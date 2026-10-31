Акция „Зима“: Какво ще проверява КАТ и колко струват гумите

Пътна полиция започва традиционната акция „Зима“ на 1 ноември. Контролът ще продължи през целия месец и ще бъде разделен на три етапа, като в края на ноември основният фокус ще бъде върху техническата изправност на автомобилите.
От 1 до 10 ноември проверките ще са насочени към велосипедистите и водачите на тротинетки. В периода от 11 до 20 ноември ще се следи за поведението на пешеходците и шофьорите. Последните 10 дни на месеца са отделени за техническото състояние на превозните средства, включително за изправността на светлините и състоянието на гумите. Планът за акцията е обявен от МВР.
Какво трябва да е изпълнено
От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Изискването е заложено в Закона за движението по пътищата и ще бъде сред основните елементи на проверките.
Пътна полиция ще следи още за работещи светлини и изправни стъклопочистващи системи. Водачите трябва да проверят и нивото на антифриза, състоянието на чистачките, както и наличието на задължителното оборудване - аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.
Как се променят разходите
Първият зимен сезон в евро не води до отчетено поскъпване на услугите за монтаж и баланс в сервизите, посочва Марин Сираков пред NOVA. „При нас не е променяна от миналата година“, казва той за цената на услугата.
Стойността на нов комплект гуми не може да бъде посочена с една сума, тъй като зависи от размера и ценовия клас. Сираков коментира, че „цените на гумите са много относителни в зависимост от това какви размери са“.
Според него сутрешните температури вече са основание водачите да не отлагат смяната. „Сутрешните температури предполагат вече да се монтират зимни гуми“, заявява Сираков.
Най-късно до 15 ноември автомобилите трябва да отговарят на законовото изискване за гумите, а при проверките в края на месеца КАТ ще обръща внимание и на цялостната техническа изправност на превозните средства.
Източници: novini.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карам на ламби
11:58 31.10.2026
2 🦉🦉🦉🦉
"И кво шъ прайм сиа? Ш съ глобявами или..."
🚓🚓🚓🚓
Коментиран от #10
12:00 31.10.2026
3 Само
Коментиран от #6
12:02 31.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Относителна скорост
12:10 31.10.2026
6 оня с коня
До коментар #3 от "Само":Баш с Йокохама/летни/ съм отзад на БМВ-то- 255/40/17 и съм мн доволен,след 10 дена ще сложа и отпред пак от същата марка.
12:10 31.10.2026
7 Васил
Коментиран от #17
12:11 31.10.2026
8 🦉🦉🦉🦉
Една зима карах с новите тогава "Мишелин Алпин IV" ❗ буксувах на два пръста сняг на почти равна улица❗
Летни Мишелин- ДА!
Зимни - НИКОГА ПОВЕЧЕ❗
Коментиран от #12
12:14 31.10.2026
9 колко струват гумите а ?
Коментиран от #13
12:17 31.10.2026
10 Да бе
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":Това отдавна го няма
Коментиран от #18
12:20 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 На 7 юли 2026 г
До коментар #9 от "колко струват гумите а ?":ЕС въведе и високи допълнителни защитни и антидъмпингови мита от още 52% върху вноса на автомобилни гуми от Китай. За 3 години цената скочи с 250 %
12:23 31.10.2026
14 Абсурда в атлантическата ни държавица
12:27 31.10.2026
15 гост
Аз сложих всенсезонни мисля да ги карам 3 зими и нови с парите,които ще спестя от гумаджите пролет есен 3 сезона плюс склад ще си купя нови пък сигурно ще останат и за почерпка
12:29 31.10.2026
16 Кую
12:43 31.10.2026
17 Един
До коментар #7 от "Васил":Като в доброто старо време пред панелката смених накладки и гуми. Младежите гледат на хикс: абе старец какво си се разположил тук?! За теб няма ли сервизи?! Предложих им и ремонт на двигатела ако желаят. И бях обявен за луд човек. Дете на 60-те.
12:57 31.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "Да бе":Колко отдавна🤔❓ От вчера ли🤔❓
13:02 31.10.2026