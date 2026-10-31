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Шаламанов: ЕС да защити корабите в Черно море
  Тема: Украйна

Шаламанов: ЕС да защити корабите в Черно море

31 Октомври, 2026 18:17 561 26

  • велизар шаламанов-
  • черно море-
  • дронове-
  • contship jet-
  • европейски съюз

Бившият министър на отбраната призова България да поиска европейска операция заради атаките срещу търговски плавателни съдове. По думите му разузнаването знае какъв дрон е ударил CONTSHIP JET

Шаламанов: ЕС да защити корабите в Черно море - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България трябва да поиска операция на Европейския съюз за защита на търговските кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„България, Румъния и Украйна търпят огромни икономически загуби, затова трябва да поискаме операция от Европейския съюз. А без тясно сътрудничество с Украйна рисковете за страната ни са много големи“, каза Шаламанов.

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Повод за коментара му са ударите по контейнеровоза CONTSHIP JET в българската икономическа зона на Черно море. По данни, цитирани от NOVA, корабът е бил поразен от три дрона, а около 12 часа по-късно е потънал на около 16 морски мили от нос Калиакра. Екипажът е бил спасен.

„Разузнаването знае какъв е дронът“

Шаламанов заяви, че българското разузнаване, работейки с НАТО и Украйна, разполага с ясна оценка за вида на дрона и момента на изстрелването му.

„Убеден съм, че българското разузнаване в сътрудничество с НАТО и Украйна има много ясна оценка какъв е дронът и кога е изстрелян“, каза Велизар Шаламанов.

Според него публичното обявяване на тази информация може да бъде направено само от министър-председателя и президента, но е необходим и парламентарен натиск. Той определи атаката и последвалите спорове около нея като част от информационна война срещу България.

Шаламанов заяви още, че ударът не е извършен от британски дрон. Той свърза оценката си с факта, че Русия е обявила България за неприятелска страна, а между България и Украйна има споразумение за сигурност.

Призив за консултации по член 4

Бившият министър на отбраната смята, че България отдавна е трябвало да поиска консултации по член 4 на Северноатлантическия договор. Този механизъм се задейства, когато съюзник прецени, че териториалната му цялост, политическата независимост или сигурността му са застрашени.

По думите му страната трябва да приеме ясни правила за използване на сила срещу дронове, насочени към търговски кораби, и да ги съобрази с международното право.

В същото време Русия не признава нападенията. Шаламанов критикува реакцията на българските власти и я обясни с „страха от Русия“, участието в информационната война и липсата на достатъчно познания за действията в подобни ситуации.

Кадри, публикувани от Maritime.bg, показват надводен дрон, който се движи успоредно на десния борд на CONTSHIP JET, преди рязко да завие към кораба. Изданието посочва, че автентичността на видеото е потвърдена от три независими източника.

Източници: nova.bg, maritime.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    21 0 Отговор
    Шаламанка къде си бе? Да знаеш след изборите забраняваме нпо-тата. Излизаш в пенсия и ставаш нощен пазач.

    18:19 31.10.2026

  • 2 Вовата съм

    13 0 Отговор
    хахахах, великото и вездесъщо нато не може да гарантира 300 км граница ли бе? хахаха

    Коментиран от #4

    18:20 31.10.2026

  • 3 Овчар

    16 0 Отговор
    Олигархията дърпа българите към дъното от 40г.

    18:21 31.10.2026

  • 4 Мусорчик

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "Вовата съм":

    Румънците ни се молеха да унищожат дроновете. Румбата каза не.
    Преклонена главица - слепи ги ражда.

    Коментиран от #14

    18:24 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баце

    14 0 Отговор
    Още ли му плащат на тоз, ако аз бех на соросите на местото щех да го накарам да върне всичко, барабар с лихвите, толкова не става.

    18:28 31.10.2026

  • 9 Баба Вуна

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    От Прайд дЕца не се пръкват.

    18:30 31.10.2026

  • 10 100 % няма

    11 0 Отговор
    Тоя охранен пухкавЕл ще вкара ЕС във война ако му се вържат на бръщолевенето. 100% операция на ЕС няма да има заради лАя на тоя пинчер.

    18:30 31.10.2026

  • 11 Питам

    12 0 Отговор
    Шаламенко, ти като военен гений защо не кажеш как си представяш тази операция на европейския съюз за защита на търговските кораби в Черно море?

    Коментиран от #15

    18:35 31.10.2026

  • 12 Васил

    0 8 Отговор
    Ама нали Радев ни разтягаше локуми че не били рашистки?

    18:35 31.10.2026

  • 13 Маринов

    11 0 Отговор
    Страх го е, че ще кажат че дронът е английски. А призивът си е - елате, настанете се в България с техника, личен състав, антураж към нашия ГЩ, списък към българската логистика и други. Те евроатлантиците отдавна гледат на България само като на територия

    18:36 31.10.2026

  • 14 Вовата съм

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мусорчик":

    Аха, също молдовци, французи, англичани, германци, китайци и цялото ООН

    18:38 31.10.2026

  • 15 хехе

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Питам":

    Ами как Урсула и Кая с гумена лодка управлявана от двата пръста чело като най-опитен ще порят вълните и ще ни пазят.

    18:39 31.10.2026

  • 16 Памела Андерсън

    5 0 Отговор
    Що не завържат Шамандуров да брои руски дронове цяла зима. Нали е експерт.

    18:42 31.10.2026

  • 17 Велизара Шаламанова

    2 0 Отговор
    е много гнусна бабичка.

    18:49 31.10.2026

  • 18 Доктор нуждаещ се от доктор

    3 0 Отговор
    Шматаранов иска война и призовава към нея.

    18:50 31.10.2026

  • 19 Н А Л И

    2 0 Отговор
    ЕС не е военен съюз, нали Шаламан??
    Ес как ще защитава воени товари? ЕС води война срещу Русия, а тя да ги пропуска ли?
    Ти се определяш на евроатлантик... а тук Черно море! Ердоган не взема отношение, значи знае какво се превозва....

    18:52 31.10.2026

  • 20 ВелиЗарче ШалаМаново

    1 0 Отговор
    Аз съм мъж 100%. Това, че приличам на баба е от снимката.

    18:55 31.10.2026

  • 21 Ах....

    0 0 Отговор
    Шамандурите......

    18:55 31.10.2026

  • 22 Доктор Гълъбов

    1 0 Отговор
    Ние поемаме пълната защита над г-н Шаламанов, не се притеснявайте.

    19:04 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Централна ЖП Гара - Информация

    3 0 Отговор
    Влакът от Петрохан за Кииф е композиран на първи коловоз. Моля, пътуващите да побързат защото ще бъдат изпратени от целия нормален български народ.

    19:06 31.10.2026

  • 25 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Е хайда да видим Европа дали ще защити Бългатия щом Шаламанов е казал?!?!?

    19:11 31.10.2026

  • 26 бат Данчо

    0 0 Отговор
    Този мирише на спарено и мухъл .

    19:17 31.10.2026

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