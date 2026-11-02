Гранични полицаи засякоха цистерна в морето край Ахтопол

Цистерна е засечена в морето край Ахтопол, на около два километра навътре от брега. Обектът е забелязан от служители на „Гранична полиция“, съобщи пресцентърът на Областната администрация в Бургас.
По първоначална информация цистерната е празна. Предполага се, че тя е от кораба Contship Jet, от който по-рано е изпаднал контейнер, изхвърлен на скалите в района между къмпингите „Арапя“ и „Оазис“.
Заради силното вълнение и бурното море към момента не може да започне операция по изваждането на цистерната.
съобщиха от Областната администрация.
Областният управител на Бургас Дико Диков е посетил района край Ахтопол, за да се запознае на място със ситуацията. По-рано той е бил и при контейнера, изплувал до скалите край „Арапя“.
Засега не са съобщени данни за съдържание в цистерната или за замърсяване на морето. Не е уточнено и кога метеорологичните условия ще позволят тя да бъде извадена.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #15
19:52 02.11.2026
2 аве
19:53 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цистерната е с водка.
20:05 02.11.2026
5 Анонимен
20:10 02.11.2026
6 Аре
Това и контейнера трябваше да сте го гепили преди всички служби дори да го видят!
Ако ние шопите имахме море, направо цели кораби щяха да изчезват като в Бермудсия триъгълник, че и по тайнствено!
Коментиран от #8
20:13 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Полуръст
До коментар #6 от "Аре":Те за това Господ не е дал море на шопите..Оглозгахте Кремиковци, нищо не остана
Коментиран от #13, #14
20:19 02.11.2026
9 Демократ
20:27 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 бедния рибар
20:29 02.11.2026
12 Небързайте
20:29 02.11.2026
13 Шоп
До коментар #8 от "Полуръст":Първо изрева Османската империя!
20:31 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Една година
До коментар #1 от "Дзак":над Слънчев бряг, в дерето под пътя се обърнал ефин тир с кашкавал. Св. Влас, цяла зима изкарали на халява мезето..
20:34 02.11.2026
16 Винпром Царево
20:48 02.11.2026