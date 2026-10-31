Акция „Зима“: Какво ще проверява КАТ и колко струват гумите

Пътна полиция започва традиционната акция „Зима“ на 1 ноември. Контролът ще продължи през целия месец и ще бъде разделен на три етапа, като в края на ноември основният фокус ще бъде върху техническата изправност на автомобилите.

От 1 до 10 ноември проверките ще са насочени към велосипедистите и водачите на тротинетки. В периода от 11 до 20 ноември ще се следи за поведението на пешеходците и шофьорите. Последните 10 дни на месеца са отделени за техническото състояние на превозните средства, включително за изправността на светлините и състоянието на гумите. Планът за акцията е обявен от МВР.

Какво трябва да е изпълнено

От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Изискването е заложено в Закона за движението по пътищата и ще бъде сред основните елементи на проверките.

Пътна полиция ще следи още за работещи светлини и изправни стъклопочистващи системи. Водачите трябва да проверят и нивото на антифриза, състоянието на чистачките, както и наличието на задължителното оборудване - аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.

Как се променят разходите

Първият зимен сезон в евро не води до отчетено поскъпване на услугите за монтаж и баланс в сервизите, посочва Марин Сираков пред NOVA. „При нас не е променяна от миналата година“, казва той за цената на услугата.

Стойността на нов комплект гуми не може да бъде посочена с една сума, тъй като зависи от размера и ценовия клас. Сираков коментира, че „цените на гумите са много относителни в зависимост от това какви размери са“.

Според него сутрешните температури вече са основание водачите да не отлагат смяната. „Сутрешните температури предполагат вече да се монтират зимни гуми“, заявява Сираков.

Най-късно до 15 ноември автомобилите трябва да отговарят на законовото изискване за гумите, а при проверките в края на месеца КАТ ще обръща внимание и на цялостната техническа изправност на превозните средства.

Източници: novini.bg, nova.bg