България въведе нови правила за корабите в териториалните води

България въведе извънредни изисквания за всички кораби, които преминават през териториалното море на страната. Мерките са разписани в извънредно навигационно съобщение и предвиждат задължително предварително уведомяване на морските власти.

Капитаните трябва да изпращат специализиран доклад, обозначен като SP, точно два часа преди корабът да пресече границата на българските териториални води. В него се посочват името на плавателния съд, идентификационният му номер по IMO и държавата, под чийто флаг плава.

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Задължителни са още точката и географските координати на навлизане, очакваният час по универсално координирано време, както и последното и следващото пристанище по маршрута.

Какви данни ще подават капитаните

В уведомлението трябва да бъде описан превозваният товар, като изрично се посочва дали на борда има опасни вещества, вредни материали или газове, които могат да застрашат хората или морската околна среда.

Докладът трябва да съдържа и общия брой хора на борда, включително капитана, наличните количества и видовете гориво и смазочни материали. Капитаните са задължени да съобщават за технически неизправности и дефекти, както и да предоставят контактите на мениджъра на кораба.

Според Maritime.bg целта на новите правила е да се засили контролът върху движението на плавателните съдове, да се повиши сигурността на корабоплаването и да се ограничи рискът от замърсяване на морето.

Мерките следват серия от атаки

Извънредните изисквания са въведени на фона на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море. На 6 октомври два плавателни съда бяха атакувани с дронове в близост до българското крайбрежие. ALFA WATAN потъна, а ABLE получи сериозни повреди.

На 13 октомври корабът CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, беше поразен край Бяла. Всички 15 моряци на борда бяха спасени. В същия ден HS DIGNITY потъна край Шабла. Петима членове на екипажа бяха спасени, а 11 останаха в неизвестност.

На 14 октомври на танкера YARA J избухна пожар край румънското пристанище Сулина. Румънските власти започнаха проверка дали причината е атака с дрон. На следващия ден беше съобщено и за нападение срещу кораба WINE TRADER.

На 23 октомври корабът „Хорив“ беше поразен край Румъния. Един моряк загина, а повреденият плавателен съд започна да дрейфува и по-късно навлезе в българската изключителна икономическа зона.

Последният тежък инцидент е от 28 октомври. Контейнеровоз беше ударен от три морски дрона край Шабла и потъна. Всички 18 моряци бяха спасени, но наличието на опасни товари на борда наложи проверки за евентуално замърсяване на морската вода.

Източници: nova.bg, maritime.bg