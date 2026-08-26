Томислав Дончев: Основният приоритет на опозицията е да предложи ясна и по-добра алтернатива

Днес е първото редовно заседание на Народното събрание от новата парламентарна сесия.
Основният приоритет на опозицията, освен да критикува действията на управляващите и да посочва техните грешки, е да предложи ясна и по-добра алтернатива. Това заяви пред журналисти депутатът от ГЕРБ-СДС Томислав Дончев, цитиран от novini.bg.
„Днес голямата мисия е това – алтернатива“, каза Томислав Дончев на влизане в парламента.
На въпрос каква трябва да бъде алтернативата на Бюджет 2026 той отговори: „Най-малкото – балансиран бюджет.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:25 26.08.2026
2 ЗНАЕМ Я АЛТЕРНАТИВАТА
10:25 26.08.2026
3 Сила
Съсипа един от малкото останали чисти български градове .....нещастник !!!
Коментиран от #5
10:26 26.08.2026
4 бай мушмул смешен
ясна и по-добра алтернатива
а що 20г не предложихте ясна и по-добра алтернатива и дремахте
освен че лапахте и не ви разследват
никой от писарите не ви пита що сме в най бедната и корумпирана страна в ес
10:29 26.08.2026
5 Лост
До коментар #3 от "Сила":И не само го докара,Ами преди десетина години се скри зад полата на жена , която тогава при едни проблеми с тях, директно каза -Циганите са виновни.
10:29 26.08.2026
6 след дадени 5 милиарда за електронно
10:33 26.08.2026
7 тундьо2026
тоя само говори! Бла Бла!
на 65 г! аз не знам къде се намира Струмяни тези мишки от боковци прасета оставиха България на една 0
да не говорим за коприната за джуджетата за в.с.с ,изтекъл мандат
за зърнари , чантаджии в МВР !
и сега някакви реформи от мистър председателя! след 2027г стига лъжи!
избори до дупка!
10:33 26.08.2026
8 Боруна Лом
Коментиран от #18
10:34 26.08.2026
9 Васил
10:34 26.08.2026
10 Спиро
10:34 26.08.2026
11 Ти да видиш
Коментиран от #20
10:38 26.08.2026
12 Видяхме 12 години по-добрата
Всички сте за стадиона, кривоглав, ама не да гледате мач.
10:39 26.08.2026
13 свидетел
10:44 26.08.2026
14 Заслужавате
10:52 26.08.2026
15 ужас
11:19 26.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
11:27 26.08.2026
18 хуманист
До коментар #8 от "Боруна Лом":Аз бих го пратил не в затвора, а в зоопарка да рине лайлата на слона. Ще му остане да мисли алтернативи. 17 г спа, сега щял да мисли, поне между мисленето да свърши и малко полезна работа.
11:27 26.08.2026
19 Парпърляк
11:29 26.08.2026
20 отврат
До коментар #11 от "Ти да видиш":" Солташакът на мутрата Борисов предлагал алтернатива!???"
Майтап бе, брат
11:29 26.08.2026
21 Наглост габровска без край
11:48 26.08.2026
22 Господи!
11:51 26.08.2026
23 казах
12:09 26.08.2026
24 Валентин ангелов
12:11 26.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ментернативата ви управляваше
12:25 26.08.2026