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Дигитална връзка Европа–Азия стига до България през 2027 г
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Дигитална връзка Европа–Азия стига до България през 2027 г

30 Октомври, 2026 14:47 1 518 1

  • иновации-
  • дигитална свързаност-
  • иван василев-
  • черно море-
  • технологичен трансфер

Проектът ще премине през Казахстан, Азербайджан и Черно море до София. Три министерства работят за по-бърз достъп на българските иновативни компании до пазара

Дигитална връзка Европа–Азия стига до България през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дигитална свързаност между Европа и Азия през Черно море трябва да достигне до България през 2027 г. Международният проект предвижда изграждането на връзка, която ще преминава през Казахстан и Азербайджан, ще пресече Черно море и ще стигне до София. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на международния форум „Черно море 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“ в Бургас.

По думите на Василев дигиталната инфраструктура ще създаде нови възможности за региона, тъй като данните са основен двигател на икономиката на знанието и на дейностите с висока добавена стойност. Той посочи, че освен развитието на туризма и търговията, Черноморският регион трябва да работи и за подобряване на свързаността.

Три министерства обединяват усилия за иновациите

Министерствата на иновациите и дигиталната трансформация, на отбраната и на икономиката, инвестициите и индустрията работят съвместно за създаване на условия българските компании да развиват и реализират разработките си в страната.

Целта е иновативните продукти да достигат по-бързо до пазара и да намират приложение както в гражданския сектор, така и за повишаване на отбранителните способности на България и НАТО. Като пример министърът посочи дрон, представен в експозицията на форума.

„Нашата задача е да направим бързо, лесно и удобно достигането на средствата, за да могат българските предприемачи да развиват своите идеи и те да остават и да се развиват в България“, заяви Иван Василев.

Министърът каза, че в страната има инженери, предприемачи и стартиращи компании с потенциал да разработват технологии за отбраната и продукти с двойна употреба. Той припомни и проведеното в София изложение за дронове, на което са били показани разработки на български инженери и предприемачи.

Подготвя се модел за технологичен трансфер

Министерството работи по създаването на ясен и достъпен принцип за технологичен трансфер. Целта е учените и изследователите да бъдат насърчени да комерсиализират разработките си и да ги превръщат в продукти и услуги, които решават конкретни проблеми.

Според Василев работещият модел включва партньорство между общините, научните институти и предприемачите. Публичните институции трябва да насърчават иновациите и да бъдат първият клиент на създадените технологии.

„Ние, като участници в публичните институции, трябва да насърчаваме все повече и да бъдем първият клиент на тази иновация“, каза министърът.

Василев коментира и проблемите с машините за гласуване на първия тур на президентските избори. По думите му в страната са регистрирани проблеми с около 30 машини. Той изрази надежда Централната избирателна комисия да приложи максимална строгост към фирмата изпълнител и заяви, че ведомството му съдейства за прозрачността при удостоверяването на машините и генерирането на хешкода.

Източници: bta.bg


Бургас / България
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