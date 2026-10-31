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МВнР предупреди българите за протести във Валенсия и Барселона

МВнР предупреди българите за протести във Валенсия и Барселона

31 Октомври, 2026 18:09 502 4

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Препоръчва се избягване на централните части на двата испански града в късния следобед и вечерта

МВнР предупреди българите за протести във Валенсия и Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските граждани във Валенсия и Барселона да избягват районите с планирани протестни действия в късния следобед и вечерта, препоръча Министерството на външните работи. Гражданите трябва стриктно да спазват указанията на местните правоохранителни органи и да проявяват повишено внимание при придвижване в централните части на двата града.

Демонстрациите са свързани с движението Blocus. „Не се изключва проявите да ескалират до безредици, възможни прояви на насилие, вандализъм и посегателства срещу търговски обекти в централната част на града“, посочва Ситуационният център към МВнР. Предупреждението е за възможни рискове, а не за вече потвърдени нарушения на обществения ред.

Къде са планирани протестите

Във Валенсия сборният пункт на протестиращите е определен на улица Xàtiva между 17:30 и 18:00 часа. Очаква се концентрация на участници и в района на улица Colón. В зоните на демонстрациите е планирано засилено полицейско присъствие.

В Барселона демонстрации са обявени от 17:00 часа при Триумфалната арка и на площад „Каталуня“. От 20:00 часа е планирана проява пред „Ла Педрера“ на Passeig de Gràcia, 92. Според предупреждението е възможно участниците да се придвижат към централните търговски зони до полунощ.

Телефони за консулско съдействие

При необходимост българските граждани във Валенсия могат да потърсят Генералното консулство на телефон +34 630 168 018, включително извън работно време. В Барселона консулството е на разположение на телефон 0034 937 969 950, а дежурният телефон извън работно време е 0034 619 217 097.

За съдействие при бедствени ситуации МВнР посочва денонощните телефони на Ситуационния център: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616.

Източници: btvnovinite.bg


Испания
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  • 1 марийче

    2 0 Отговор
    не помните ли че същото го цъкнахте на обяд
    да не ти плащат за един и същ пълнеж 2 пъти
    както и претопляте едни и същи манджи по няколко пъти в седмица

    18:14 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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