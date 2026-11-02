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Сняг натрупа във високите части на планините

Сняг натрупа във високите части на планините

2 Ноември, 2026 13:35 733 5

  • сняг-
  • планини-
  • планинска спасителна служба-
  • времето

Снежната покривка е между 3 и 4 сантиметра, а Планинската спасителна служба определя условията за туризъм като лоши. Нови снеговалежи се очакват и във вторник

Сняг натрупа във високите части на планините - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Зимата се върна във високите части на българските планини, където вече има между 3 и 4 сантиметра снежна покривка. Над 1500-1700 метра дъждът преминава в сняг, а видимостта е ограничена заради облачното и мъгливо време.

„Лоши са условията за туризъм в планините“, съобщиха от Планинската спасителна служба. На места валят дъжд и сняг, а температурите се понижават с увеличаването на надморската височина. Максималната температура на 1200 метра е около 6 градуса, докато на 2000 метра е около 0 градуса.

Очакват се нови снеговалежи

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология предвижда във вторник в планините отново да вали сняг. Валежите ще се усилят и на места се очаква да бъдат значителни по количество. Според прогнозата на НИМХ границата дъжд-сняг през деня ще бъде над около 1800-2000 метра, докато в подадения телевизионен материал е посочено, че снегът започва над 1500-1700 метра.

Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня ще се усилва в Източна България. В повечето райони максималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. По крайбрежието на Черно море и в югоизточните части на страната те ще достигнат 14-16 градуса, а в София ще останат около 8 градуса.

Планинската спасителна служба предупреждава, че мъглата, валежите и новата снежна покривка създават неблагоприятни условия за преходи. Прогнозата е времето в планините да остане лошо и през следващите дни.


България
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