Иван Ангелов на пожар: Вноските за втория стълб за пенсии няма да се изземват!

Парите във втория пенсионен стълб няма да бъдат намалени, заяви депутатът от „Прогресивна България“ и заместник-председател на Народното събрание Иван Ангелов. Той коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV твърденията на опозицията, че половината от бъдещите осигурителни вноски ще бъдат насочвани към Националния осигурителен институт.

„Бюджетът не е внесен. Нито едно от тези твърдения, лансирани от опозицията, не е вярно“, каза Ангелов. По думите му са обсъждани различни варианти за осигуряване на българските граждани, но не и промяна, която да намали средствата във втория пенсионен стълб.

Ангелов заяви, че в бюджета е предвидено увеличение на пенсиите и заплатите. Той увери, че ангажиментите към гражданите за социалните плащания ще бъдат спазени, като същевременно правителството ще работи за запазване на стабилността на публичните финанси.

Коментар за цената на природния газ

В предаването депутатът коментира и обявеното от Комисията за енергийно и водно регулиране увеличение на цената на природния газ с близо 33 процента. Според Ангелов след поскъпването цената в България ще остане с близо 40 процента по-ниска от тази на световната борса.

Той каза, че България е зависима от международните пазари и не може самостоятелно да определя цената на газа. По думите му правителствената политика предвижда компенсации, така че да няма поскъпване на електроенергията за битовите потребители и на парното. Ангелов добави, че ще бъдат предприети мерки за ограничаване на ефекта от по-високите газови цени върху бизнеса.

Дефицитът е заложен на 5,7 процента

Ангелов коментира и думите на управителя на Българската народна банка Димитър Радев за инфлационен натиск от 6 процента в България, който е по-висок от средния за еврозоната. Депутатът посочи, че бюджетният дефицит до края на годината е заложен на 5,7 процента, като подчерта, че инфлационният натиск и дефицитът са различни показатели.

Той заяви, че през последните години е натрупан външен дълг от 30 млрд. лева и че основната задача на „Прогресивна България“ е да изведе страната от тежката финансова криза. Ангелов каза още, че формацията е готова за конструктивен разговор с част от опозиционните партии за избора на новия състав на Висшия съдебен съвет.

Източници: novini.bg