Габриел Вълков: Битката на терен на президентските избори я изнесе БСП

"Виждаме мобилизация на всички леви хора, социалисти да застанат зад Илияна Йотова. Бяхме много активни в кампанията, както младежите, така и по-възрастните. Битката на терен я изнесе БСП и това се видя от всички.". Това заяви пред БНР Габриел Вълков, член на ИБ на НС на БСП и председател на Младежкото обединение на партията.

Социалистът коментира, че в сложната външнополитическа ситуация с три войни около нас, ни трябва президент, който има политически опит. "Не е моментът за експерименти, не е моментът да пробваме нещо ново, някой да се учи през това, че става президент", категоричен бе той.

На въпрос за позицията на страната ни по отношение на войната в Украйна, Вълков подчерта: "За нас има решение, не само декларативно заявяване на покрепа. Това, което може да спе войната са разговорите за мир, сядне на всички страни на масата за преговори, които ЕС трябва да инициира. Когато се изчерпат всички други механизми, или може да да се стигне до още по-голямо ескалиране на войната, от което никой няма интерес и не искаме да стигнем до там Европа да влезе във войната с реална сила, тогава трябва да търсим именно преговори.".

Габриел Вълков коментира и зараждащите се в цяла Европа протести, които са социални, породени от повишването на цените и липса на средства. "Ако Европа продължи да дава още пари, рискува политическата стабилност на самия континент. След като 5 години опитваме един начин да спрем тази война и той не става, трябва да сменим подхода. Подписването на мирно споразумение е възможно, макар да е трудно и да са нужни много преговори.", каза още той

На въпрос за участието му в протест във връзка с насилие над животни в столицата, Вълков обясни, че става въпрос за случай на адвокат, ритнал куче, което в следствие е починало. "За съжаление това е поредния случай на насилие над животни. Като народен педставител в 51-вото Народно събрание внесох предложения за промени в Наказателния кодекс за двойно по-тежки наказания за насилниците над животни, Те бяха приети, Сега извършителят на това посегателство ще бъде санкциониран с по-строги мерки. Призоваваме МВР да направи обстойно разследване, за да може този човек да си понесе последствията. Нека не забравяме, че освен, че е неприемливо и жестоко насилието над животни често прераств и в насилие на хора.", предупреди Габриел Вълков.