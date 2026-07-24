Денков: Националната детска болница, която Радев обяви като приоритет за кабинета, „изчезна“ от бюджета

От "Прогресивна България" отхвърлиха предложението ни Националната детска болница да се включи в бюджета с възможност за финансиране при необходимост. Това каза председателят на ПГ на "Продължаваме Промяната" Николай Денков, цитиран от "Фокус"

По думите му така детската болница, която премиерът Радев преди 2 месеца е обявил като приоритет за правителството, "изчезна" от бюджета.

"Фокус" припомня, че днес НС гласува точка по точка проекта за държавния бюджет за 2026 година.

Вече повече от три часа продължава гласуването на отделните параметри от финансовата рамка на държавата. Народните представители приеха най-критикуваната част от бюджета - основната рамка с планираните приходи, разходи и трансфери, както и заложения дефицит от 5,7% от БВП.