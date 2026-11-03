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16 души са евакуирани заради наводнения в Шабла

16 души са евакуирани заради наводнения в Шабла

3 Ноември, 2026 15:39 427 0

  • наводнение-
  • шабла-
  • евакуация-
  • обилни валежи

Преливащо дере е заляло дворове и къщи в ниската част на града. Водните нива остават високи, а през нощта ще има обходи на пожарната и полицията

16 души са евакуирани заради наводнения в Шабла - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Шестнадесет души са евакуирани от застрашени имоти в Шабла, след като обилните валежи са довели до преливане на дере и наводняване на дворове и къщи в ниската част на града. Към момента няма хора в опасност, но водните нива остават високи.

„Към момента няма хора в опасност, но водните нива остават високи и обстановката продължава да се следи“, заяви директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич, комисар Дарин Димитров.

По думите му значителни валежи са паднали в района на Камен бряг и по посока на Шабла. Водата от дерето, което преминава през града, е излязла от коритото си и е заляла имоти в по-ниските части. Причината за наводненията са обилните дъждове.

Дерето е било до голяма степен почистено, но водата от нивите извън града носи суха растителност, стъбла и клони. Те могат да се натрупат около мостовите съоръжения и да затруднят оттичането.

Пожарната и полицията ще следят нивата

След заседание на общинския щаб за защита при бедствия са набелязани превантивни мерки заради очакваните нови валежи през нощта. Почистването на дерето ще продължи с техника, а хората от потенциално застрашените райони ще бъдат предупреждавани и при необходимост евакуирани.

През нощта съвместни екипи на пожарната и полицията ще извършват обходи и ще наблюдават нивата на водата. В област Добрич е създадена организация за контрол на рисковите места, където водите могат да излязат от коритата си и да залеят дворове и жилища. Според оперативния център на пожарната към момента усложнена обстановка има единствено в Шабла.

От община Шабла призовават жителите и гостите на града да избягват ниските части, местата с риск от събиране на вода и залетите участъци. Препоръката е да не се предприемат рискови пътувания, да не се преминава през наводнени пътища и да се следят официалните съобщения.

Източници: novini.bg


Шабла / България
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