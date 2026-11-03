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Омбудсманът иска спешно изслушване заради „Топлофикация“
  Тема: Топлофикация

Омбудсманът иска спешно изслушване заради „Топлофикация“

3 Ноември, 2026 14:40 777 14

  • топлофикация софия-
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  • аварии-
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  • софия

В някои столични сгради прекъсванията на топлоснабдяването са продължили повече от два месеца. Делчева настоява за проверка на мрежата и финансовото състояние на дружеството

Омбудсманът иска спешно изслушване заради „Топлофикация“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешно изслушване в парламентарната Комисия по енергетика заради множеството аварии и продължителните прекъсвания на топлоснабдяването в източните райони на София. Предложението е отправено до председателя и членовете на комисията към 52-рото Народно събрание.

Повод за реакцията са стотиците жалби и сигнали на граждани за чести спирания на топлата вода, забавено отстраняване на повредите и липса на конкретна информация кога услугата ще бъде трайно възстановена. Засегнати са хиляди домакинства в „Изток“, „Дианабад“, „Полигона“, „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Дружба 1“, „Дружба 2“ и други райони на столицата.

Проблемите продължават от края на август

Аварийната ситуация започва след планов ремонт и профилактика на съоръженията, проведени между 28 август и 13 септември 2026 г. След края на дейностите са регистрирани множество аварии, като в редица случаи отстраняването им е надхвърлило нормативно определения 48-часов срок.

В някои сгради плановите и последвалите аварийни прекъсвания са продължили общо повече от два месеца. Проблемите са останали нерешени и през ноември, след началото на отоплителния сезон.

Според данни, представени от министъра на енергетиката на 28 октомври, към септември „Топлофикация София“ е изпълнило около 19% от инвестиционната си програма и 31% от ремонтната програма.

Искат проверка на мрежата и ресурсите за аварии

Делчева посочва и сигнали за течове на гореща вода от топлопреносни съоръжения в близост до жилищни сгради. По данни на граждани в отделни случаи течовете са довели до наводняване на приземни етажи и са създали риск от увреждане на конструктивната устойчивост на сградите.

Още през септември омбудсманът е сезирала министъра на енергетиката, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и общинските власти. Тя е поискала извънредни проверки на техническото състояние на съоръженията и мерки за гарантиране на качествено и непрекъснато топлоснабдяване.

Предложението за изслушване включва ресорния министър, членовете на Управителния съвет на „Топлофикация София“, кмета на Столична община, председателя на Столичния общински съвет, председателя на комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и председателя на КЕВР.

Целта е да бъдат изяснени причините за системните аварии, техническото състояние на топлопреносната мрежа, изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма, ресурсът за аварийни дейности и сроковете за трайно възстановяване на топлоснабдяването.

„Смятам за важно изготвянето на обективна оценка за техническото и финансовото състояние на дружеството“, заявява Велислава Делчева.

Тя посочва, че при оценката трябва да бъде взета предвид и информацията от „Булгаргаз“, според която дълговете на „Топлофикация София“ вече надхвърлят 900 млн. евро, а договореният график за погасяването им системно не се спазва.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Празни приказки

    4 2 Отговор
    дебела заплата

    Коментиран от #9, #11

    14:42 03.11.2026

  • 2 Четвърт век

    8 0 Отговор
    "демократична" Топлофикация София.

    14:44 03.11.2026

  • 3 Дружеството е пирамида

    9 0 Отговор
    На политическите партии. Изсмуква и с надути и неверни сметки парите на Софиянци.

    14:45 03.11.2026

  • 4 лют пипер

    1 0 Отговор
    Пак българска работа!

    14:46 03.11.2026

  • 5 Гледа тъжно

    4 3 Отговор
    като неиздоена. Кой кого ще изслушва за стар батак?! Имаше истерии да не я дават на концесия, и я дотласкаха до "изслушване" от тая омбудсманка! Комундета крадливи!

    14:46 03.11.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    A аз искам същото заради уличните и домашни кучета!
    На който не му оттърва подава молба и се отказва от услугите на топлофикация!
    А хората вече не може да мръднем и метър без да ни нападне куче БЕЗ ДА ИМАМЕ ПРАВО НА САМОЗАЩИТА!!!! Кое е по-важното?!

    Коментиран от #8, #10, #14

    15:04 03.11.2026

  • 7 Кога ще махнат

    1 0 Отговор
    незаконната СИ 30% на Трайков и Гюров, 2 пъти отменена от ВАС. Трайков върна като енергиен министър на Гюров признатата от ЕС за неистинска формула за СИ.
    Защото тя не измерва реално отдадена топлоенергия, а изчислява по фалшива формула.
    Да не забравяме, че си повишиха и счетоводните услуги с 40%.
    От 2020, когато ни приеха в ойрочакалнята, всички пощуряха.

    15:04 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Празни приказки":

    Прав си..... Празни приказки за голямата заплата...... Всички знаят че Топлофикация София е във фалит, в фалит е и Булгарагаз, а по всичко личи и БЕХ..... Да, това е жалката и "демократична" територия....

    15:32 03.11.2026

  • 10 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    И ти си прав..... Кучетата, котките и мечките имат повече права от човеците....

    15:35 03.11.2026

  • 11 Ще има и още

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Празни приказки":

    Дано наистина не си останем само с това. Защото определено нещо се случва. Цената на природния газ следизборно подскочи, а цената на парното - не. Значи според КЕВР две и две прави три. Да ама не прави три.
    Не само в цитираните квартали, а из целия град е така - става авария , идват, спират парно и топла вода и нищо не правят. Съвсем демонстративно. Очевидно се прилага рекет - защото хем плащаш прогнозните дебели сметки, хем не получаваш "услугата", защото излиза че сметките не били дебели, а били тънки. Може и така да е всъщност - в същият този град при двойна цена на горивата, задръстванията не намаляват, даже за да е абсурда пълен потреблението на горива като количество е нараснало с 10%.
    Цените очевидно са ниски но с този висок дял на сивата икономика явно няма как да е иначе. Да му мислят тези на светло с трудовите договори, яка им гърбина и дебела гъбина за студените нощи без парно...

    Коментиран от #12

    15:35 03.11.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ще има и още":

    България отново ще плати сметката на софиянци за топло!
    Вече Н-ти път даваме не милиони а милиарди за спасяването на топлофикация, защото ако сложат реалните цени селяните ще изпищят. Освен, че ще са недоволни, вероятно и ще се откажат от услугите на толофикация, но това е още по-голям проблем защото тогава електропреносната мрежда в Сф няма да издържи и всички селяни ще са на тъмно и студено, не само потребителите на топлофикация.
    Така че България ще плаща за спокойствието на софийската селяния и на поредното правителство обслужващо интересите и!

    15:42 03.11.2026

  • 13 Баба Кина

    0 0 Отговор
    Всички в изброените квартали да търсят варианти без Топлофикация. След "демокрацията" само експлоатация, без инвестиции и кърпежи на парче. Лошо общинско управление от Янчулев до Терзиев.

    15:43 03.11.2026

  • 14 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Ще те изслушам в приемната на ул Здраве 2 ...
    ДЕНОНОЩНО
    Очаквам те лично и искрено !!!
    Винаги си добре дошъл ....

    15:52 03.11.2026

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