Арагчи: Техеран води интензивни разговори с посредници

Иран води интензивни консултации чрез посредници, включително Катар и Пакистан, за евентуално споразумение със САЩ, което да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите между Техеран и Вашингтон. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за държавната агенция ИРНА.

„Ако САЩ приемат условията ни, Ормузкият проток отново ще бъде отворен и преговорите ще бъдат подновени“, каза Арагчи.

Техеран очаква решение от Вашингтон

Министърът заяви, че Иран вече е представил конкретните си условия и свой план. По думите му страната е по-подготвена от всякога както за дипломатически, така и за военен сценарий.

„Топката вече е в полето на Вашингтон“, каза Арагчи. Той призова американската страна да избере „мъдрия път“ на преговорите, вместо да повтори „грешката с военната агресия“.

Иранският външен министър подчерта, че отварянето на Ормузкия проток и пълното възобновяване на преговорите са пряко обвързани с приемането на условията на Техеран, които той определи като справедливи. „Иран няма да се поддаде на принуда“, заяви Арагчи.

Предупреждение за по-суров отговор

Арагчи предупреди, че всеки нов военен опит или опит за измама от страна на противника ще получи „много по-суров“ отговор. По думите му атакуващата страна ще съжалява „още по-горчиво“ за подобни действия.

Външният министър посочи активната посредническа роля на Доха и Исламабад. Той говори за десетки телефонни разговори и интензивни дипломатически контакти, чрез които се обсъждат иранските условия.

Изявлението му е направено след посещение в Туркменистан. Арагчи определи визитата като ползотворна и каза, че са били обсъдени основни двустранни проекти в областта на енергетиката, транзита и икономиката.

Той определи укрепването на отношенията със съседните държави като постоянен приоритет на иранската външна политика. Обсъжданите проекти са свързани с договореностите, постигнати от президентите на Иран и Туркменистан по време на срещата на върха на Общността на независимите държави в туркменистанския град Аваза през октомври.

Източници: bta.bg