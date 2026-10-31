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Любомир Канов: Страхът лесно насочва обществото в грешна посока

Любомир Канов: Страхът лесно насочва обществото в грешна посока

31 Октомври, 2026 18:12 884 19

  • любомир канов-
  • критично мислене-
  • социални мрежи-
  • конспиративни теории-
  • следи от ходило

Психиатърът и писателят коментира влиянието на социалните мрежи, конспиративните теории и политическите страхове. Той представи и новата си книга „Следи от ходило“

Любомир Канов: Страхът лесно насочва обществото в грешна посока - 1
Снимка: NovaNews
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато страхът започне да управлява обществото, демагозите лесно го насочват в грешна посока. Това заяви психиатърът и писател д-р Любомир Канов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA. В разговора той коментира влиянието на социалните мрежи, политическите внушения и състоянието на българското общество.

„Когато една инфантилна колективна психика е подвластна на примитивни страхове, тя много лесно може да бъде насочена в грешна посока. Това го знаят всички демагози“, каза Канов. По думите му защитата срещу манипулациите минава през четене, образование и критично отношение към информацията от медиите и интернет.

Телефонът като „черно огледало“

Канов определи екрана на телефона като „черното огледало“ на съвремието. Според него TikTok и други платформи въздействат върху масовото съзнание, а общественото мнение лесно се люшка от една крайност към друга.

„Опитвам се да си представя една сякаш политически инфантилна нация. Осмелявам се да я нарека така заради безбройните погрешни избори, които сме правили досега“, заяви психиатърът.

Той подчерта, че денят за размисъл сам по себе си не може да компенсира липсата на трайно изградена гражданска култура. „Ако една нация чака един-единствен ден, за да започне да мисли, тежко ѝ. А тази година ни се събраха цели три такива дни“, каза Канов.

Страхове, конспирации и политически внушения

В разговора Канов направи паралел между въображаемите чудовища на Хелоуин и реалните заплахи, които тревожат обществата. „Наистина светът изглежда като тревожно място, в което чудовищата от миналото отново се събуждат“, заяви той.

Според него в интернет постоянно се разпространяват внушения за предстояща война, химикали, разпръсквани от самолети, чипиране и технологично следене. Канов предупреди, че когато хората са податливи на подобни страхове, те лесно се превръщат в мишена на манипулации.

„Затова образованието, четенето и критичното мислене са толкова важни“, подчерта психиатърът.

Книгата за личните рани и изправения човек

По повод 82-рия си рожден ден Любомир Канов представи книгата „Следи от ходило“. В нея той се връща към личната си история, емиграцията, загубите и изпитанията, през които е преминал.

„Ние сме същества, които преминават през живота с болка. Родени сме в болка, а някои от нас са преживели и онова, което се нарича носталгия – болката по своето, по родината, по изгубеното“, разказа той.

Канов сподели, че негови приятели са определили книгата като автобиографична, „в която има следи от ходила, но няма нито една следа от колене“. По думите му те са го видели като изправен човек.

Писателят разказа и за обещание, дадено на баща му, когато е бил на 17 години – да следва медицина, да стане лекар и психиатър, както и да пише. „Мисля, че изпълних този обет пред неговата памет. И не съжалявам за това“, каза Канов.

Коментар за изборите в Съединените щати

В края на разговора психиатърът коментира предстоящите междинни избори в Съединените щати. Според него битката за Сената е ожесточена, а в кампаниите се влагат стотици милиони и дори милиарди долари.

Канов очаква особено оспорвани надпревари в Тексас, Айова и други щати, където разликите между кандидатите са малки. Той заяви, че всяка поява на президента Доналд Тръмп може да има значение за изхода от подобни състезания, както и решенията му кои кандидати да подкрепи.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ма тва е чудесно

    7 0 Отговор
    Човек осъзнава какво е имал, чак когато го загуби.
    Добрата новина е, че идва края на тази слободия.

    Коментиран от #8

    18:23 31.10.2026

  • 5 метача

    3 2 Отговор
    няма ли кой да го уволни за своеволие

    18:26 31.10.2026

  • 6 За Това Разчитам !

    3 0 Отговор
    Само На Преки !

    Наблюдения !

    Кой, какво, Кога !

    И Продължава Ли !

    Да Го прави !

    18:29 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Настоящото в неделя

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "ма тва е чудесно":

    Трябва да живееш с мисълта че може да изгубиш нещо което имаш. Диктатурата срещу Демокрацията.

    Коментиран от #10, #13

    18:43 31.10.2026

  • 9 Ами за страх си е

    5 0 Отговор
    Ами не много далеч от нас война в Украйна,Иран,Ливан,Газа. Тия в Африка и Азия дори не ги броЯ , но като гледам в половината ЕС тлЕят граждански войни , а и в САЩ не знаем какво ще стане след някой ден.

    18:45 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От "нова"

    4 1 Отговор
    не очаквам нещо интригуващо.
    "О, свещена простота".
    Една влакова композиция с книги
    го дели от колегата му проф. Николай Михайлов.
    Вероятно интервюираният не живее в България от години.

    18:55 31.10.2026

  • 12 Рундю

    1 1 Отговор
    Няма страшно, стойте под дивана, нищо не е доказано

    18:56 31.10.2026

  • 13 ма така е

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Настоящото в неделя":

    Ние нашето тегло си го изтеглихме 1990та. Ваш ред е да се оправяте. Света не е това което пише във Фейсбук. Жалко че го разбирате по трудния начин.

    18:56 31.10.2026

  • 14 Иванов

    7 2 Отговор
    Един скакалец реши да се прави на умен и да заобиколи закона. В предаването си "Офанзива" вместо да прави директна агитация за правилните хора, наблегна на индиректното внушение. Покани такива като гореизтопосания доктор, Едвин Сугарев и цял болюк професионални антикомунисти и видни русофоби. Сиреч, думам ти дъще, сещай се снахо! Абе, що не си ....!

    18:57 31.10.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Винаги се намират хора, които имат средства да разпространят психоза, за да насочат "обществото" в някоя посока!

    19:04 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Пътеводната звезда на някои хора от фактибг!

    19:06 31.10.2026

  • 18 Сатана Z

    1 0 Отговор
    На диспута по БНТ забелязах,че докато Гюров се накани да състави едно сложно изречение ,Николай Цолов беше завъртял една обиколка на пистата за F1 в Мексико.

    19:06 31.10.2026

  • 19 Жеро

    0 0 Отговор
    Голям страх Канов, голям!
    Един милион от страх не гласуваха и не видяха смисъл да повтарят грешката за Рундьо! Защо ли не се лекуваш първо то?

    19:13 31.10.2026

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