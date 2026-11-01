Катастрофа с две коли затруднява движението през „Петрохан“

Катастрофа с два леки автомобила затруднява движението през прохода „Петрохан“. Сблъсъкът е станал в началото на прохода, след село Бързия, в посока София, съобщи БНТ.

В участъка се преминава само в една лента, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“. В района са се образували колони от леки автомобили и тежкотоварни камиони и в двете посоки.

На пътното платно има разлети опасни течности. От БНТ предупреждават водачите да шофират с повишено внимание не само докато движението се пропуска в една лента, но и след пълното му възстановяване. Към момента няма съобщени данни за причините за катастрофата, за пострадали хора или за срока, в който ще приключи разчистването на пътя.

Източници: bntnews.bg