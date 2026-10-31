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България въведе нови правила за корабите в териториалните води
  Тема: Украйна

България въведе нови правила за корабите в териториалните води

31 Октомври, 2026 18:23 1 191 30

  • корабоплаване-
  • черно море-
  • морска сигурност-
  • дронове-
  • български териториални води

Капитаните ще подават данни за маршрута, товара, екипажа и техническото състояние два часа преди навлизане

България въведе нови правила за корабите в териториалните води - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България въведе извънредни изисквания за всички кораби, които преминават през териториалното море на страната. Мерките са разписани в извънредно навигационно съобщение и предвиждат задължително предварително уведомяване на морските власти.

Капитаните трябва да изпращат специализиран доклад, обозначен като SP, точно два часа преди корабът да пресече границата на българските териториални води. В него се посочват името на плавателния съд, идентификационният му номер по IMO и държавата, под чийто флаг плава.

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Задължителни са още точката и географските координати на навлизане, очакваният час по универсално координирано време, както и последното и следващото пристанище по маршрута.

Какви данни ще подават капитаните

В уведомлението трябва да бъде описан превозваният товар, като изрично се посочва дали на борда има опасни вещества, вредни материали или газове, които могат да застрашат хората или морската околна среда.

Докладът трябва да съдържа и общия брой хора на борда, включително капитана, наличните количества и видовете гориво и смазочни материали. Капитаните са задължени да съобщават за технически неизправности и дефекти, както и да предоставят контактите на мениджъра на кораба.

Според Maritime.bg целта на новите правила е да се засили контролът върху движението на плавателните съдове, да се повиши сигурността на корабоплаването и да се ограничи рискът от замърсяване на морето.

Мерките следват серия от атаки

Извънредните изисквания са въведени на фона на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море. На 6 октомври два плавателни съда бяха атакувани с дронове в близост до българското крайбрежие. ALFA WATAN потъна, а ABLE получи сериозни повреди.

На 13 октомври корабът CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, беше поразен край Бяла. Всички 15 моряци на борда бяха спасени. В същия ден HS DIGNITY потъна край Шабла. Петима членове на екипажа бяха спасени, а 11 останаха в неизвестност.

На 14 октомври на танкера YARA J избухна пожар край румънското пристанище Сулина. Румънските власти започнаха проверка дали причината е атака с дрон. На следващия ден беше съобщено и за нападение срещу кораба WINE TRADER.

На 23 октомври корабът „Хорив“ беше поразен край Румъния. Един моряк загина, а повреденият плавателен съд започна да дрейфува и по-късно навлезе в българската изключителна икономическа зона.

Последният тежък инцидент е от 28 октомври. Контейнеровоз беше ударен от три морски дрона край Шабла и потъна. Всички 18 моряци бяха спасени, но наличието на опасни товари на борда наложи проверки за евентуално замърсяване на морската вода.

Източници: nova.bg, maritime.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пешо

    7 3 Отговор
    А когато ги гръмнат да се спасяват ли или да пишат доклади .

    18:28 31.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    Това си е военно положение.

    Коментиран от #9

    18:31 31.10.2026

  • 5 Горски

    9 10 Отговор
    Руснаците залагат на въздушни такива, докато украинците използват от много време английски водни дронове. Тъй че, кръгът на заподозрените се свива до две държави - Украйна и Великобритания. МИРЧО гъделичка баба меца , така и ще ни натресе един танкер нефт по плажовете за по добър туристически сезон догодина . Това ще е заслуга и на Гюрчо дето финансира когото не трябва с пари на сиромашията по селата ни . ГЛАСУВАЙТЕ . Те това е за МИР или ВОЙНА. Вероятно някой от контейнерите пълен с оранжеви тикви, превозвани за Хелоуин,се е пръснал.И никой не знае,какъв е точно товара,но наоколо са обикаляли катери, разбираш ли!? Нали е в наша юрисдикция ,защо граничари,военни не са осъществили контакт с капитана.Къде отива,какво превозва.Ами ако в останалите контейнери има пиратки- до горе,и Хелоуин започне предварително?

    18:35 31.10.2026

  • 6 Нещо

    2 1 Отговор
    все пак в правилната посока...

    18:35 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Учудва ме,че

    6 1 Отговор
    До сега това не го е имало. Елементарно е!
    Значи, преди са влизали в териториални води кой как иска?

    18:36 31.10.2026

  • 9 Бегай бе!

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти постоянно разпространяваш лъжливи слухове за война. Време е ДАНС МВР ГДБОП да те потърсят!

    Коментиран от #11, #29

    18:37 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Радио Ереван

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бегай бе!":

    Че на него за това му плащат. Не виждаш ли, че той тук живее? Винаги първи се излага под всяка статия.

    18:43 31.10.2026

  • 12 Цък

    5 1 Отговор
    Радев имитира дейност. Няма ударен кораб в български териториални води. Не разбирам защо не Гея и Мирчев наследник на първия възродител в Добруджа вият.

    Коментиран от #19

    18:44 31.10.2026

  • 13 Морските дронове

    5 1 Отговор
    И те трябва да декларират маршрута, количеството експлозив, националността си, целта си... И така ще скрием, че не можем да ги засичане!

    18:48 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 редник Пенчо

    5 0 Отговор
    В условия на война,какви доклади бе уважаеми.Тези данни би трябвало да са обявени в AIS-а.Това и беше предназначението когато я въведаха.А товарите задължително се обявявят преди преминаване на протоците Дарданели и Босфора.

    18:57 31.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дзак

    1 2 Отговор
    Много добро решение! В крайна сметка минават граница.

    19:01 31.10.2026

  • 19 Сигурно и ти си носил фуражка

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Цък":

    А контейнерите с опасни товари къде ще отидат?

    19:01 31.10.2026

  • 20 Сетиха се

    2 1 Отговор
    Такива правила са въведени от много морски държави преди десетки години!

    19:03 31.10.2026

  • 21 Балона НАТО се пукна звучно

    2 4 Отговор
    Русия бомбардира Черно море а НАТО драска санкции и декларации ,натуту гледат встрани

    19:04 31.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Честито

    0 2 Отговор
    Русия ще бомбардира анклава си варна както Донецк,

    19:07 31.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Денка

    0 0 Отговор
    Ами те нали затова не навлизат в българските териториални води.Да не се занимават с нас и никой не може даги задължи.

    19:09 31.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кую

    0 0 Отговор
    И никакво снемане на дрони.Ще обидят ангичаните.

    19:11 31.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 НАТО издиша

    0 0 Отговор
    НАТО се скри ,както навремето туркия заграби натовския Кипър НАТО пак пускаха санкции

    19:15 31.10.2026

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