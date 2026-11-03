Омбудсманът иска спешно изслушване заради „Топлофикация“

Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешно изслушване в парламентарната Комисия по енергетика заради множеството аварии и продължителните прекъсвания на топлоснабдяването в източните райони на София. Предложението е отправено до председателя и членовете на комисията към 52-рото Народно събрание.

Повод за реакцията са стотиците жалби и сигнали на граждани за чести спирания на топлата вода, забавено отстраняване на повредите и липса на конкретна информация кога услугата ще бъде трайно възстановена. Засегнати са хиляди домакинства в „Изток“, „Дианабад“, „Полигона“, „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Дружба 1“, „Дружба 2“ и други райони на столицата.

Проблемите продължават от края на август

Аварийната ситуация започва след планов ремонт и профилактика на съоръженията, проведени между 28 август и 13 септември 2026 г. След края на дейностите са регистрирани множество аварии, като в редица случаи отстраняването им е надхвърлило нормативно определения 48-часов срок.

В някои сгради плановите и последвалите аварийни прекъсвания са продължили общо повече от два месеца. Проблемите са останали нерешени и през ноември, след началото на отоплителния сезон.

Според данни, представени от министъра на енергетиката на 28 октомври, към септември „Топлофикация София“ е изпълнило около 19% от инвестиционната си програма и 31% от ремонтната програма.

Искат проверка на мрежата и ресурсите за аварии

Делчева посочва и сигнали за течове на гореща вода от топлопреносни съоръжения в близост до жилищни сгради. По данни на граждани в отделни случаи течовете са довели до наводняване на приземни етажи и са създали риск от увреждане на конструктивната устойчивост на сградите.

Още през септември омбудсманът е сезирала министъра на енергетиката, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и общинските власти. Тя е поискала извънредни проверки на техническото състояние на съоръженията и мерки за гарантиране на качествено и непрекъснато топлоснабдяване.

Предложението за изслушване включва ресорния министър, членовете на Управителния съвет на „Топлофикация София“, кмета на Столична община, председателя на Столичния общински съвет, председателя на комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и председателя на КЕВР.

Целта е да бъдат изяснени причините за системните аварии, техническото състояние на топлопреносната мрежа, изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма, ресурсът за аварийни дейности и сроковете за трайно възстановяване на топлоснабдяването.

„Смятам за важно изготвянето на обективна оценка за техническото и финансовото състояние на дружеството“, заявява Велислава Делчева.

Тя посочва, че при оценката трябва да бъде взета предвид и информацията от „Булгаргаз“, според която дълговете на „Топлофикация София“ вече надхвърлят 900 млн. евро, а договореният график за погасяването им системно не се спазва.