България въведе нови правила за корабите в териториалните води

България въведе извънредни изисквания за всички кораби, които преминават през териториалното море на страната. Мерките са разписани в извънредно навигационно съобщение и предвиждат задължително предварително уведомяване на морските власти.
Капитаните трябва да изпращат специализиран доклад, обозначен като SP, точно два часа преди корабът да пресече границата на българските териториални води. В него се посочват името на плавателния съд, идентификационният му номер по IMO и държавата, под чийто флаг плава.
Задължителни са още точката и географските координати на навлизане, очакваният час по универсално координирано време, както и последното и следващото пристанище по маршрута.
Какви данни ще подават капитаните
В уведомлението трябва да бъде описан превозваният товар, като изрично се посочва дали на борда има опасни вещества, вредни материали или газове, които могат да застрашат хората или морската околна среда.
Докладът трябва да съдържа и общия брой хора на борда, включително капитана, наличните количества и видовете гориво и смазочни материали. Капитаните са задължени да съобщават за технически неизправности и дефекти, както и да предоставят контактите на мениджъра на кораба.
Според Maritime.bg целта на новите правила е да се засили контролът върху движението на плавателните съдове, да се повиши сигурността на корабоплаването и да се ограничи рискът от замърсяване на морето.
Мерките следват серия от атаки
Извънредните изисквания са въведени на фона на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море. На 6 октомври два плавателни съда бяха атакувани с дронове в близост до българското крайбрежие. ALFA WATAN потъна, а ABLE получи сериозни повреди.
На 13 октомври корабът CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, беше поразен край Бяла. Всички 15 моряци на борда бяха спасени. В същия ден HS DIGNITY потъна край Шабла. Петима членове на екипажа бяха спасени, а 11 останаха в неизвестност.
На 14 октомври на танкера YARA J избухна пожар край румънското пристанище Сулина. Румънските власти започнаха проверка дали причината е атака с дрон. На следващия ден беше съобщено и за нападение срещу кораба WINE TRADER.
На 23 октомври корабът „Хорив“ беше поразен край Румъния. Един моряк загина, а повреденият плавателен съд започна да дрейфува и по-късно навлезе в българската изключителна икономическа зона.
Последният тежък инцидент е от 28 октомври. Контейнеровоз беше ударен от три морски дрона край Шабла и потъна. Всички 18 моряци бяха спасени, но наличието на опасни товари на борда наложи проверки за евентуално замърсяване на морската вода.
Източници: nova.bg, maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Пешо
18:28 31.10.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
18:31 31.10.2026
5 Горски
18:35 31.10.2026
6 Нещо
18:35 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Учудва ме,че
Значи, преди са влизали в териториални води кой как иска?
18:36 31.10.2026
9 Бегай бе!
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти постоянно разпространяваш лъжливи слухове за война. Време е ДАНС МВР ГДБОП да те потърсят!
Коментиран от #11, #29
18:37 31.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Радио Ереван
До коментар #9 от "Бегай бе!":Че на него за това му плащат. Не виждаш ли, че той тук живее? Винаги първи се излага под всяка статия.
18:43 31.10.2026
12 Цък
Коментиран от #19
18:44 31.10.2026
13 Морските дронове
18:48 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 редник Пенчо
18:57 31.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дзак
19:01 31.10.2026
19 Сигурно и ти си носил фуражка
До коментар #12 от "Цък":А контейнерите с опасни товари къде ще отидат?
19:01 31.10.2026
20 Сетиха се
19:03 31.10.2026
21 Балона НАТО се пукна звучно
19:04 31.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Честито
19:07 31.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Денка
19:09 31.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кую
19:11 31.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 НАТО издиша
19:15 31.10.2026