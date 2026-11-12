Вигенин в Париж: Повече сигурност не се постига само с повече оръжия

„Ако купуваме повече оръжия, това носи ли повече сигурност?“ С този въпрос Кристиан Вигенин призова за по-широк подход към сигурността по време на парламентарната кръгла маса „Отбрана без разделение: парламентите между сигурността и обществения договор“, проведена на 10 ноември в рамките на Парижкия форум за мир.

Вигенин постави под въпрос преобладаващата в Европа милитаристична реторика, без да отрича нуждата от укрепване на военните способности. Според него инвестициите в отбрана трябва да бъдат съпътствани от политически и дипломатически усилия за намаляване на заплахите, включително чрез диалог с Русия.

„Моето разбиране за сигурността не се изчерпва с оръжията. Тя включва пътищата, здравните системи, продоволствената сигурност, която можем да осигурим за Европа, както и киберсигурността“, заяви евродепутатът. Той призова да се инвестира в области, които служат както на отбраната, така и на гражданските нужди, като инфраструктурата, реакцията при извънредни ситуации и киберсигурността.

Вигенин постави и въпроса как се харчат средствата за отбрана. „За да изразходваме разумно парите, които имаме, и тези, които нямаме и които заемаме, трябва да определим области с едновременно военно и гражданско приложение“, каза той. По думите му разходите трябва да бъдат прозрачни, а решенията да бъдат обяснявани на гражданите.

Евродепутатът даде конкретни примери за неефективното използване на средствата за отбрана. „Ако купуваме скъпи самолети, само за да преследват евтини дронове, какъв е смисълът?“, попита Вигенин. Според него подобни разходи подхранват военната индустрия, но не водят непременно до повече сигурност. Той посочи и друг пример: закупуването на ракети, докато реалната заплаха може да се намира в компютрите ни. В такъв случай средствата отново отиват към военната индустрия, без да се отговори на действителната заплаха.

Вигенин обърна внимание и на заплахите от недържавни участници, чиито възможности нарастват с използването на изкуствен интелект, както и на рисковете за биосигурността.

Дискусията обхвана парламентарния контрол върху отбранителните разходи, защитата на обществените услуги и международното сътрудничество. Участници откроиха значението на социалните права, помощта за развитие и общите европейски действия за преодоляване на дублирането на разходи.

В заключение Вигенин подчерта значението на икономическото и социалното развитие и на перспективите пред младите хора за предотвратяването на конфликти. Той призова парламентаристите да използват по-активно възможностите си както да обясняват предизвикателствата пред гражданите, така и да изграждат доверие чрез диалог помежду си.

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