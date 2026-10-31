Шаламанов: ЕС да защити корабите в Черно море

България трябва да поиска операция на Европейския съюз за защита на търговските кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„България, Румъния и Украйна търпят огромни икономически загуби, затова трябва да поискаме операция от Европейския съюз. А без тясно сътрудничество с Украйна рисковете за страната ни са много големи“, каза Шаламанов.

Още новини от Украйна

Повод за коментара му са ударите по контейнеровоза CONTSHIP JET в българската икономическа зона на Черно море. По данни, цитирани от NOVA, корабът е бил поразен от три дрона, а около 12 часа по-късно е потънал на около 16 морски мили от нос Калиакра. Екипажът е бил спасен.

„Разузнаването знае какъв е дронът“

Шаламанов заяви, че българското разузнаване, работейки с НАТО и Украйна, разполага с ясна оценка за вида на дрона и момента на изстрелването му.

„Убеден съм, че българското разузнаване в сътрудничество с НАТО и Украйна има много ясна оценка какъв е дронът и кога е изстрелян“, каза Велизар Шаламанов.

Според него публичното обявяване на тази информация може да бъде направено само от министър-председателя и президента, но е необходим и парламентарен натиск. Той определи атаката и последвалите спорове около нея като част от информационна война срещу България.

Шаламанов заяви още, че ударът не е извършен от британски дрон. Той свърза оценката си с факта, че Русия е обявила България за неприятелска страна, а между България и Украйна има споразумение за сигурност.

Призив за консултации по член 4

Бившият министър на отбраната смята, че България отдавна е трябвало да поиска консултации по член 4 на Северноатлантическия договор. Този механизъм се задейства, когато съюзник прецени, че териториалната му цялост, политическата независимост или сигурността му са застрашени.

По думите му страната трябва да приеме ясни правила за използване на сила срещу дронове, насочени към търговски кораби, и да ги съобрази с международното право.

В същото време Русия не признава нападенията. Шаламанов критикува реакцията на българските власти и я обясни с „страха от Русия“, участието в информационната война и липсата на достатъчно познания за действията в подобни ситуации.

Кадри, публикувани от Maritime.bg, показват надводен дрон, който се движи успоредно на десния борд на CONTSHIP JET, преди рязко да завие към кораба. Изданието посочва, че автентичността на видеото е потвърдена от три независими източника.

Източници: nova.bg, maritime.bg