ПП свиква форум за президентския вот наесен

Политическа партия „Продължаваме промяната“ (ПП) свиква Общо събрание, което представлява разширения ръководен орган на формацията.
На форума лидерът Асен Василев ще представи официален отчет за дейността си, откакто заема поста от септември миналата година.
Основен фокус на събитието ще бъде детайлният анализ на резултатите от предходните парламентарни избори за 52-рото Народно събрание. На база на тези изводи ръководството и делегатите ще очертаят ключовата стратегия на партията за предстоящия президентски вот през есента.
Очаква се по време на заседанията партийните членове да дебатират и да утвърдят водещите политически приоритети на парламентарната група на формацията в настоящото Народно събрание, съобщава Българското национално радио.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 име
До коментар #1 от "оня с коня":Може и да я така, но разните гepaли-гНомове, синчетата на комунистическата номенклатура с два пръста чело, и бившите ДС агенти като Дайнов или Васко ушето, твърдо вярват че с още плювни и лъжи ще спечелят изборите и ще оправят България!
Коментиран от #12
06:38 12.07.2026
3 пръц
06:38 12.07.2026
4 ХиХи
Коментиран от #6
06:46 12.07.2026
5 шам фъстък
06:54 12.07.2026
6 име
До коментар #4 от "ХиХи":ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, и накрая десант в скута на шишо! Само че боко и шишо вече не са фактори, така че ПeПeдофилите са с отпаднала необходимост.
Коментиран от #9
06:54 12.07.2026
7 Прогресивна България
06:54 12.07.2026
8 Реалист
07:11 12.07.2026
9 Боко и Шиши
До коментар #6 от "име":заедно с Радев са триумвират и ще до съсипят българите.
Коментиран от #17
07:20 12.07.2026
10 Мурка
Коментиран от #16
07:21 12.07.2026
11 Хмм
07:27 12.07.2026
12 Със сигурност
До коментар #2 от "име":Баш демократът Христо Иванов и баш променкаджията Кирил Петков направиха Деса Дуловската конституционен съдия и е време да я издигнат за президент.
07:31 12.07.2026
13 кака асена дашната
07:31 12.07.2026
14 Деций
07:31 12.07.2026
15 Леля асана…
07:32 12.07.2026
16 Мъка!😥
До коментар #10 от "Мурка":Отиде си най достойният им кандидат!😥
07:33 12.07.2026
17 хахаха
До коментар #9 от "Боко и Шиши":Всички видяхме кой обича да сяда в скута на Шиши и Боко - съсела на снимката:) Шиши даже редовно го привикваше в кабинета си и го ползваше за лична прислужница:)
07:41 12.07.2026
18 Реалност
07:44 12.07.2026
19 Бончо М
07:44 12.07.2026
20 Само предлагам
07:58 12.07.2026
21 хихи
освен ако Кауфланд не издигне двойката Христо Стоичков-ДАРА тогава ще има ожесточена битка много тротинетки, ще са раздвоени...
08:04 12.07.2026