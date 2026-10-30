Даниел Вълчев: Йотова е по-подготвена от Гюров

Проф. Даниел Вълчев заяви пред Лора Инджова в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че Илияна Йотова е по-подготвена за президентския пост от Андрей Гюров. Според него Гюров е „в известна степен случаен кандидат“, а предстоящият балотаж ще покаже дали либералните идеи, които не са получили достатъчно представителство на парламентарните избори, ще получат политически реванш.

„Няма съмнение, че Йотова е по-подготвена от Гюров“, каза Вълчев. Той допълни, че след вота ще стане ясно и дали правителството на „Прогресивна България“ ще успее да реализира програмата си, както и дали ще възникнат проблеми между кабинета и президентската институция.

Коментар за отношенията между президента и кабинета

Юристът прогнозира напрежение между институциите при победа на Илияна Йотова. „Всеки, който поне малко познава Илияна Йотова, трябва да знае, че ако тя бъде избрана за президент, премиерът Радев ще има известни проблеми“, заяви Вълчев.

Той коментира и правомощието на вицепрезидента да помилва. По думите му това е институт, свързан исторически с монархическата институция, който се прилага при много тежки социални или медицински обстоятелства. Вълчев каза, че според информацията, с която разполага от публични източници, част от документите, представени на вицепрезидента Илияна Йотова, са с невярно съдържание.

Вълчев за бюджета за 2026 г.

В разговора беше засегнат и спорът около бюджета за 2026 г., който е предмет на дело в Конституционния съд. Вълчев определи като неправилно твърдението, че целият бюджет е противоконституционен.

„Да се твърди, че бюджетът е противоконституционен, е глупаво“, заяви проф. Даниел Вълчев.

Той обясни, че законът съдържа около 115 члена и приблизително 50 параграфа в преходните и заключителните разпоредби. Когато отделните алинеи и точки се разглеждат самостоятелно, разпоредбите са над 400. По думите му само няколко от тях са обявени за противоконституционни, което не означава, че целият закон е недействителен.

Източници: nova.bg