ПП свиква форум за президентския вот наесен

Политическа партия „Продължаваме промяната“ (ПП) свиква Общо събрание, което представлява разширения ръководен орган на формацията.

На форума лидерът Асен Василев ще представи официален отчет за дейността си, откакто заема поста от септември миналата година.

Основен фокус на събитието ще бъде детайлният анализ на резултатите от предходните парламентарни избори за 52-рото Народно събрание. На база на тези изводи ръководството и делегатите ще очертаят ключовата стратегия на партията за предстоящия президентски вот през есента.

Очаква се по време на заседанията партийните членове да дебатират и да утвърдят водещите политически приоритети на парламентарната група на формацията в настоящото Народно събрание, съобщава Българското национално радио.