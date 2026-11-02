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Гранични полицаи засякоха цистерна в морето край Ахтопол

Гранични полицаи засякоха цистерна в морето край Ахтопол

2 Ноември, 2026 19:47, обновена 2 Ноември, 2026 20:02 1 479 16

  • ахтопол-
  • гранична полиция-
  • цистерна-
  • contship jet-
  • бургас

Плавателният съд е забелязан на около два километра от брега. По първоначална информация цистерната е празна и вероятно е от кораба Contship Jet

Гранични полицаи засякоха цистерна в морето край Ахтопол - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цистерна е засечена в морето край Ахтопол, на около два километра навътре от брега. Обектът е забелязан от служители на „Гранична полиция“, съобщи пресцентърът на Областната администрация в Бургас.

По първоначална информация цистерната е празна. Предполага се, че тя е от кораба Contship Jet, от който по-рано е изпаднал контейнер, изхвърлен на скалите в района между къмпингите „Арапя“ и „Оазис“.

Заради силното вълнение и бурното море към момента не може да започне операция по изваждането на цистерната.

„Към момента не могат да бъдат предприети действия по изваждането на цистерната заради силното вълнение и бурното море“,

съобщиха от Областната администрация.

Областният управител на Бургас Дико Диков е посетил района край Ахтопол, за да се запознае на място със ситуацията. По-рано той е бил и при контейнера, изплувал до скалите край „Арапя“.

Засега не са съобщени данни за съдържание в цистерната или за замърсяване на морето. Не е уточнено и кога метеорологичните условия ще позволят тя да бъде извадена.

Източници: novini.bg


Царево / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    6 2 Отговор
    Забраняваме да се транспортират оръжия в Икономическата зона!

    Коментиран от #15

    19:52 02.11.2026

  • 2 аве

    6 1 Отговор
    Кой кот си намери за него си е😉

    19:53 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цистерната е с водка.

    7 4 Отговор
    Подарък от Путин, за Йотова и Радев. Да се почерпят за победата.

    20:05 02.11.2026

  • 5 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ще проверим как е при Варна!

    20:10 02.11.2026

  • 6 Аре

    8 0 Отговор
    Бе, морските!
    Това и контейнера трябваше да сте го гепили преди всички служби дори да го видят!
    Ако ние шопите имахме море, направо цели кораби щяха да изчезват като в Бермудсия триъгълник, че и по тайнствено!

    Коментиран от #8

    20:13 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Полуръст

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аре":

    Те за това Господ не е дал море на шопите..Оглозгахте Кремиковци, нищо не остана

    Коментиран от #13, #14

    20:19 02.11.2026

  • 9 Демократ

    4 0 Отговор
    Пълна е с гирлянди и детски играчки....

    20:27 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бедния рибар

    2 0 Отговор
    Значи чета си аз,цистерна,контейнер?Кое от двете е не се разбира.Поне го напишете грамотно,че да не се обиждаме на селяни.И сега последно-цистерно или контейнер,или и двете.И знайте едно-всичко изхвърлено на брега е дар от Нептун.Неписан закон от както има корабоплаване и корабокрушения.

    20:29 02.11.2026

  • 12 Небързайте

    1 4 Отговор
    Чакайте малко! Какви контейнери, какъв потънал кораб? Радев още не е сигурен, докато не се извърши експертиза в рамките на няколко години. Това може да са сандъци с мандарини от Грузия, когато буря удари Батуми, преди 22 години!

    20:29 02.11.2026

  • 13 Шоп

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Полуръст":

    Първо изрева Османската империя!

    20:31 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Една година

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    над Слънчев бряг, в дерето под пътя се обърнал ефин тир с кашкавал. Св. Влас, цяла зима изкарали на халява мезето..

    20:34 02.11.2026

  • 16 Винпром Царево

    0 0 Отговор
    Цистерната е със спирт. Да не сте я пипнали!

    20:48 02.11.2026

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