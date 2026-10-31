Любомир Канов: Страхът лесно насочва обществото в грешна посока

Когато страхът започне да управлява обществото, демагозите лесно го насочват в грешна посока. Това заяви психиатърът и писател д-р Любомир Канов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA. В разговора той коментира влиянието на социалните мрежи, политическите внушения и състоянието на българското общество.

„Когато една инфантилна колективна психика е подвластна на примитивни страхове, тя много лесно може да бъде насочена в грешна посока. Това го знаят всички демагози“, каза Канов. По думите му защитата срещу манипулациите минава през четене, образование и критично отношение към информацията от медиите и интернет.

Телефонът като „черно огледало“

Канов определи екрана на телефона като „черното огледало“ на съвремието. Според него TikTok и други платформи въздействат върху масовото съзнание, а общественото мнение лесно се люшка от една крайност към друга.

„Опитвам се да си представя една сякаш политически инфантилна нация. Осмелявам се да я нарека така заради безбройните погрешни избори, които сме правили досега“, заяви психиатърът.

Той подчерта, че денят за размисъл сам по себе си не може да компенсира липсата на трайно изградена гражданска култура. „Ако една нация чака един-единствен ден, за да започне да мисли, тежко ѝ. А тази година ни се събраха цели три такива дни“, каза Канов.

Страхове, конспирации и политически внушения

В разговора Канов направи паралел между въображаемите чудовища на Хелоуин и реалните заплахи, които тревожат обществата. „Наистина светът изглежда като тревожно място, в което чудовищата от миналото отново се събуждат“, заяви той.

Според него в интернет постоянно се разпространяват внушения за предстояща война, химикали, разпръсквани от самолети, чипиране и технологично следене. Канов предупреди, че когато хората са податливи на подобни страхове, те лесно се превръщат в мишена на манипулации.

„Затова образованието, четенето и критичното мислене са толкова важни“, подчерта психиатърът.

Книгата за личните рани и изправения човек

По повод 82-рия си рожден ден Любомир Канов представи книгата „Следи от ходило“. В нея той се връща към личната си история, емиграцията, загубите и изпитанията, през които е преминал.

„Ние сме същества, които преминават през живота с болка. Родени сме в болка, а някои от нас са преживели и онова, което се нарича носталгия – болката по своето, по родината, по изгубеното“, разказа той.

Канов сподели, че негови приятели са определили книгата като автобиографична, „в която има следи от ходила, но няма нито една следа от колене“. По думите му те са го видели като изправен човек.

Писателят разказа и за обещание, дадено на баща му, когато е бил на 17 години – да следва медицина, да стане лекар и психиатър, както и да пише. „Мисля, че изпълних този обет пред неговата памет. И не съжалявам за това“, каза Канов.

Коментар за изборите в Съединените щати

В края на разговора психиатърът коментира предстоящите междинни избори в Съединените щати. Според него битката за Сената е ожесточена, а в кампаниите се влагат стотици милиони и дори милиарди долари.

Канов очаква особено оспорвани надпревари в Тексас, Айова и други щати, където разликите между кандидатите са малки. Той заяви, че всяка поява на президента Доналд Тръмп може да има значение за изхода от подобни състезания, както и решенията му кои кандидати да подкрепи.

Източници: nova.bg