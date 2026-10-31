Шаламанов: ЕС да защити корабите в Черно море

България трябва да поиска операция на Европейския съюз за защита на търговските кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
„България, Румъния и Украйна търпят огромни икономически загуби, затова трябва да поискаме операция от Европейския съюз. А без тясно сътрудничество с Украйна рисковете за страната ни са много големи“, каза Шаламанов.
Повод за коментара му са ударите по контейнеровоза CONTSHIP JET в българската икономическа зона на Черно море. По данни, цитирани от NOVA, корабът е бил поразен от три дрона, а около 12 часа по-късно е потънал на около 16 морски мили от нос Калиакра. Екипажът е бил спасен.
„Разузнаването знае какъв е дронът“
Шаламанов заяви, че българското разузнаване, работейки с НАТО и Украйна, разполага с ясна оценка за вида на дрона и момента на изстрелването му.„Убеден съм, че българското разузнаване в сътрудничество с НАТО и Украйна има много ясна оценка какъв е дронът и кога е изстрелян“, каза Велизар Шаламанов.
Според него публичното обявяване на тази информация може да бъде направено само от министър-председателя и президента, но е необходим и парламентарен натиск. Той определи атаката и последвалите спорове около нея като част от информационна война срещу България.
Шаламанов заяви още, че ударът не е извършен от британски дрон. Той свърза оценката си с факта, че Русия е обявила България за неприятелска страна, а между България и Украйна има споразумение за сигурност.
Призив за консултации по член 4
Бившият министър на отбраната смята, че България отдавна е трябвало да поиска консултации по член 4 на Северноатлантическия договор. Този механизъм се задейства, когато съюзник прецени, че териториалната му цялост, политическата независимост или сигурността му са застрашени.
По думите му страната трябва да приеме ясни правила за използване на сила срещу дронове, насочени към търговски кораби, и да ги съобрази с международното право.
В същото време Русия не признава нападенията. Шаламанов критикува реакцията на българските власти и я обясни с „страха от Русия“, участието в информационната война и липсата на достатъчно познания за действията в подобни ситуации.
Кадри, публикувани от Maritime.bg, показват надводен дрон, който се движи успоредно на десния борд на CONTSHIP JET, преди рязко да завие към кораба. Изданието посочва, че автентичността на видеото е потвърдена от три независими източника.
Източници: nova.bg, maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
18:19 31.10.2026
2 Вовата съм
Коментиран от #4
18:20 31.10.2026
3 Овчар
18:21 31.10.2026
4 Мусорчик
До коментар #2 от "Вовата съм":Румънците ни се молеха да унищожат дроновете. Румбата каза не.
Преклонена главица - слепи ги ражда.
Коментиран от #14
18:24 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Баце
18:28 31.10.2026
9 Баба Вуна
До коментар #5 от "Тик-Ток":От Прайд дЕца не се пръкват.
18:30 31.10.2026
10 100 % няма
18:30 31.10.2026
11 Питам
Коментиран от #15
18:35 31.10.2026
12 Васил
18:35 31.10.2026
13 Маринов
18:36 31.10.2026
14 Вовата съм
До коментар #4 от "Мусорчик":Аха, също молдовци, французи, англичани, германци, китайци и цялото ООН
18:38 31.10.2026
15 хехе
До коментар #11 от "Питам":Ами как Урсула и Кая с гумена лодка управлявана от двата пръста чело като най-опитен ще порят вълните и ще ни пазят.
18:39 31.10.2026
16 Памела Андерсън
18:42 31.10.2026
17 Велизара Шаламанова
18:49 31.10.2026
18 Доктор нуждаещ се от доктор
18:50 31.10.2026
19 Н А Л И
Ес как ще защитава воени товари? ЕС води война срещу Русия, а тя да ги пропуска ли?
Ти се определяш на евроатлантик... а тук Черно море! Ердоган не взема отношение, значи знае какво се превозва....
18:52 31.10.2026
20 ВелиЗарче ШалаМаново
18:55 31.10.2026
21 Ах....
18:55 31.10.2026
22 Доктор Гълъбов
19:04 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Централна ЖП Гара - Информация
19:06 31.10.2026
25 идиоти вън
19:11 31.10.2026
26 бат Данчо
19:17 31.10.2026