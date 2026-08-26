Томислав Дончев: Основният приоритет на опозицията е да предложи ясна и по-добра алтернатива

Днес е първото редовно заседание на Народното събрание от новата парламентарна сесия.

Основният приоритет на опозицията, освен да критикува действията на управляващите и да посочва техните грешки, е да предложи ясна и по-добра алтернатива. Това заяви пред журналисти депутатът от ГЕРБ-СДС Томислав Дончев, цитиран от novini.bg.

„Днес голямата мисия е това – алтернатива“, каза Томислав Дончев на влизане в парламента.

На въпрос каква трябва да бъде алтернативата на Бюджет 2026 той отговори: „Най-малкото – балансиран бюджет.“