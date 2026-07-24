Денков: Националната детска болница, която Радев обяви като приоритет за кабинета, „изчезна“ от бюджета

От "Прогресивна България" отхвърлиха предложението ни Националната детска болница да се включи в бюджета с възможност за финансиране при необходимост. Това каза председателят на ПГ на "Продължаваме Промяната" Николай Денков, цитиран от "Фокус"
По думите му така детската болница, която премиерът Радев преди 2 месеца е обявил като приоритет за правителството, "изчезна" от бюджета.
"Фокус" припомня, че днес НС гласува точка по точка проекта за държавния бюджет за 2026 година.
Вече повече от три часа продължава гласуването на отделните параметри от финансовата рамка на държавата. Народните представители приеха най-критикуваната част от бюджета - основната рамка с планираните приходи, разходи и трансфери, както и заложения дефицит от 5,7% от БВП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лицето на Денков
Коментиран от #8
15:41 24.07.2026
2 хехе
15:42 24.07.2026
3 Някой
15:44 24.07.2026
4 Вижда се
15:48 24.07.2026
5 !!!?
...и "новата" Конституция на Мистър Кеш, коята писа преди няколко години с Гълъбарника си изчезна от приоритетите
...и борбата с олигархията изчезва
...и Кримнаш е вече мръсна дума
...и натовски генерал отдавна стана вехта партенка
...!!!?
15:52 24.07.2026
6 Софиянец
15:52 24.07.2026
7 ТАЗИ БОЛНИЦА
КАКТО И МАГИСТРАЛИТЕ.....
15:52 24.07.2026
8 Варненец
До коментар #1 от "лицето на Денков":😂😂😂 топ
15:53 24.07.2026
9 бюджетът Крадев
15:53 24.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 този клецавец Денков
15:56 24.07.2026
12 А ти задели ли пари?
15:57 24.07.2026
13 МЪРШАТА
16:00 24.07.2026
14 Е, това и е работата на опозицията
16:08 24.07.2026
15 И по-добре
16:17 24.07.2026