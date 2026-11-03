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900 нови точки с цветни контейнери и над 3,6 милиона литра допълнителен обем за разделно събиране в София

900 нови точки с цветни контейнери и над 3,6 милиона литра допълнителен обем за разделно събиране в София

3 Ноември, 2026 09:44 591 15

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Столичната община подписа нови петгодишни договори с трите организации за ползотворяване на отпадъци от опаковки. Въвеждат се по-високи изисквания за обслужване, GPS контрол и санкции при неизпълнение

900 нови точки с цветни контейнери и над 3,6 милиона литра допълнителен обем за разделно събиране в София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 900 нови точки с цветни контейнери и над 3,6 милиона литра допълнителен обем за разделно събиране на отпадъци от опаковки ще бъдат осигурени в София. Това е една от основните промени в новите петгодишни договори, които Столичната община подписа с трите лицензирани организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екопак България“, „Екобулпак България“ и „Булекопак“.

Договорите предвиждат по-гъста мрежа от контейнери, по-удобни съдове, по-добра организация на обслужването и засилен контрол върху операторите.

„Над половината от отпадъците, които изхвърляме в сивите контейнери, могат да бъдат рециклирани. А всеки тон отпадък в сивите кофи струва на софиянци над 200 евро за събиране, транспортиране и обработка“, заяви кметът Васил Терзиев.

Повече разделно събиране означава по-малко разходи за града

Разширяването на системата за разделно събиране е част от последователната политика на Столичната община за намаляване на количествата рециклируеми материали, които попадат в смесените битови отпадъци.

Когато хартиени, пластмасови, метални или стъклени опаковки се изхвърлят в сивите контейнери, общината заплаща тяхното събиране, транспортиране и обработка като смесен отпадък. Същевременно управлението на отпадъците от опаковки вече е финансирано чрез системата на продуктовите такси и отговорността на производителите.

„Повечето софиянци не знаят, че ВЕЧЕ са платили за управлението на отпадъците от опаковки чрез цената на продуктите. Когато тези опаковки попаднат в сивия контейнер, плащаме отново – през разходите на общината“, посочи Терзиев.

С новите договори обемът на цветните контейнери в София се увеличава с близо 36%. През 2025 г. в столицата са събрани близо 30 000 тона отпадъци от опаковки. При запазване на сегашната ефективност на системата разширението създава потенциал това количество да достигне около 41 000 тона годишно.

Това означава близо 11 000 тона допълнителни отпадъци, които могат да бъдат насочени към рециклиране вместо към контейнерите за смесени битови отпадъци. При разход от над 200 евро за събиране, транспортиране и обработка на тон смесен отпадък потенциално избегнатите разходи могат да надхвърлят 2 млн. евро годишно.

Зад въвеждането на новите изисквания стоят две години работа, обжалвания, съдебни спорове и трудни преговори. След проведени преговори Столичната община и организациите постигнаха споразумение, което позволи подписването на новите договори и запазването на по-високите стандарти за услугата.

Какво се променя с новите договори?

Новите договори предвиждат значително разширяване и модернизиране на системата за разделно събиране в столицата.

Близо 900 нови точки за разделно събиране ще увеличат достъпността на услугата в кварталите, а допълнителният обем на съдовете ще надхвърли 3,6 милиона литра.

По-гъста мрежа от контейнери – в голяма част от районите се предвижда по един контейнер на всеки 400 жители при нормативно изискване за един на 550 жители.

По-удобни съдове – предвижда се подмяна на съществуващи контейнери с нови с вместимост 1700 литра и над 80% по-големи отвори, които ще улеснят изхвърлянето на кашони и обемни опаковки.

Отделни графици за търговските обекти, които генерират големи количества картон и опаковки, за да се намали натоварването върху кварталните контейнери.

По-строг контрол върху операторите – въвежда се GPS проследяване в реално време на специализираните автомобили чрез системата на Столичния инспекторат. Договорите предвиждат финансови санкции при неспазване на графиците, некачествено почистване около съдовете и нарушения на изискванията за контрол и проследяване.

Столичният инспекторат засилва контрола върху неправилното изхвърляне на отпадъци

Паралелно с разширяването на системата Столичната община затяга контрола върху неправилното изхвърляне на отпадъци от граждани и търговски обекти.

Само от началото на октомври Столичният инспекторат е съставил 35 акта и е наложил 149 глоби с фиш на физически и юридически лица за нарушения, свързани с изхвърляне на рециклируеми отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, както и за оставяне на едрогабаритни отпадъци извън графика или на неразрешени места.

Най-много нарушения са установени в районите „Триадица“, „Сердика“, „Средец“, „Люлин“ и „Надежда“.

„Неудобната истина е, че повече контейнери и по-добра организация няма да бъдат достатъчни, ако продължаваме да изхвърляме кашони в сивите кофи или да оставяме отпадъци безразборно около тях. Поради това затягаме и контрола върху нарушенията“, подчерта Терзиев.

Столичната община подготвя промяна в модела за разделно събиране в „Кремиковци“ и „Овча купел“

Успоредно с подписването на новите договори Столична община предприема стъпки за уеднаквяване на системата за разделно събиране и в районите „Кремиковци“ и „Овча купел“, които не са включени в новите споразумения с трите организации.

Заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков внесе доклад до Столичния общински съвет с предложение за промяна на досегашния модел за двата района. Предлага се отпадане на изискването дейността да бъде възложена на общинското дружество “Софекострой” и отмяна на предходното решение за разходване на общински средства за закупуване на контейнери и специализирана техника.

Целта е да се създаде възможност за избор на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки по общите минимални изисквания на Столичната община, както и да се гарантират същите стандарти за обслужване, контрол и отчетност, които се въвеждат в останалите райони.

Предложението предстои да бъде разгледано от Столичния общински съвет. След произнасянето му общината ще представи допълнителна информация за следващите стъпки по организацията на разделното събиране в двата района.

Столична община подготвя и промени в организацията на събирането на едрогабаритни и строителни отпадъци, които да осигурят по-удобни възможности за гражданите да се освобождават от тях, без да се замърсяват улиците и пространствата около контейнерите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийска рапсодия

    0 0 Отговор
    Чичо Васко обеща повече цветове, нещо ксто една малка дъга да светне на всяко сметище..в града

    09:55 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ъхъ

    5 1 Отговор
    Тази тъпотия не проработи никъде по света. Проработиха "банкоматите" за разделно събиране, които ти плащат като им върнеш, стъкло, хартия, пластмаса, метали... Няма ли финансов интерес и за двете страни, накрая всичко се озовава на общо сметище.

    Коментиран от #12

    10:04 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стенли

    2 1 Отговор
    Трябва да се пази чистота , но ний не го правим , дано по скоро въведат депозитната система за бутилки и кенчета,

    10:10 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ванеса Каменова

    1 0 Отговор
    За това селяните от провинцията ли са виновни?

    10:22 03.11.2026

  • 8 Нищо разделно няма

    3 0 Отговор
    Още 900точки за ПТП. Контейнерите са реални участници в пътното движение и стесняват улиците, колите не могат да се разминат. Превърнахте София в боклучарник.

    Коментиран от #14

    10:22 03.11.2026

  • 9 Аз отново

    3 0 Отговор
    Интересно. Срещу нашия блок в Редута имаше контейнери за разделно събиране. много се ползваха. Обаче, преди няколко месеца ненадейно ги премахнаха. Сега се хвалят, че били открили нови 900 точки.
    Колко премахнахте и колко са новите?

    10:22 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Какво искате

    1 1 Отговор
    Общината се опитва да направи този град модерен и да ви спести милиони от рециклируемия боклук, алуминий, стъкло, хартия, които блъскате в сивите кофи. Кое не е правилно??

    10:36 03.11.2026

  • 12 кроки

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъ":

    За замърсяването е виновна химията.Когато я нямаше беше относително чисто.Хартията и стъклото се връщаха срещу заплащане.Днес нищо не се плаща освен желязото.Страната е покрита с найлони и пластмаса.Нужно е тотална забрана за химически произведени опаковки.Така например в храненето са забранени за изпалзване от поне 30 години.Защо?Защото се един от виновниците за видовете рак в човешкото тяло.Завръща се стъкления амбалаж.

    10:40 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бистришка баба

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо разделно няма":

    А кой събра половина население на страната у София?Хората се стичат там където има поминък и големи заплати.Но пък всичкия зеленчук вече е внос.В крайните квартали има по-вече кал и локви ,откалкато в родните села.Няма детски градини,училища,магазини.

    10:53 03.11.2026

  • 15 Пунктове за изкупуване

    0 0 Отговор
    Трите лицензирани измамника лобират против въвеждането на депозитна система. Вместо нови 900 точки девет пункта за изкупуване на вторични суровини да бяха направили! Щом лицензираните измамници имат нужда от тези отпадъци да ги изкупуват. Девет пункта и кантар с ценоразпис. Няма обемисти съдове за отпадъци по и без друго задръстената столица, нама да има и разпилени отпадъци.

    11:09 03.11.2026

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