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Габриел Вълков: Битката на терен на президентските избори я изнесе БСП

Габриел Вълков: Битката на терен на президентските избори я изнесе БСП

3 Ноември, 2026 13:40 478 10

  • бсп-
  • габриел вълков-
  • илияна йотова

Освен, че е неприемливо и жестоко насилието над животни често прераств и в насилие на хора

Габриел Вълков: Битката на терен на президентските избори я изнесе БСП - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Виждаме мобилизация на всички леви хора, социалисти да застанат зад Илияна Йотова. Бяхме много активни в кампанията, както младежите, така и по-възрастните. Битката на терен я изнесе БСП и това се видя от всички.". Това заяви пред БНР Габриел Вълков, член на ИБ на НС на БСП и председател на Младежкото обединение на партията.

Социалистът коментира, че в сложната външнополитическа ситуация с три войни около нас, ни трябва президент, който има политически опит. "Не е моментът за експерименти, не е моментът да пробваме нещо ново, някой да се учи през това, че става президент", категоричен бе той.

На въпрос за позицията на страната ни по отношение на войната в Украйна, Вълков подчерта: "За нас има решение, не само декларативно заявяване на покрепа. Това, което може да спе войната са разговорите за мир, сядне на всички страни на масата за преговори, които ЕС трябва да инициира. Когато се изчерпат всички други механизми, или може да да се стигне до още по-голямо ескалиране на войната, от което никой няма интерес и не искаме да стигнем до там Европа да влезе във войната с реална сила, тогава трябва да търсим именно преговори.".

Габриел Вълков коментира и зараждащите се в цяла Европа протести, които са социални, породени от повишването на цените и липса на средства. "Ако Европа продължи да дава още пари, рискува политическата стабилност на самия континент. След като 5 години опитваме един начин да спрем тази война и той не става, трябва да сменим подхода. Подписването на мирно споразумение е възможно, макар да е трудно и да са нужни много преговори.", каза още той

На въпрос за участието му в протест във връзка с насилие над животни в столицата, Вълков обясни, че става въпрос за случай на адвокат, ритнал куче, което в следствие е починало. "За съжаление това е поредния случай на насилие над животни. Като народен педставител в 51-вото Народно събрание внесох предложения за промени в Наказателния кодекс за двойно по-тежки наказания за насилниците над животни, Те бяха приети, Сега извършителят на това посегателство ще бъде санкциониран с по-строги мерки. Призоваваме МВР да направи обстойно разследване, за да може този човек да си понесе последствията. Нека не забравяме, че освен, че е неприемливо и жестоко насилието над животни често прераств и в насилие на хора.", предупреди Габриел Вълков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    11 0 Отговор
    Протестите полека лека ще обхванат целия ЕС. !.Историята многократно е доказвала че който обяви война на хладилника няма никакъв шанс са победа...Олигархията е в капан не виждан до сега...!

    13:45 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Розов Габриел Вълков:

    6 0 Отговор
    "...и не искаме да стигнем до там Европа да влезе във войната с реална сила..."

    еС е във войната, Розов Габриелчо Вълков!

    Как не го разбрахте розовите социалисти, смазката за капитализма, който уби вашите родители!?

    И вас ще убие войственият капитализъм, който ви използа, за да живее на гърба на народите.

    13:48 03.11.2026

  • 4 Ако не сте вие

    6 0 Отговор
    такови креатури бесепе щеше да е в парламента.
    Тоя сбирток около червените олигарси не е бесепе!

    13:49 03.11.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ПАРАЗИТИ, ДРУГАРИ! ПАРАЗИТИ!

    13:50 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смях

    6 1 Отговор
    Да! Но Йотова не благодари на БСП, а само на ПБ!

    Коментиран от #10

    13:57 03.11.2026

  • 8 мила родна картинка

    2 0 Отговор
    тия осигурили победата, Коцето спечелил балотажа, комунистът от Банкя бил десен човек, предимно младите гласували за Гюров, а дъртите за Йотова ! И всички "политици" били гласували за светлото бъдеще на нашите деца и просперитет, а ние затъваме все по дълбоко, виновни няма и няма и да има ! Но всеки има мнение и ръси естествен интелект !

    14:02 03.11.2026

  • 9 Сто хиляди гласа от Възраждане и

    1 0 Отговор
    Една думичка нямаше даже сега пък БСП се вайкат че не са отчетени. Не мога да ви помогна.

    14:05 03.11.2026

  • 10 Майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смях":

    На гол ,не бива ,но тя само контролира . Няма за какво да благодари и афишира защото и двете са едно и също както и повечето из другите ОПГ- наричащи се за благозвучие "Партии " . Всичките им дечурлига и внуци - политици или наместени собственици на фирми . И така почти 83 години - къде явен ,къде скрит и сега отново в разцвет комунизъм но по капиталистически . Модерна работа с все същата цел . Власт ,его и пари . Вашите пари .

    14:11 03.11.2026

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