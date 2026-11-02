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Арагчи: Техеран води интензивни разговори с посредници
  Тема: Иранската криза

Арагчи: Техеран води интензивни разговори с посредници

2 Ноември, 2026 20:05 642 6

  • абас арагчи-
  • иран-
  • ормузки проток-
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  • доналд тръмп

Иран обвързва отварянето на Ормузкия проток и подновяването на преговорите със САЩ с приемането на иранските условия

Арагчи: Техеран води интензивни разговори с посредници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран води интензивни консултации чрез посредници, включително Катар и Пакистан, за евентуално споразумение със САЩ, което да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите между Техеран и Вашингтон. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за държавната агенция ИРНА.

„Ако САЩ приемат условията ни, Ормузкият проток отново ще бъде отворен и преговорите ще бъдат подновени“, каза Арагчи.

Техеран очаква решение от Вашингтон

Министърът заяви, че Иран вече е представил конкретните си условия и свой план. По думите му страната е по-подготвена от всякога както за дипломатически, така и за военен сценарий.

„Топката вече е в полето на Вашингтон“, каза Арагчи. Той призова американската страна да избере „мъдрия път“ на преговорите, вместо да повтори „грешката с военната агресия“.

Иранският външен министър подчерта, че отварянето на Ормузкия проток и пълното възобновяване на преговорите са пряко обвързани с приемането на условията на Техеран, които той определи като справедливи. „Иран няма да се поддаде на принуда“, заяви Арагчи.

Предупреждение за по-суров отговор

Арагчи предупреди, че всеки нов военен опит или опит за измама от страна на противника ще получи „много по-суров“ отговор. По думите му атакуващата страна ще съжалява „още по-горчиво“ за подобни действия.

Външният министър посочи активната посредническа роля на Доха и Исламабад. Той говори за десетки телефонни разговори и интензивни дипломатически контакти, чрез които се обсъждат иранските условия.

Изявлението му е направено след посещение в Туркменистан. Арагчи определи визитата като ползотворна и каза, че са били обсъдени основни двустранни проекти в областта на енергетиката, транзита и икономиката.

Той определи укрепването на отношенията със съседните държави като постоянен приоритет на иранската външна политика. Обсъжданите проекти са свързани с договореностите, постигнати от президентите на Иран и Туркменистан по време на срещата на върха на Общността на независимите държави в туркменистанския град Аваза през октомври.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    8 2 Отговор
    Иран да произвеждат ракети че ще им трябват.

    Коментиран от #2

    20:07 02.11.2026

  • 2 Град Козлодуй

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Бенямин Нетаняху настоява за американски удар по Иран след изборите в САЩ.

    20:14 02.11.2026

  • 3 Майор Мишев

    8 1 Отговор
    Иран да произвежда ракети с ядрени глави ,че ще им потрябват .

    Коментиран от #4

    20:15 02.11.2026

  • 4 Шопо

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Майор Мишев":

    Израел е с територия пет пъти по малка от България, на Иран им е нужна само една ядрена бойна глава и те знаят от къде да си купят.

    Коментиран от #5

    20:20 02.11.2026

  • 5 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Вярно е ,ама могат да се пробват и на Големия Сатан .

    20:23 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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