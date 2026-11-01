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Катастрофа с две коли затруднява движението през „Петрохан“
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа с две коли затруднява движението през „Петрохан“

1 Ноември, 2026 17:47 545 1

  • катастрофа-
  • проходът петрохан-
  • село бързия-
  • пътна полиция-
  • трафик

Сблъсъкът е станал след село Бързия в посока София. Образували са се колони от автомобили и камиони и в двете посоки

Катастрофа с две коли затруднява движението през „Петрохан“ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с два леки автомобила затруднява движението през прохода „Петрохан“. Сблъсъкът е станал в началото на прохода, след село Бързия, в посока София, съобщи БНТ.

В участъка се преминава само в една лента, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“. В района са се образували колони от леки автомобили и тежкотоварни камиони и в двете посоки.

На пътното платно има разлети опасни течности. От БНТ предупреждават водачите да шофират с повишено внимание не само докато движението се пропуска в една лента, но и след пълното му възстановяване. Към момента няма съобщени данни за причините за катастрофата, за пострадали хора или за срока, в който ще приключи разчистването на пътя.

Източници: bntnews.bg


Монтана / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимо

    3 0 Отговор
    Пътувам през Петрохан поне веднъж седмично от близо 20 години. Какво ми прави впечатление: възходящата тотална НЕГРАМОТНОСТ, неумение, шофиране без абсолютно никакъв усет и разум . От година на година "туристите" каращи с 30-35 км/ч, почти спиращи на място преди да "започнат да завиват" на някой завой и съответно подаващи газ до към 60-65 км.ч (колкото да няма как да ги изпревариш безопасно на възможните прави участъци) стават все повече и повече . Образуват се безумни колони , хора които все пак са тръгнали да вършат някаква работа в един момент започват рискови изпреварвания и маневри . Докато въпросните "Карачи" казват - за къде се е разбързал , аз не бързам . Да бе , ти не бързаш , ама не значи че всички трябва да разчетат време от три часа за преминаване на прохода . Няма да коментирам и тоталното вече отвикване да се пускат светлини , ако ще и просто къси (да не говорим за фарове за мъгла) при лоши условия. НИКОЙ вече не се сеща - карат при жестока мъгла и дъжд само на измислени лед дневни светлини, разчитайки че колата ще светне "автоматично" , е да ама колата не знае че е мъгла , а не и е достатъчно тъмно за да светне някакви светлини. Иначе из фейсбук групите - пълно с клипове на "джигити" , не че няма и такива , НО в повечето случаи са хора , които просто искат да се движат с някаква нормална и РАЗУМНА скорост, докато скорост от 25-35 км.ч на междуградски път било то и планински е далече от НОРМАЛНА.

    18:02 01.11.2026

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