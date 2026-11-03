Иван Ангелов на пожар: Вноските за втория стълб за пенсии няма да се изземват!

Парите във втория пенсионен стълб няма да бъдат намалени, заяви депутатът от „Прогресивна България“ и заместник-председател на Народното събрание Иван Ангелов. Той коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV твърденията на опозицията, че половината от бъдещите осигурителни вноски ще бъдат насочвани към Националния осигурителен институт.
„Бюджетът не е внесен. Нито едно от тези твърдения, лансирани от опозицията, не е вярно“, каза Ангелов. По думите му са обсъждани различни варианти за осигуряване на българските граждани, но не и промяна, която да намали средствата във втория пенсионен стълб.
Ангелов заяви, че в бюджета е предвидено увеличение на пенсиите и заплатите. Той увери, че ангажиментите към гражданите за социалните плащания ще бъдат спазени, като същевременно правителството ще работи за запазване на стабилността на публичните финанси.
Коментар за цената на природния газ
В предаването депутатът коментира и обявеното от Комисията за енергийно и водно регулиране увеличение на цената на природния газ с близо 33 процента. Според Ангелов след поскъпването цената в България ще остане с близо 40 процента по-ниска от тази на световната борса.
Той каза, че България е зависима от международните пазари и не може самостоятелно да определя цената на газа. По думите му правителствената политика предвижда компенсации, така че да няма поскъпване на електроенергията за битовите потребители и на парното. Ангелов добави, че ще бъдат предприети мерки за ограничаване на ефекта от по-високите газови цени върху бизнеса.
Дефицитът е заложен на 5,7 процента
Ангелов коментира и думите на управителя на Българската народна банка Димитър Радев за инфлационен натиск от 6 процента в България, който е по-висок от средния за еврозоната. Депутатът посочи, че бюджетният дефицит до края на годината е заложен на 5,7 процента, като подчерта, че инфлационният натиск и дефицитът са различни показатели.
Той заяви, че през последните години е натрупан външен дълг от 30 млрд. лева и че основната задача на „Прогресивна България“ е да изведе страната от тежката финансова криза. Ангелов каза още, че формацията е готова за конструктивен разговор с част от опозиционните партии за избора на новия състав на Висшия съдебен съвет.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
18:16 03.11.2026
2 Това което руските
Буквално вчера Путин подписа закон за национализиране на допълнителните пенсионни фондове и спестявания на руските граждани.
Коментиран от #18
18:17 03.11.2026
3 66666666666666
18:18 03.11.2026
4 Ами сега
18:20 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защо не глобяват фейкновинарите?
18:21 03.11.2026
7 Анонимен
18:22 03.11.2026
8 нали
18:22 03.11.2026
9 Защо не глобяват фейкновинарите?
18:23 03.11.2026
10 Айдее
Най-добре е да се премахне задължителният характер на това осигуряване. Това е много сладък, осигурен от държавата бизнес, и воят на ужилените лапачи е сърцераздирателен.
Коментиран от #15
18:24 03.11.2026
11 помня
18:24 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Твърде много регресори
18:25 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Уау
До коментар #10 от "Айдее":за това са цъфнали и вързали.
Имат най добрите икономически показатели в ЕС, нали?
И кой ги управляваше преди 10 години?
Руски шnuoнu, както Радев и Йотова днес България!
18:29 03.11.2026
16 Честито
18:31 03.11.2026
17 капест гълаб
Коментиран от #21
18:32 03.11.2026
18 Няма пари в хазната,
До коментар #2 от "Това което руските":въпреки новите милиарди заем с които ни набълбучи Радев. Къде са парите?
Куче влачи рейс.
Какво да правим?
Най лесното е да вземеш паричките на народа, по стар болшевишки модел.
Коментиран от #26, #28
18:32 03.11.2026
19 Оруел
18:33 03.11.2026
20 Лобистите се възпалиха
До коментар #12 от "1488":Това е най-смислените предложение на правителството в полза на обикновените хора.
Най-доброто обаче е да се премахне въобще задължителният характер на осигуряването в частни фондове!
Предишното правителство прокара силно лобистки закони и превърна вноските ни в хазартен залог, в който рискът е изцяло за сметка на осигуряващия се.
До края на този месец умните хора ще си прехвърлят парите в НОИ, а с парите на останалите някой ще си играе комар.
18:33 03.11.2026
21 само в колхозно блато
До коментар #17 от "капест гълаб":доброволното може да бъде задължително?!
18:34 03.11.2026
22 Тодоракис
18:35 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бай Араб
18:36 03.11.2026
25 Оставка
18:36 03.11.2026
26 паниран червен пабирог
До коментар #18 от "Няма пари в хазната,":кражба кражба крааажба
та си продължааавааааа
обирът сее утвърждаава
18:36 03.11.2026
27 Шишиков
18:37 03.11.2026
28 Бай Араб
До коментар #18 от "Няма пари в хазната,":Парите са в Турция, всеки ден се плаща на БОТАШ, те толкова пари не влизат в България от работещите в Европа,колкото заминават за Турция.България не е била до сега в по- тежка катастрофа.
Коментиран от #33
18:39 03.11.2026
29 Бай Араб
Коментиран от #32
18:40 03.11.2026
30 Люйбл
До коментар #23 от "Дупката в бюджета за 6 месеца":Населението не видя нищо от тях!
Видя, видя!
И всеки ден вижда - ИНФЛАЦИЯ!
18:42 03.11.2026
31 Задача за трети клас
18:42 03.11.2026
32 буля йотка и крадев
До коментар #29 от "Бай Араб":казаха че тепърва щяло да стане ясно колко е полезен боташ за България..
Коментиран от #38
18:43 03.11.2026
33 Ако беше Турция, пак добре.
До коментар #28 от "Бай Араб":Проблемът е, че Турция отчита 90 процента от тях в Кремъл, защото такава беше договорката между Радев, Ердоган и Путин.
18:43 03.11.2026
34 Червените
Коментиран от #35
18:45 03.11.2026
35 кабакрадев
До коментар #34 от "Червените":туй е то прогреса!!
18:46 03.11.2026
36 Данилокентий
18:47 03.11.2026
37 М да уе
18:53 03.11.2026
38 Е как
До коментар #32 от "буля йотка и крадев":На мен ни казаха че от самото начало само позитиви от него.
18:55 03.11.2026
39 Мошеници
18:59 03.11.2026
40 Адаш
19:00 03.11.2026