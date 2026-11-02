Арагчи: Техеран води интензивни разговори с посредници

Иран води интензивни консултации чрез посредници, включително Катар и Пакистан, за евентуално споразумение със САЩ, което да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите между Техеран и Вашингтон. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за държавната агенция ИРНА.
„Ако САЩ приемат условията ни, Ормузкият проток отново ще бъде отворен и преговорите ще бъдат подновени“, каза Арагчи.
Техеран очаква решение от Вашингтон
Министърът заяви, че Иран вече е представил конкретните си условия и свой план. По думите му страната е по-подготвена от всякога както за дипломатически, така и за военен сценарий.
„Топката вече е в полето на Вашингтон“, каза Арагчи. Той призова американската страна да избере „мъдрия път“ на преговорите, вместо да повтори „грешката с военната агресия“.
Иранският външен министър подчерта, че отварянето на Ормузкия проток и пълното възобновяване на преговорите са пряко обвързани с приемането на условията на Техеран, които той определи като справедливи. „Иран няма да се поддаде на принуда“, заяви Арагчи.
Предупреждение за по-суров отговор
Арагчи предупреди, че всеки нов военен опит или опит за измама от страна на противника ще получи „много по-суров“ отговор. По думите му атакуващата страна ще съжалява „още по-горчиво“ за подобни действия.
Външният министър посочи активната посредническа роля на Доха и Исламабад. Той говори за десетки телефонни разговори и интензивни дипломатически контакти, чрез които се обсъждат иранските условия.
Изявлението му е направено след посещение в Туркменистан. Арагчи определи визитата като ползотворна и каза, че са били обсъдени основни двустранни проекти в областта на енергетиката, транзита и икономиката.
Той определи укрепването на отношенията със съседните държави като постоянен приоритет на иранската външна политика. Обсъжданите проекти са свързани с договореностите, постигнати от президентите на Иран и Туркменистан по време на срещата на върха на Общността на независимите държави в туркменистанския град Аваза през октомври.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #2
20:07 02.11.2026
2 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Шопо":Бенямин Нетаняху настоява за американски удар по Иран след изборите в САЩ.
20:14 02.11.2026
3 Майор Мишев
Коментиран от #4
20:15 02.11.2026
4 Шопо
До коментар #3 от "Майор Мишев":Израел е с територия пет пъти по малка от България, на Иран им е нужна само една ядрена бойна глава и те знаят от къде да си купят.
Коментиран от #5
20:20 02.11.2026
5 Мишел
До коментар #4 от "Шопо":Вярно е ,ама могат да се пробват и на Големия Сатан .
20:23 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.