Гранични полицаи засякоха цистерна в морето край Ахтопол

Цистерна е засечена в морето край Ахтопол, на около два километра навътре от брега. Обектът е забелязан от служители на „Гранична полиция“, съобщи пресцентърът на Областната администрация в Бургас.

По първоначална информация цистерната е празна. Предполага се, че тя е от кораба Contship Jet, от който по-рано е изпаднал контейнер, изхвърлен на скалите в района между къмпингите „Арапя“ и „Оазис“.

Заради силното вълнение и бурното море към момента не може да започне операция по изваждането на цистерната.

„Към момента не могат да бъдат предприети действия по изваждането на цистерната заради силното вълнение и бурното море“,

съобщиха от Областната администрация.

Областният управител на Бургас Дико Диков е посетил района край Ахтопол, за да се запознае на място със ситуацията. По-рано той е бил и при контейнера, изплувал до скалите край „Арапя“.

Засега не са съобщени данни за съдържание в цистерната или за замърсяване на морето. Не е уточнено и кога метеорологичните условия ще позволят тя да бъде извадена.

Източници: novini.bg