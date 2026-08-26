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Томислав Дончев: Основният приоритет на опозицията е да предложи ясна и по-добра алтернатива

Томислав Дончев: Основният приоритет на опозицията е да предложи ясна и по-добра алтернатива

26 Август, 2026 10:19 929 26

  • томислав дончев-
  • опозиция-
  • приоритет-
  • алтернатива

На въпрос каква трябва да бъде алтернативата на Бюджет 2026 Дончев отговори: „Най-малкото – балансиран бюджет.“

Томислав Дончев: Основният приоритет на опозицията е да предложи ясна и по-добра алтернатива - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес е първото редовно заседание на Народното събрание от новата парламентарна сесия.

Основният приоритет на опозицията, освен да критикува действията на управляващите и да посочва техните грешки, е да предложи ясна и по-добра алтернатива. Това заяви пред журналисти депутатът от ГЕРБ-СДС Томислав Дончев, цитиран от novini.bg.

„Днес голямата мисия е това – алтернатива“, каза Томислав Дончев на влизане в парламента.

На въпрос каква трябва да бъде алтернативата на Бюджет 2026 той отговори: „Най-малкото – балансиран бюджет.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.

    10:25 26.08.2026

  • 2 ЗНАЕМ Я АЛТЕРНАТИВАТА

    15 3 Отговор
    ГЕРБ+ДПС БЕКВОКАЛИ ПП И ДБ.В ПУБЛИКАТА БСП И ОЩЕ 100 ГЛАДНИКА

    10:25 26.08.2026

  • 3 Сила

    26 1 Отговор
    Кой докара циганския катун в Габрово бе , джудже грозно крадливо ....!!!?
    Съсипа един от малкото останали чисти български градове .....нещастник !!!

    Коментиран от #5

    10:26 26.08.2026

  • 4 бай мушмул смешен

    20 1 Отговор
    кво бълнуваш
    ясна и по-добра алтернатива

    а що 20г не предложихте ясна и по-добра алтернатива и дремахте
    освен че лапахте и не ви разследват
    никой от писарите не ви пита що сме в най бедната и корумпирана страна в ес

    10:29 26.08.2026

  • 5 Лост

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    И не само го докара,Ами преди десетина години се скри зад полата на жена , която тогава при едни проблеми с тях, директно каза -Циганите са виновни.

    10:29 26.08.2026

  • 6 след дадени 5 милиарда за електронно

    14 1 Отговор
    правителство и управлявани от този, имаме електронни винетки. Работяга! Брово и талант!

    10:33 26.08.2026

  • 7 тундьо2026

    9 3 Отговор
    е то вижте какво става!
    тоя само говори! Бла Бла!
    на 65 г! аз не знам къде се намира Струмяни тези мишки от боковци прасета оставиха България на една 0
    да не говорим за коприната за джуджетата за в.с.с ,изтекъл мандат
    за зърнари , чантаджии в МВР !
    и сега някакви реформи от мистър председателя! след 2027г стига лъжи!
    избори до дупка!

    10:33 26.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    18 1 Отговор
    ТОЗИ ГАБРОВСКИ СУЕК ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА?

    Коментиран от #18

    10:34 26.08.2026

  • 9 Васил

    11 2 Отговор
    Радев няма алтернатива бе галош!!

    10:34 26.08.2026

  • 10 Спиро

    16 1 Отговор
    Я виж, празнодумеца "философ" от Габрово отпочинал ръси неизменните си лакърдии!

    10:34 26.08.2026

  • 11 Ти да видиш

    18 1 Отговор
    Солташакът на мутрата Борисов предлагал алтернатива!???

    Коментиран от #20

    10:38 26.08.2026

  • 12 Видяхме 12 години по-добрата

    18 1 Отговор
    алтернатива.
    Всички сте за стадиона, кривоглав, ама не да гледате мач.

    10:39 26.08.2026

  • 13 свидетел

    15 2 Отговор
    и вас всичките ви видяхме що за ала-бала сте !

    10:44 26.08.2026

  • 14 Заслужавате

    7 4 Отговор
    рундите да се гаврят с вас, всъщност сте от един дол дренки!

    10:52 26.08.2026

  • 15 ужас

    7 2 Отговор
    Вие сте изтъркана плоча(флашка). Видяхме що за стока сте.

    11:19 26.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    6 2 Отговор
    Ти ли ще се по-добрата алтернатива бе, голема главоооо? Ти ли бе???

    11:27 26.08.2026

  • 18 хуманист

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Аз бих го пратил не в затвора, а в зоопарка да рине лайлата на слона. Ще му остане да мисли алтернативи. 17 г спа, сега щял да мисли, поне между мисленето да свърши и малко полезна работа.

    11:27 26.08.2026

  • 19 Парпърляк

    3 2 Отговор
    ОПГ Гроб като алтернатива никога повече

    11:29 26.08.2026

  • 20 отврат

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ти да видиш":

    " Солташакът на мутрата Борисов предлагал алтернатива!???"
    Майтап бе, брат

    11:29 26.08.2026

  • 21 Наглост габровска без край

    3 0 Отговор
    Добре бе, габровско нищожестов, нагло, мазно, грозно и нечистоплътно! Вие, ГЕРБерастката престъпна сган на мутрата от СИК и неграмотен банкянски селяндур, 15 годиин къде бяхте и защо не предложихте "алтернатива"? Бяхте много ангажирани да крадете, нали? И как само крадяхте - стотици милиони и милиарди! Впрочем, къде са онези два милиарда, които ти дадоха за елкетронно правитеслство бе, Дончево нищожество мазно и противно?! Кога ще отговориш на този въпрос! Добре, доста си прибрил в твоите джобое,е а другите? В чекмеджето ли ги изпарти? Много си нагло бе, габровско мазно нищожество, много! Че вие ограбихте, съсипахте и срутихте България бе, Дончево нищожество, какви "алтернативи" бълнува болният ти мозък? Няма да ти се разминат решетките, Дончево нищожество, сигурен да си!

    11:48 26.08.2026

  • 22 Господи!

    3 1 Отговор
    Каква отвратителна, мазна, грозна и противна мутра на престъпник, откраднал два милиарда, уж за "електронно правителство"! Наглец от класа!

    11:51 26.08.2026

  • 23 казах

    1 1 Отговор
    При бай Ставри, цялата група.

    12:09 26.08.2026

  • 24 Валентин ангелов

    2 1 Отговор
    Ей Боклук Дончев , вие не сте и няма начин да сте опозиция , вие сте престъпници за затвор и разстрел.

    12:11 26.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ментернативата ви управляваше

    0 1 Отговор
    повече от 15 години с малки прекъсвания заради по-сериозни бъгове в краденето.

    12:25 26.08.2026

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