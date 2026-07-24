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Денков: Националната детска болница, която Радев обяви като приоритет за кабинета, „изчезна“ от бюджета

Денков: Националната детска болница, която Радев обяви като приоритет за кабинета, „изчезна“ от бюджета

24 Юли, 2026 15:35 494 15

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  • изчезване-
  • бюджет

От "Прогресивна България" отхвърлиха предложението ни Националната детска болница да се включи в бюджета с възможност за финансиране при необходимост, каза председателят на ПГ на "Продължаваме Промяната"

Денков: Националната детска болница, която Радев обяви като приоритет за кабинета, „изчезна“ от бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От "Прогресивна България" отхвърлиха предложението ни Националната детска болница да се включи в бюджета с възможност за финансиране при необходимост. Това каза председателят на ПГ на "Продължаваме Промяната" Николай Денков, цитиран от "Фокус"

По думите му така детската болница, която премиерът Радев преди 2 месеца е обявил като приоритет за правителството, "изчезна" от бюджета.

"Фокус" припомня, че днес НС гласува точка по точка проекта за държавния бюджет за 2026 година.

Вече повече от три часа продължава гласуването на отделните параметри от финансовата рамка на държавата. Народните представители приеха най-критикуваната част от бюджета - основната рамка с планираните приходи, разходи и трансфери, както и заложения дефицит от 5,7% от БВП.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лицето на Денков

    8 16 Отговор
    прилича на дълго употребявана вагина

    Коментиран от #8

    15:41 24.07.2026

  • 2 хехе

    9 13 Отговор
    Абе сапунджи Кольо много ми е интересно тази болница беше ли в бюджета на сглобката оти нещо не мога да се сетя.

    15:42 24.07.2026

  • 3 Някой

    14 7 Отговор
    очаквал ли е нещо друго от перманентен лъжец ?

    15:44 24.07.2026

  • 4 Вижда се

    6 12 Отговор
    А този АКАндемик ,колкото повече се показва ,толкова повече отвращава народа ,и тези на следващите избори и субсидия няма да вземат

    15:48 24.07.2026

  • 5 !!!?

    11 8 Отговор
    То и "Домовата книга" на президента изчезна от приоритетите...
    ...и "новата" Конституция на Мистър Кеш, коята писа преди няколко години с Гълъбарника си изчезна от приоритетите
    ...и борбата с олигархията изчезва
    ...и Кримнаш е вече мръсна дума
    ...и натовски генерал отдавна стана вехта партенка
    ...!!!?

    15:52 24.07.2026

  • 6 Софиянец

    14 5 Отговор
    Изчезна, зощото едни евро подлоги вкараха България в клуба на задлъжнелите!

    15:52 24.07.2026

  • 7 ТАЗИ БОЛНИЦА

    7 6 Отговор
    БЕШЕ ПРИОРИТЕТ И НА БОЙО,
    КАКТО И МАГИСТРАЛИТЕ.....

    15:52 24.07.2026

  • 8 Варненец

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "лицето на Денков":

    😂😂😂 топ

    15:53 24.07.2026

  • 9 бюджетът Крадев

    11 8 Отговор
    всъщност е бюджет Шиши

    15:53 24.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 този клецавец Денков

    5 6 Отговор
    трябва да се трича със струна от пиано през врата в Белене докато пусне кафевото

    15:56 24.07.2026

  • 12 А ти задели ли пари?

    6 2 Отговор
    С твоите партньори от сглобката.

    15:57 24.07.2026

  • 13 МЪРШАТА

    7 3 Отговор
    ДЕНКОВ КАКВО ВИЕ НА УМРЯЛО ТОЗИ БЮДЖЕТ Е ЗА 2026Г.ОСТАВАТ ОЩЕ 4 МЕСЕЦА ТОВА Е ЛБЮДЖЕТА НАБОЙКО ШИШИ И ГЮРОВ ДЕТО ХАРЧИХА НА ПОРАЗИЯ НЕКА ДА ВИДИМ НОВИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2027Г. КАК ЩЕ БЪДЕ

    16:00 24.07.2026

  • 14 Е, това и е работата на опозицията

    2 3 Отговор
    Да, критикува и да всява хаос. Денков няма за приоритет да изпълнява партийните си обещания, а само да сравнява обещаното от ПБ с изпълненото.Ясно е, че не всичко ще бъде изпълнено, защото обещанието е дадено, без да са били ясни всички финансови подробности на наследеното от служебното правителство на ППДБ. Детската болница е разход, който е нецелесъобразен за тази година и това е неразбираемо за ППДБ.

    16:08 24.07.2026

  • 15 И по-добре

    1 1 Отговор
    Болница Лозенец е къде по-добро и икономично решение

    16:17 24.07.2026

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