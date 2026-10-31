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Акция „Зима“: Какво ще проверява КАТ и колко струват гумите
  Тема: Трафик

Акция „Зима“: Какво ще проверява КАТ и колко струват гумите

31 Октомври, 2026 11:53 908 18

  • акция зима-
  • зимни гуми-
  • кат-
  • пътна полиция-
  • автомобили

Проверките започват на 1 ноември и ще преминат през три етапа. Сервизите не отчитат промяна в цените за монтаж и баланс, но новите гуми са с различна стойност според размера и класа

Акция „Зима“: Какво ще проверява КАТ и колко струват гумите - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пътна полиция започва традиционната акция „Зима“ на 1 ноември. Контролът ще продължи през целия месец и ще бъде разделен на три етапа, като в края на ноември основният фокус ще бъде върху техническата изправност на автомобилите.

От 1 до 10 ноември проверките ще са насочени към велосипедистите и водачите на тротинетки. В периода от 11 до 20 ноември ще се следи за поведението на пешеходците и шофьорите. Последните 10 дни на месеца са отделени за техническото състояние на превозните средства, включително за изправността на светлините и състоянието на гумите. Планът за акцията е обявен от МВР.

Какво трябва да е изпълнено

От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Изискването е заложено в Закона за движението по пътищата и ще бъде сред основните елементи на проверките.

Пътна полиция ще следи още за работещи светлини и изправни стъклопочистващи системи. Водачите трябва да проверят и нивото на антифриза, състоянието на чистачките, както и наличието на задължителното оборудване - аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.

Как се променят разходите

Първият зимен сезон в евро не води до отчетено поскъпване на услугите за монтаж и баланс в сервизите, посочва Марин Сираков пред NOVA. „При нас не е променяна от миналата година“, казва той за цената на услугата.

Стойността на нов комплект гуми не може да бъде посочена с една сума, тъй като зависи от размера и ценовия клас. Сираков коментира, че „цените на гумите са много относителни в зависимост от това какви размери са“.

Според него сутрешните температури вече са основание водачите да не отлагат смяната. „Сутрешните температури предполагат вече да се монтират зимни гуми“, заявява Сираков.

Най-късно до 15 ноември автомобилите трябва да отговарят на законовото изискване за гумите, а при проверките в края на месеца КАТ ще обръща внимание и на цялостната техническа изправност на превозните средства.

Източници: novini.bg, nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карам на ламби

    3 4 Отговор
    Купувайте китайски гуми, издържат почти цял сезон, търси ефтиното

    11:58 31.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    9 2 Отговор
    🚓🚓🚓 с Акция "ВЗИМА"❗ И...
    "И кво шъ прайм сиа? Ш съ глобявами или..."
    🚓🚓🚓🚓

    Коментиран от #10

    12:00 31.10.2026

  • 3 Само

    6 2 Отговор
    Японски гуми Йокохама!

    Коментиран от #6

    12:02 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Относителна скорост

    9 1 Отговор
    Проверяват дали водачите на МПС са готови за еврозоната. Затова, когато листата на крайпътните храсталаци окапят е време за акция зима.

    12:10 31.10.2026

  • 6 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Само":

    Баш с Йокохама/летни/ съм отзад на БМВ-то- 255/40/17 и съм мн доволен,след 10 дена ще сложа и отпред пак от същата марка.

    12:10 31.10.2026

  • 7 Васил

    13 0 Отговор
    На мене нищо няма да ми струва за 5 години ще ме забравят алчните гумаджии които искат 20 евра за смяна купих всесезонни. Същото направих и за смяна на маслото купих си клуч за филтъра и за 10 минути съм го сменил преди в сервиза бе от 10-15 лева а сега искат 20 евро за същата операция. Явно в тези сервизи си мислят че това е висококвалифициран труд като инженер в НАСА за да искат толкова пари.

    Коментиран от #17

    12:11 31.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    7 1 Отговор
    Препатил 😔
    Една зима карах с новите тогава "Мишелин Алпин IV" ❗ буксувах на два пръста сняг на почти равна улица❗
    Летни Мишелин- ДА!
    Зимни - НИКОГА ПОВЕЧЕ❗

    Коментиран от #12

    12:14 31.10.2026

  • 9 колко струват гумите а ?

    9 0 Отговор
    Само ще добавя че кухарите от ЕК сложиха допълнително мито от 84% на гумите за камиони от Тайланд и Виетнам а от януари и на всички други гуми ! Ей толкова струват и ДДС от горе

    Коментиран от #13

    12:17 31.10.2026

  • 10 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Това отдавна го няма

    Коментиран от #18

    12:20 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 На 7 юли 2026 г

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "колко струват гумите а ?":

    ЕС въведе и високи допълнителни защитни и антидъмпингови мита от още 52% върху вноса на автомобилни гуми от Китай. За 3 години цената скочи с 250 %

    12:23 31.10.2026

  • 14 Абсурда в атлантическата ни държавица

    5 3 Отговор
    Е толкова голям че излиза по евтино да качиш камиона на ферибота в Бургас и да му смениш гумите в Грузия от колкото в България ! ЕК и ЕС ни съсипаха тотално

    12:27 31.10.2026

  • 15 гост

    6 0 Отговор
    Който има пари да сменя летните и зимните всяка година с нови, както искат гумаджите
    Аз сложих всенсезонни мисля да ги карам 3 зими и нови с парите,които ще спестя от гумаджите пролет есен 3 сезона плюс склад ще си купя нови пък сигурно ще останат и за почерпка

    12:29 31.10.2026

  • 16 Кую

    0 0 Отговор
    Нали са акционери.

    12:43 31.10.2026

  • 17 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Като в доброто старо време пред панелката смених накладки и гуми. Младежите гледат на хикс: абе старец какво си се разположил тук?! За теб няма ли сервизи?! Предложих им и ремонт на двигатела ако желаят. И бях обявен за луд човек. Дете на 60-те.

    12:57 31.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе":

    Колко отдавна🤔❓ От вчера ли🤔❓

    13:02 31.10.2026

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