Едвин Сугарев: Вучич си отива и едва ли ще се върне

Александър Вучич си отива окончателно от властта в Сърбия и едва ли някога ще успее да се върне. Това заяви бившият български консул в Ниш Едвин Сугарев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му победата на студентската листа на изборите е толкова категорична, че Вучич не е изчакал крайния срок, в който е могъл да обяви загубата си, нито е предприел подготвяни действия за оспорване на легитимността на вота.

„Вучич си отива окончателно. Победата на студентите е изключително категорична. Дълбоко се съмнявам обаче, че това някога ще се случи“, каза Сугарев по повод евентуалното връщане на сръбския президент във властта.

Според резултатите, представени в предаването, студентската листа ще разполага с между 135 и 140 депутатски места, докато досегашните управляващи се очаква да имат около 105. Сугарев определи резултата като исторически, тъй като рядко спонтанно възникнало младежко движение, организирано на хоризонтален принцип, успява да отстрани толкова дълго задържала се на власт политическа система.

Няма автоматичен европейски завой

Бившият дипломат предупреди, че отстраняването на досегашното управление няма автоматично да доведе до ясно прозападно и европейско преориентиране на Сърбия. По думите му сред студентите има различни виждания за геополитическото положение на страната.

„Външнополитическата гледна точка на това движение все още не е достатъчно избистрена. Докато тези позиции намерят общо русло, ще трябва да наблюдаваме внимателно как ще се развият събитията“, заяви той.

Сугарев коментира и Радомир Саичич, който е сред имената, обсъждани за бъдещ министър-председател. Саичич се обявява против налагането на санкции срещу Русия и защитава твърди позиции по въпросите за Косово и Република Сръбска.

Според Сугарев Сърбия няма да промени незабавно отношението си към Косово, нито ще заеме категорична позиция по войната в Украйна. Той допуска и възможността членството на страната в Европейския съюз да бъде решено чрез референдум.

Пред новото управление стоят вътрешни спорове

Сугарев направи паралел между случващото се в Сърбия и политическите процеси в България след падането на комунистическия режим. Той предупреди, че единството на студентското движение може да се разпадне, когато започне формирането на реално управление.

„Докато не се избистрят политическите цели на този проект и не стане ясно какво ще остане от него в крайна сметка, разцепленията изглеждат неизбежни. Прогнозирам доста напрегнати дни за бъдещото управление на Сърбия“, каза бившият консул.

Сред обсъжданите имена за премиер са още бившият управител на сръбската централна банка Деян Шошкич и кардиологът Илия Сърданович. Сугарев определи Шошкич като икономически подготвен човек, но заяви, че е рано да се прогнозира каква политика би следвал Сърданович.

Като възможна обединяваща фигура той посочи легендарния баскетболист Деян Бодирога. Според Сугарев Бодирога има достатъчно авторитет, за да бъде лидер на сложната политическа формация, ако реши да поеме такава роля.

Източници: nova.bg