026 г., който е предмет на дело в Конституционния съд. Вълчев определи като неправилно твърдението, че целият бюджет е противоконституционен.„Да се твърди, че бюджетът е противоконституционен, е глупаво“, заяви проф. Даниел Вълчев.
Той обясни, че законът съдържа около 115 члена и приблизително 50 параграфа в преходните и заключителните разпоредби. Когато отделните алинеи и точки се разглеждат самостоятелно, разпоредбите са над 400. По думите му само няколко от тях са обявени за противоконституционни, което не означава, че целият закон е недействителен.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За нищо не е подготвена
Коментиран от #12, #15, #45
13:21 30.10.2026
2 хаберих
13:21 30.10.2026
3 Подготвено
13:22 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Kaкво ме топли, че е подготвена?
Коментиран от #8
13:24 30.10.2026
6 Това ...
13:26 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А защо мислиш
До коментар #5 от "Kaкво ме топли, че е подготвена?":че това е лошо?!Аз,и още 5милиона българи не мислим като теб!
Коментиран от #20, #40
13:29 30.10.2026
9 нннн
Жалко, че не бе кандидат.
13:29 30.10.2026
10 Трол
13:29 30.10.2026
11 Дядо дръмпир ще ходи в неделя на гъби
13:30 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Андро
Коментиран от #18
13:34 30.10.2026
14 Звездоброец
13:35 30.10.2026
15 Нищоправеца
До коментар #1 от "За нищо не е подготвена":Нали, друго си е да ни представлява мазен и лигав розов кариерист, който срича макар, че има пищови.. с ония "мъжкар" от холандия може да се сродят направо
13:36 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Герги
Коментиран от #28
13:37 30.10.2026
18 Принцеса Даяна
До коментар #13 от "Андро":Абсолютно! слаб оратор е гюру а бил "топ мениджър" - хахахах
Коментиран от #35
13:38 30.10.2026
19 Добре Че Има !
Зад Себе Си !
Заради Което !
Обществото !
Не Може Да види !
Същноста !
На Нейната Персона !
Коментиран от #21
13:39 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Индивид Толериращ !
До коментар #19 от "Добре Че Има !":Престъпността !
И Погазването На Човешките Права !
В България !
13:41 30.10.2026
22 червените мисирки
13:44 30.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Щеше да е вярно,
Вълчев се бъзика.
13:46 30.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Йотова удари дъното с излагации
13:49 30.10.2026
28 да бе
До коментар #17 от "Герги":пелтечещ, изчервяващ се нонстоп като го хванат натясно, или когато не е убеден, че казва това, на което са го учили. Никакъв усет за комуникиране - изпее си песента и понеже е изстрелял наученото бързичко, после когато му напомнят, че има още време, тъгва да повтаря казаното като зубрач.
Ако на това му казваш хладнокръвен и точен, пиши го бегало.........определено не си наясно с дефиницията на тези определения
Коментиран от #37
13:49 30.10.2026
29 Ха-ха-ха!
13:49 30.10.2026
30 ЕДГАР КЕЙСИ
13:50 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 няма проблем
До коментар #26 от "дори самите руснаци":По-добре проверявай в тълковния речник думите, които използваш, че си ударил дъното.
13:52 30.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #18 от "Принцеса Даяна":"ПРИНЦЕСА ДАЯНА" ДА НЕ Е "БАБА ТАНА БИДОНЧЕВА, ЗАЩОТО ....................., "ПРИЛИКАТА" Е УЖАСЯВАЩА ........................ ФАКТ !
13:56 30.10.2026
36 Това Леке не може да преживее
13:58 30.10.2026
37 Герги
До коментар #28 от "да бе":Точен и без да разтяга локуми като Йотова,за това и му оставаше време...съгласи се че си беше притеснена...и с тази кофти усмивка,знам че ти е трудно да го признаеш.
13:58 30.10.2026
38 Перо
13:59 30.10.2026
39 Гласувайте
14:02 30.10.2026
40 Kaкво ме топли, че е подготвена?
До коментар #8 от "А защо мислиш":Излезте тези 5 милиона на избори да ви видя. Примерно в неделя.
14:04 30.10.2026
41 така е
До коментар #34 от "ганчо е мързелив":заради това и след като се разпадна комунизма 89 и забраната да излизаш извън граница на запад под смъртна заплаха половината български народ се евакуира веднага НА ЗАПАД а не към крепостните държави на изток и това бяха по-умните хора успяли да се съхранят по време на мракобесния режим на бай тошо тарабата и компания пияници и негодници и в държавата останаха само неандерталците които имат нужда някой да ги експлоатира и командва със здрав геноцид и терор както е в руското блато...
Коментиран от #44
14:05 30.10.2026
42 Женката беше
Това е вашият президент!
14:07 30.10.2026
43 ПОДГОТВЕНА Е Я. ЛЕСНО ПАДА ЗА ДУСПА
14:12 30.10.2026
44 няма такова животно
До коментар #41 от "така е":емигрант в раша и това не е случайно никой не бяга от хубавото...
14:13 30.10.2026
45 Не е добре подготвена
До коментар #1 от "За нищо не е подготвена":а добре подкована от Кремъл.
14:25 30.10.2026
46 ДСБ
14:30 30.10.2026
47 подготовка
Те и диктаторите като се задържат 20-30 години на власт са подготвени.
Но дали са полезни за народа си е друг въпрос.
Коментиран от #48
14:37 30.10.2026
48 дали са полезни за народа си
До коментар #47 от "подготовка":погледнете само в каква мизерия живеят клетите руснаци и си отговорете сами
14:39 30.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Цвете
14:52 30.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.