Омбудсманът иска спешно изслушване заради „Топлофикация“

Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешно изслушване в парламентарната Комисия по енергетика заради множеството аварии и продължителните прекъсвания на топлоснабдяването в източните райони на София. Предложението е отправено до председателя и членовете на комисията към 52-рото Народно събрание.
Повод за реакцията са стотиците жалби и сигнали на граждани за чести спирания на топлата вода, забавено отстраняване на повредите и липса на конкретна информация кога услугата ще бъде трайно възстановена. Засегнати са хиляди домакинства в „Изток“, „Дианабад“, „Полигона“, „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Дружба 1“, „Дружба 2“ и други райони на столицата.
Проблемите продължават от края на август
Аварийната ситуация започва след планов ремонт и профилактика на съоръженията, проведени между 28 август и 13 септември 2026 г. След края на дейностите са регистрирани множество аварии, като в редица случаи отстраняването им е надхвърлило нормативно определения 48-часов срок.
В някои сгради плановите и последвалите аварийни прекъсвания са продължили общо повече от два месеца. Проблемите са останали нерешени и през ноември, след началото на отоплителния сезон.
Според данни, представени от министъра на енергетиката на 28 октомври, към септември „Топлофикация София“ е изпълнило около 19% от инвестиционната си програма и 31% от ремонтната програма.
Искат проверка на мрежата и ресурсите за аварии
Делчева посочва и сигнали за течове на гореща вода от топлопреносни съоръжения в близост до жилищни сгради. По данни на граждани в отделни случаи течовете са довели до наводняване на приземни етажи и са създали риск от увреждане на конструктивната устойчивост на сградите.
Още през септември омбудсманът е сезирала министъра на енергетиката, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и общинските власти. Тя е поискала извънредни проверки на техническото състояние на съоръженията и мерки за гарантиране на качествено и непрекъснато топлоснабдяване.
Предложението за изслушване включва ресорния министър, членовете на Управителния съвет на „Топлофикация София“, кмета на Столична община, председателя на Столичния общински съвет, председателя на комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и председателя на КЕВР.
Целта е да бъдат изяснени причините за системните аварии, техническото състояние на топлопреносната мрежа, изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма, ресурсът за аварийни дейности и сроковете за трайно възстановяване на топлоснабдяването.„Смятам за важно изготвянето на обективна оценка за техническото и финансовото състояние на дружеството“, заявява Велислава Делчева.
Тя посочва, че при оценката трябва да бъде взета предвид и информацията от „Булгаргаз“, според която дълговете на „Топлофикация София“ вече надхвърлят 900 млн. евро, а договореният график за погасяването им системно не се спазва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Празни приказки
Коментиран от #9, #11
14:42 03.11.2026
2 Четвърт век
14:44 03.11.2026
3 Дружеството е пирамида
14:45 03.11.2026
4 лют пипер
14:46 03.11.2026
5 Гледа тъжно
14:46 03.11.2026
6 ДрайвингПлежър
На който не му оттърва подава молба и се отказва от услугите на топлофикация!
А хората вече не може да мръднем и метър без да ни нападне куче БЕЗ ДА ИМАМЕ ПРАВО НА САМОЗАЩИТА!!!! Кое е по-важното?!
Коментиран от #8, #10, #14
15:04 03.11.2026
7 Кога ще махнат
Защото тя не измерва реално отдадена топлоенергия, а изчислява по фалшива формула.
Да не забравяме, че си повишиха и счетоводните услуги с 40%.
От 2020, когато ни приеха в ойрочакалнята, всички пощуряха.
15:04 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Европеец
До коментар #1 от "Празни приказки":Прав си..... Празни приказки за голямата заплата...... Всички знаят че Топлофикация София е във фалит, в фалит е и Булгарагаз, а по всичко личи и БЕХ..... Да, това е жалката и "демократична" територия....
15:32 03.11.2026
10 Европеец
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":И ти си прав..... Кучетата, котките и мечките имат повече права от човеците....
15:35 03.11.2026
11 Ще има и още
До коментар #1 от "Празни приказки":Дано наистина не си останем само с това. Защото определено нещо се случва. Цената на природния газ следизборно подскочи, а цената на парното - не. Значи според КЕВР две и две прави три. Да ама не прави три.
Не само в цитираните квартали, а из целия град е така - става авария , идват, спират парно и топла вода и нищо не правят. Съвсем демонстративно. Очевидно се прилага рекет - защото хем плащаш прогнозните дебели сметки, хем не получаваш "услугата", защото излиза че сметките не били дебели, а били тънки. Може и така да е всъщност - в същият този град при двойна цена на горивата, задръстванията не намаляват, даже за да е абсурда пълен потреблението на горива като количество е нараснало с 10%.
Цените очевидно са ниски но с този висок дял на сивата икономика явно няма как да е иначе. Да му мислят тези на светло с трудовите договори, яка им гърбина и дебела гъбина за студените нощи без парно...
Коментиран от #12
15:35 03.11.2026
12 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Ще има и още":България отново ще плати сметката на софиянци за топло!
Вече Н-ти път даваме не милиони а милиарди за спасяването на топлофикация, защото ако сложат реалните цени селяните ще изпищят. Освен, че ще са недоволни, вероятно и ще се откажат от услугите на толофикация, но това е още по-голям проблем защото тогава електропреносната мрежда в Сф няма да издържи и всички селяни ще са на тъмно и студено, не само потребителите на топлофикация.
Така че България ще плаща за спокойствието на софийската селяния и на поредното правителство обслужващо интересите и!
15:42 03.11.2026
13 Баба Кина
15:43 03.11.2026
14 Сила
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Ще те изслушам в приемната на ул Здраве 2 ...
ДЕНОНОЩНО
Очаквам те лично и искрено !!!
Винаги си добре дошъл ....
15:52 03.11.2026