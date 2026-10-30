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Даниел Вълчев: Йотова е по-подготвена от Гюров
  Тема: Избори

Даниел Вълчев: Йотова е по-подготвена от Гюров

30 Октомври, 2026 13:06 1 724 51

  • даниел вълчев-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • бюджет 2026

Юристът коментира президентския балотаж, правомощието за помилване и делото за бюджета за 2026 г

Даниел Вълчев: Йотова е по-подготвена от Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проф. Даниел Вълчев заяви пред Лора Инджова в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че Илияна Йотова е по-подготвена за президентския пост от Андрей Гюров. Според него Гюров е „в известна степен случаен кандидат“, а предстоящият балотаж ще покаже дали либералните идеи, които не са получили достатъчно представителство на парламентарните избори, ще получат политически реванш.

„Няма съмнение, че Йотова е по-подготвена от Гюров“, каза Вълчев. Той допълни, че след вота ще стане ясно и дали правителството на „Прогресивна България“ ще успее да реализира програмата си, както и дали ще възникнат проблеми между кабинета и президентската институция.

Коментар за отношенията между президента и кабинета

Юристът прогнозира напрежение между институциите при победа на Илияна Йотова. „Всеки, който поне малко познава Илияна Йотова, трябва да знае, че ако тя бъде избрана за президент, премиерът Радев ще има известни проблеми“, заяви Вълчев.

Той коментира и правомощието на вицепрезидента да помилва. По думите му това е институт, свързан исторически с монархическата институция, който се прилага при много тежки социални или медицински обстоятелства. Вълчев каза, че според информацията, с която разполага от публични източници, част от документите, представени на вицепрезидента Илияна Йотова, са с невярно съдържание.

Вълчев за бюджета за 2026 г.

В разговора беше засегнат и спорът около бюджета за 2026 г., който е предмет на дело в Конституционния съд. Вълчев определи като неправилно твърдението, че целият бюджет е противоконституционен.

„Да се твърди, че бюджетът е противоконституционен, е глупаво“, заяви проф. Даниел Вълчев.

Той обясни, че законът съдържа около 115 члена и приблизително 50 параграфа в преходните и заключителните разпоредби. Когато отделните алинеи и точки се разглеждат самостоятелно, разпоредбите са над 400. По думите му само няколко от тях са обявени за противоконституционни, което не означава, че целият закон е недействителен.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За нищо не е подготвена

    19 25 Отговор
    В 21 век да ни представя пред света секретарка не е сериозно!

    Коментиран от #12, #15, #45

    13:21 30.10.2026

  • 2 хаберих

    26 12 Отговор
    Илияна Йотова е по-подготвена за президентския пост от Андрей Гюров.Това го видяхме,тя бе управляваща президентка.Има вече малък опит и в бъдеще ще е ценена от българите. От чужденците-политически представители на чужди държави в България-също.

    13:21 30.10.2026

  • 3 Подготвено

    22 27 Отговор
    лъже и маже без окото ѝ да мигне Йотовата ти , другарю Вълчов ! Червена подготовка ! Наглост безпардонна както винаги до сега !

    13:22 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaкво ме топли, че е подготвена?

    19 25 Отговор
    След като има просъветски намерения и действия?

    Коментиран от #8

    13:24 30.10.2026

  • 6 Това ...

    19 12 Отговор
    ...го знае и Гюро...тя поне е била на военно уточнение, като ученичка, а тая примадона и комуфлажни дрехи ме е носил

    13:26 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А защо мислиш

    13 12 Отговор

    До коментар #5 от "Kaкво ме топли, че е подготвена?":

    че това е лошо?!Аз,и още 5милиона българи не мислим като теб!

    Коментиран от #20, #40

    13:29 30.10.2026

  • 9 нннн

    14 5 Отговор
    Гледах го. Блестящ. Обясняваше нещата така, че не умен да ги разбере.
    Жалко, че не бе кандидат.

    13:29 30.10.2026

  • 10 Трол

    2 12 Отговор
    Но пък г-н Гюров е по-миличък и по-добричък.

    13:29 30.10.2026

  • 11 Дядо дръмпир ще ходи в неделя на гъби

    12 11 Отговор
    Не ви ли омръзна с тези фотошопи и изкуствени зъби.вси с изкуствени зъби ми приличате на един....нормално ако си бил цял живот във власта и с власта ,а последните 10г да си ежедневно на дондуков 1 да имаш по нормално тв държане.това ,че някой говори продължително не означава ,че говори нещо смислено.за мен и двамата кандидати не стават за този пост ,но от вси кандиздати е най правилно да се избере Гюров ,защото другата целува просиянски.....!

    13:30 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Андро

    21 12 Отговор
    Че Йотова е по подготвена си личеше през време на целия дебат. Лошо впечатление направи Гюров. Той просто повтаряше клишетата на ПП ДБ.

    Коментиран от #18

    13:34 30.10.2026

  • 14 Звездоброец

    7 5 Отговор
    ТОЙ е от поколението, което, си "милее" за БСП-то !

    13:35 30.10.2026

  • 15 Нищоправеца

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "За нищо не е подготвена":

    Нали, друго си е да ни представлява мазен и лигав розов кариерист, който срича макар, че има пищови.. с ония "мъжкар" от холандия може да се сродят направо

    13:36 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Герги

    14 17 Отговор
    Голяма грешка,Гюров се оказа хладнокръвен и точен...Йотова леко притеснена,на моменти губеше самообладание и с тази лека гузна усмивка...абе беше по зле...

    Коментиран от #28

    13:37 30.10.2026

  • 18 Принцеса Даяна

    15 5 Отговор

    До коментар #13 от "Андро":

    Абсолютно! слаб оратор е гюру а бил "топ мениджър" - хахахах

    Коментиран от #35

    13:38 30.10.2026

  • 19 Добре Че Има !

    6 8 Отговор
    Цял Политически Кабинет !

    Зад Себе Си !

    Заради Което !

    Обществото !

    Не Може Да види !

    Същноста !

    На Нейната Персона !

    Коментиран от #21

    13:39 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Индивид Толериращ !

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Добре Че Има !":

    Престъпността !

    И Погазването На Човешките Права !

    В България !

    13:41 30.10.2026

  • 22 червените мисирки

    7 5 Отговор
    търкат коментари срещу червената чума...

    13:44 30.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Щеше да е вярно,

    4 1 Отговор
    ако беше го казал Кандев.
    Вълчев се бъзика.

    13:46 30.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Йотова удари дъното с излагации

    8 10 Отговор
    Вълчев е в паника за поста си.

    13:49 30.10.2026

  • 28 да бе

    10 7 Отговор

    До коментар #17 от "Герги":

    пелтечещ, изчервяващ се нонстоп като го хванат натясно, или когато не е убеден, че казва това, на което са го учили. Никакъв усет за комуникиране - изпее си песента и понеже е изстрелял наученото бързичко, после когато му напомнят, че има още време, тъгва да повтаря казаното като зубрач.
    Ако на това му казваш хладнокръвен и точен, пиши го бегало.........определено не си наясно с дефиницията на тези определения

    Коментиран от #37

    13:49 30.10.2026

  • 29 Ха-ха-ха!

    6 9 Отговор
    Политическият номад и кобургски лаекй Даниел Вълчев е нагъл, даже повече от нагъл! Той е отвратително нагъл, мазен и мръсен! Добре бе, Вълчеиве, дето на дядо ти на село му викали Вълчо, добре! С какво точно покровителката на наркобарони и углавни престъпници, както и убийци, беше "по-добре подготвена"? Ами, аргументирай се бе придворен на мадридския комарджия! Ами, "прогресивните" измамници те изиграха бе, Вълчевия, много коварно те пуснаха на пързалката като последен глупав наивник, пък ти сервилнчиш пред тях като най-ниско ниво прислуга и им се подлагаш! Недей така бе, Вълчеивя! Че поряви поне малко достойнство! Йотовата комунистка да е благодарна, че Гюров се държа като истински джентълмен и й сеисти много въпроси, от които дори и тя щеше да си глътне езика! Като например, защо не помилва 45- килограмовата Иванчева, много болна, с малко дете, оставено на болната й майка, а помилва петима свирепи наркобарони, доста углавни престъпници, между които и убиец, осъден на доживотен затвор! Убиец, ама Йотовата, нали била "състрадателна" го помилвала! А Иванчева?! Че не се излагай повече бе, Вълчев царедоврецо! Ти едно време беше много гъст с Емил Кюлев и подобви на него, нали? Не си ли спастрил някой лев от ония времена?

    13:49 30.10.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 5 Отговор
    ДА, ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ Е ПРАВ ПИГИ ЙОТОВА Е ..................... "ПО ПОДГОТВЕНА" В ЛЪЖИТЕ, ВИНАГИ Е ТАКА, ЗАЩОТО ...................... КОГАТО ЛЪЖЕШ ВИНАГИ ГОВОРИШ НА АНГРО (БЕЗ ДА МУ МИСЛИШ) ...................... ФАКТ ! ...................... АДВОКАТИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ ЗА ТОВА СА УЧИЛИ (ДА ЛЪЖАТ) ...................... ФАКТ !

    13:50 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 няма проблем

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "дори самите руснаци":

    По-добре проверявай в тълковния речник думите, които използваш, че си ударил дъното.

    13:52 30.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Принцеса Даяна":

    "ПРИНЦЕСА ДАЯНА" ДА НЕ Е "БАБА ТАНА БИДОНЧЕВА, ЗАЩОТО ....................., "ПРИЛИКАТА" Е УЖАСЯВАЩА ........................ ФАКТ !

    13:56 30.10.2026

  • 36 Това Леке не може да преживее

    3 5 Отговор
    Че не го предложиха за Президент! Безспорно умен, но злобен, надменен и готов на всякакви подлости.

    13:58 30.10.2026

  • 37 Герги

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "да бе":

    Точен и без да разтяга локуми като Йотова,за това и му оставаше време...съгласи се че си беше притеснена...и с тази кофти усмивка,знам че ти е трудно да го признаеш.

    13:58 30.10.2026

  • 38 Перо

    2 4 Отговор
    И двамата са ударени с мокър парцал!

    13:59 30.10.2026

  • 39 Гласувайте

    1 2 Отговор
    за "създадено в соца"!

    14:02 30.10.2026

  • 40 Kaкво ме топли, че е подготвена?

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "А защо мислиш":

    Излезте тези 5 милиона на избори да ви видя. Примерно в неделя.

    14:04 30.10.2026

  • 41 така е

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "ганчо е мързелив":

    заради това и след като се разпадна комунизма 89 и забраната да излизаш извън граница на запад под смъртна заплаха половината български народ се евакуира веднага НА ЗАПАД а не към крепостните държави на изток и това бяха по-умните хора успяли да се съхранят по време на мракобесния режим на бай тошо тарабата и компания пияници и негодници и в държавата останаха само неандерталците които имат нужда някой да ги експлоатира и командва със здрав геноцид и терор както е в руското блато...

    Коментиран от #44

    14:05 30.10.2026

  • 42 Женката беше

    4 3 Отговор
    превъзбудена и агресивна! Обвини "неизвестен извършител", който "намесил" съпруга й. Гласът и стана като на човек, който си преглъща сълзите.
    Това е вашият президент!

    14:07 30.10.2026

  • 43 ПОДГОТВЕНА Е Я. ЛЕСНО ПАДА ЗА ДУСПА

    5 1 Отговор
    КАК САМО СЕ ХВЪРЛИ В КРАКАТА НА ПОПА? СЯКАШ Е ДОБРА И В СВИРИ ЩУРЧЕ...

    14:12 30.10.2026

  • 44 няма такова животно

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "така е":

    емигрант в раша и това не е случайно никой не бяга от хубавото...

    14:13 30.10.2026

  • 45 Не е добре подготвена

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "За нищо не е подготвена":

    а добре подкована от Кремъл.

    14:25 30.10.2026

  • 46 ДСБ

    3 2 Отговор
    И професорите грешат в преценката си . Кандидат Президент Гюров превъзхождаше с откровенията си с честноста с познанията си с постъпките си с политическата си лоялност с позицията си в разбиране на външната ни политика и в защита на законите и справедливоста . Докато в отсрещната страна на другия кандидат за Президент Йотова видяхме едно лице прикриващо злоба и злъч и нагло повтарящо много лъжи с обвинения към Гюров правеща се на много хуманна в дадените от нея амнистии на наркотрафикантите към престъпниците които тровят и объркват живота на милиони хора и прехвърляща вината за освобождаването им на други институции . Така че Гюров се представи достойно и той заслужава да бъде Президент на България

    14:30 30.10.2026

  • 47 подготовка

    2 0 Отговор
    Е след 10 години като евродепутат и още 10 в Президентството, оставаше и да не е подготвена.
    Те и диктаторите като се задържат 20-30 години на власт са подготвени.
    Но дали са полезни за народа си е друг въпрос.

    Коментиран от #48

    14:37 30.10.2026

  • 48 дали са полезни за народа си

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "подготовка":

    погледнете само в каква мизерия живеят клетите руснаци и си отговорете сами

    14:39 30.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАКА ЛИ? ТИ КАКВО РЕШИ ,С КАКВИ ЦИФРИ ДА ПИШЕМ ИЛИ ЗА ПО НАТАТЪК ,КОГАТО СЕ ВЪРНЕШ В БТА.МОЖЕ ЛИ ДА ДОКАЖЕШ ,ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТИ ВОАЯЖИ СА ПЛАТЕНИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ТИ ПАРИ ? АПРОПО ,НАПОМНИ МОЛЯ НА ЙОТОВА, ДА КАЖЕ ,КОЙ ИСКА ДА НИ ОТНЕМЕ К И Р И Л И Ц А Т А ????? ЩЕ НАПРАВИШ ПОНЕ ЕДНО ДОБРО ДЕЛО.🫡😅👍🇧🇬🇪🇺💯

    14:52 30.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

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