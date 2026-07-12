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ПП свиква форум за президентския вот наесен

ПП свиква форум за президентския вот наесен

12 Юли, 2026 06:28, обновена 12 Юли, 2026 06:31 974 21

  • продължаваме промяната-
  • избори-
  • форум

Партията на Асен Василев прави анализ на изборните резултати и чертае стратегия за предстоящата битка за държавен глава

ПП свиква форум за президентския вот наесен - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическа партия „Продължаваме промяната“ (ПП) свиква Общо събрание, което представлява разширения ръководен орган на формацията.

На форума лидерът Асен Василев ще представи официален отчет за дейността си, откакто заема поста от септември миналата година.

Основен фокус на събитието ще бъде детайлният анализ на резултатите от предходните парламентарни избори за 52-рото Народно събрание. На база на тези изводи ръководството и делегатите ще очертаят ключовата стратегия на партията за предстоящия президентски вот през есента.

Очаква се по време на заседанията партийните членове да дебатират и да утвърдят водещите политически приоритети на парламентарната група на формацията в настоящото Народно събрание, съобщава Българското национално радио.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Може и да я така, но разните гepaли-гНомове, синчетата на комунистическата номенклатура с два пръста чело, и бившите ДС агенти като Дайнов или Васко ушето, твърдо вярват че с още плювни и лъжи ще спечелят изборите и ще оправят България!

    Коментиран от #12

    06:38 12.07.2026

  • 3 пръц

    15 4 Отговор
    На президентските избори резултата на отпадналата необходимост ще е същия като на парламентарните.

    06:38 12.07.2026

  • 4 ХиХи

    3 12 Отговор
    Той Рундю за два месеца умнотии ще направи Гюров президент и после ще го чекат на паветата

    Коментиран от #6

    06:46 12.07.2026

  • 5 шам фъстък

    3 0 Отговор
    Голямъ и зелен празъ!

    06:54 12.07.2026

  • 6 име

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "ХиХи":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, и накрая десант в скута на шишо! Само че боко и шишо вече не са фактори, така че ПeПeдофилите са с отпаднала необходимост.

    Коментиран от #9

    06:54 12.07.2026

  • 7 Прогресивна България

    7 4 Отговор
    Генерал Румен Радев ще ви отнесе като куцо пиле домат

    06:54 12.07.2026

  • 8 Реалист

    13 1 Отговор
    Президент ли ? Ама никакъв , повтарям НИКАКЪВ шанс за т.н. "дясно" и всички жълтопаветници . Бъдете реалисти .

    07:11 12.07.2026

  • 9 Боко и Шиши

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    заедно с Радев са триумвират и ще до съсипят българите.

    Коментиран от #17

    07:20 12.07.2026

  • 10 Мурка

    5 0 Отговор
    КАЛУШЕВ---ПРЕЗИДЕНТ

    Коментиран от #16

    07:21 12.07.2026

  • 11 Хмм

    4 0 Отговор
    Кирил Петков каза - 7%

    07:27 12.07.2026

  • 12 Със сигурност

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Баш демократът Христо Иванов и баш променкаджията Кирил Петков направиха Деса Дуловската конституционен съдия и е време да я издигнат за президент.

    07:31 12.07.2026

  • 13 кака асена дашната

    2 0 Отговор
    търси патоци за осъществяване на целите

    07:31 12.07.2026

  • 14 Деций

    7 0 Отговор
    Какво нещо е да нямаш реална представа за настроенията на гражданите.Спомена за сглобката и тежкото предателство е жив,и да храниш каквито и да е надежди за повторно доверие е наивно!Аз съм сигурен ,че Петрохан ската банда ще клъвне на нова финансова въдица,и ще забрави поредните обещания как никога с ГЕРБ и с ДПС ,загърбвайки интересите на своите избиратели.Но какво по различно може да очаква човек от потомството на комуняги и доносници на ДС!

    07:31 12.07.2026

  • 15 Леля асана…

    2 0 Отговор
    …не става -> останали сте един вагон хора! И бързичко разформировай, че нищо не става от вас, и хората ви то показаха на изборите!!! Скоро ще започнат и да ви пращат до Бай Ставри всите!!!

    07:32 12.07.2026

  • 16 Мъка!😥

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мурка":

    Отиде си най достойният им кандидат!😥

    07:33 12.07.2026

  • 17 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боко и Шиши":

    Всички видяхме кой обича да сяда в скута на Шиши и Боко - съсела на снимката:) Шиши даже редовно го привикваше в кабинета си и го ползваше за лична прислужница:)

    07:41 12.07.2026

  • 18 Реалност

    2 0 Отговор
    ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС ще имат общ кандидат за президент - Деса Дуловската. Ако спечели на Асен му е обещано да стане първа дама.

    07:44 12.07.2026

  • 19 Бончо М

    4 0 Отговор
    Търси се поредния подходящ внук на ДС-то

    07:44 12.07.2026

  • 20 Само предлагам

    0 0 Отговор
    С избора на нов президент да докажем на света че сме бедна комунистическа държава и така за поколения напред

    07:58 12.07.2026

  • 21 хихи

    0 0 Отговор
    ако издигнат Емили Тротинетката за вице и Леля Асеня за президент имат шанс да спечелят на първи тур. Толкова много тротинетки има в София....
    освен ако Кауфланд не издигне двойката Христо Стоичков-ДАРА тогава ще има ожесточена битка много тротинетки, ще са раздвоени...

    08:04 12.07.2026

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