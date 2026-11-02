Уменията и заетостта сред младите хора – дългосрочен приоритет на Дунавската стратегия

Един от приоритетите на Българското председателство за Дунавската стратегия е възможността за задълбочаване на сътрудничеството между страните от региона при осигуряване на помощ за по-добра реализация на младите хора, възможностите за образование, за работа и професионално развитие. В много части от Дунавския регион недостигът на квалифицирани кадри, както и трудностите пред младите хора на пазара на труда се оказва сериозно предизвикателство.

Темата ще бъде поставена на фокус по време на 15-ия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който ще се състои на 3 и 4 ноември в София. За участие в него се събират министри, експерти и представители на младежки организации, за да обсъдят развитието на уменията и икономиките в региона под мотото „Свързани региони, повече сплотеност: По-силен Дунав за всички“. Участниците ще дискутират как инвестирането в умения, местни таланти и икономическо развитие може да помогне за намаляване на неравенствата и засилване на дългосрочната устойчивост и конкурентоспособност на региона. Партньорството между крайдунавските държави при споделянето на работещи решения, създаването на различни инициативи, сътрудничеството между образователните институции и работодателите, възможностите за професионална реализация, кариерното ориентиране и предприемачеството сред младите хора също ще бъдат обсъждани по време на форума.

Като структура за институционално участие на младите хора във всички органи на Дунавската стратегия, през октомври 2022 г. е създаден Дунавски младежки съвет с цел идеите и гледните точки на младежите да бъдат чути и взети предвид при формирането на европейските политики в макрорегиона. Съветът включва по двама младежи от 14-те държави участнички в Стратегията. Членовете му могат да предлагат конкретни действия, проекти и теми, да представят идеи на вниманието на политици на високо равнище от държавите и регионите в рамките на Стратегията, да насочват вниманието към специфичните особености на своите региони на транснационално равнище и да допринасят за приоритетите и политиките на Стратегията. А тя от своя страна подкрепя реализирането на инициативи, които допринасят за повишаване на уменията и заетостта сред младите хора в Дунавския регион.

Един от добрите примери е участието на България в проекта COOPOWER, чиято цел е борбата с младежката безработица и социалното неравенство в региона. Проектът стартира през април 2025 г. и ще продължи до март 2028 г., като във фокуса са уязвимите младежи на възраст между 15 и 30 години, които срещат сериозни проблеми при навлизането на пазара на труда. Проектът e финансиран по програма Interreg Danube Region и обединява девет партньорски организации от осем държави за създаване на пилотни програми и платформи, които събират бизнеса, местните власти и младите хора. Разработен е и каталог от осем държави, сред които и България, в подкрепа на младежката заетост – от наставничество и професионално обучение до кариерно ориентиране и предприемачество. Инициативата се стреми да насърчи приобщаващи пазари на труда за младите хора чрез укрепване на междусекторното сътрудничество на база местните реалности. Това ще бъде постигнато чрез разработване на национални, регионални и транснационални стратегии за младежка заетост, подкрепа на създаването на модели за сътрудничество между заинтересовани страни и създаване на устойчиви платформи за насърчаване на дългосрочни решения за интегриране на младежи от уязвими групи на пазара на труда.

Стратегията на ЕС за Дунавския регион обединява 14 държави - 9 членки на ЕС - Германия (Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България и 5 на страни извън него –– Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна). България участва в Дунавската стратегия от нейното създаване през 2011 г., а националната координация се осъществява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.