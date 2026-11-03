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Иван Ангелов на пожар: Вноските за втория стълб за пенсии няма да се изземват!

Иван Ангелов на пожар: Вноските за втория стълб за пенсии няма да се изземват!

3 Ноември, 2026 18:13 797 40

  • втори пенсионен стълб-
  • пенсионни вноски-
  • нои-
  • иван ангелов-
  • бюджетен дефицит

Депутатът от „Прогресивна България“ отрече твърденията, че половината от бъдещите вноски ще бъдат насочвани към НОИ

Иван Ангелов на пожар: Вноските за втория стълб за пенсии няма да се изземват! - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парите във втория пенсионен стълб няма да бъдат намалени, заяви депутатът от „Прогресивна България“ и заместник-председател на Народното събрание Иван Ангелов. Той коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV твърденията на опозицията, че половината от бъдещите осигурителни вноски ще бъдат насочвани към Националния осигурителен институт.

„Бюджетът не е внесен. Нито едно от тези твърдения, лансирани от опозицията, не е вярно“, каза Ангелов. По думите му са обсъждани различни варианти за осигуряване на българските граждани, но не и промяна, която да намали средствата във втория пенсионен стълб.

Ангелов заяви, че в бюджета е предвидено увеличение на пенсиите и заплатите. Той увери, че ангажиментите към гражданите за социалните плащания ще бъдат спазени, като същевременно правителството ще работи за запазване на стабилността на публичните финанси.

Коментар за цената на природния газ

В предаването депутатът коментира и обявеното от Комисията за енергийно и водно регулиране увеличение на цената на природния газ с близо 33 процента. Според Ангелов след поскъпването цената в България ще остане с близо 40 процента по-ниска от тази на световната борса.

Той каза, че България е зависима от международните пазари и не може самостоятелно да определя цената на газа. По думите му правителствената политика предвижда компенсации, така че да няма поскъпване на електроенергията за битовите потребители и на парното. Ангелов добави, че ще бъдат предприети мерки за ограничаване на ефекта от по-високите газови цени върху бизнеса.

Дефицитът е заложен на 5,7 процента

Ангелов коментира и думите на управителя на Българската народна банка Димитър Радев за инфлационен натиск от 6 процента в България, който е по-висок от средния за еврозоната. Депутатът посочи, че бюджетният дефицит до края на годината е заложен на 5,7 процента, като подчерта, че инфлационният натиск и дефицитът са различни показатели.

Той заяви, че през последните години е натрупан външен дълг от 30 млрд. лева и че основната задача на „Прогресивна България“ е да изведе страната от тежката финансова криза. Ангелов каза още, че формацията е готова за конструктивен разговор с част от опозиционните партии за избора на новия състав на Висшия съдебен съвет.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 1 Отговор
    Сагата Бонови книжки част 2

    18:16 03.11.2026

  • 2 Това което руските

    19 5 Отговор
    шnuoнu Радев и Йотова се мъчат да направят, буквално вчера го направиха в Руската Федерация.
    Буквално вчера Путин подписа закон за национализиране на допълнителните пенсионни фондове и спестявания на руските граждани.

    Коментиран от #18

    18:17 03.11.2026

  • 3 66666666666666

    14 5 Отговор
    Тук не е мацква идиоти.

    18:18 03.11.2026

  • 4 Ами сега

    14 2 Отговор
    То и Путин отричаше че ще напада Украйна. Те ви Радев, те ви Йотова. Нали си ги избрахте, сърбайте им сега попарата.

    18:20 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо не глобяват фейкновинарите?

    2 8 Отговор
    Всички тия автори и сайтове с фейк новини да бъдат глобявани солено, докога ще ги търпим?!

    18:21 03.11.2026

  • 7 Анонимен

    11 3 Отговор
    Егати изпечени червени лъжци как скубят грабят малоумнициге

    18:22 03.11.2026

  • 8 нали

    11 1 Отговор
    То и газта нямаше да поскъпва с 33%. Ах да и парното нямаше да го вдигат тази зима, нали?

    18:22 03.11.2026

  • 9 Защо не глобяват фейкновинарите?

    3 7 Отговор
    Солени глоби за всички сайтове, новинари и политици, замърсяват въздуха

    18:23 03.11.2026

  • 10 Айдее

    3 5 Отговор
    Стига с плашилото Русия. Полша, Чехия и Унгария го направиха преди десетина години и спряха узаконените кражби на обществения ресурс от наши хора.
    Най-добре е да се премахне задължителният характер на това осигуряване. Това е много сладък, осигурен от държавата бизнес, и воят на ужилените лапачи е сърцераздирателен.

    Коментиран от #15

    18:24 03.11.2026

  • 11 помня

    5 6 Отговор
    А преди години като банският бандит прибра 1.5 мил. от здравната каса , никой нищо не му каза !!

    18:24 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Твърде много регресори

    14 2 Отговор
    Минаха на обяснителен режим Ме им е чиста работата.

    18:25 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Уау

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Айдее":

    за това са цъфнали и вързали.
    Имат най добрите икономически показатели в ЕС, нали?
    И кой ги управляваше преди 10 години?
    Руски шnuoнu, както Радев и Йотова днес България!

    18:29 03.11.2026

  • 16 Честито

    11 2 Отговор
    Най заслужената награда за глупостта е бедността.

    18:31 03.11.2026

  • 17 капест гълаб

    5 1 Отговор
    обмисляме трети задължителен доброволен стълб

    Коментиран от #21

    18:32 03.11.2026

  • 18 Няма пари в хазната,

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Това което руските":

    въпреки новите милиарди заем с които ни набълбучи Радев. Къде са парите?
    Куче влачи рейс.
    Какво да правим?
    Най лесното е да вземеш паричките на народа, по стар болшевишки модел.

    Коментиран от #26, #28

    18:32 03.11.2026

  • 19 Оруел

    6 1 Отговор
    Като 1997 !

    18:33 03.11.2026

  • 20 Лобистите се възпалиха

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    Това е най-смислените предложение на правителството в полза на обикновените хора.
    Най-доброто обаче е да се премахне въобще задължителният характер на осигуряването в частни фондове!
    Предишното правителство прокара силно лобистки закони и превърна вноските ни в хазартен залог, в който рискът е изцяло за сметка на осигуряващия се.
    До края на този месец умните хора ще си прехвърлят парите в НОИ, а с парите на останалите някой ще си играе комар.

    18:33 03.11.2026

  • 21 само в колхозно блато

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "капест гълаб":

    доброволното може да бъде задължително?!

    18:34 03.11.2026

  • 22 Тодоракис

    5 1 Отговор
    До лятото,ще се въведат изходни визи!Да не се изнасят пари в чужбина!

    18:35 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай Араб

    8 1 Отговор
    БОТАШ погълна пенсиите

    18:36 03.11.2026

  • 25 Оставка

    7 1 Отговор
    Фатмашки негодници! Къде са парите от кредитите които взехте? Цените хвърчат, вие си вдигнахте заплатите, купихте си нови коли, правите 2 км. Път за 108 милиона, на катамарана 11900 евро заплата, без да броим краденето и Боташ.

    18:36 03.11.2026

  • 26 паниран червен пабирог

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Няма пари в хазната,":

    кражба кражба крааажба
    та си продължааавааааа
    обирът сее утвърждаава

    18:36 03.11.2026

  • 27 Шишиков

    4 1 Отговор
    Ще има две винетки!Една за южна и една за северна България!

    18:37 03.11.2026

  • 28 Бай Араб

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Няма пари в хазната,":

    Парите са в Турция, всеки ден се плаща на БОТАШ, те толкова пари не влизат в България от работещите в Европа,колкото заминават за Турция.България не е била до сега в по- тежка катастрофа.

    Коментиран от #33

    18:39 03.11.2026

  • 29 Бай Араб

    8 2 Отговор
    БОТАШ също като анаконда поглъща България !!!!!!!

    Коментиран от #32

    18:40 03.11.2026

  • 30 Люйбл

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дупката в бюджета за 6 месеца":

    Населението не видя нищо от тях!

    Видя, видя!
    И всеки ден вижда - ИНФЛАЦИЯ!

    18:42 03.11.2026

  • 31 Задача за трети клас

    6 1 Отговор
    Колко кредити може да изтегли мунчо преди да фалира държавата?

    18:42 03.11.2026

  • 32 буля йотка и крадев

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бай Араб":

    казаха че тепърва щяло да стане ясно колко е полезен боташ за България..

    Коментиран от #38

    18:43 03.11.2026

  • 33 Ако беше Турция, пак добре.

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Араб":

    Проблемът е, че Турция отчита 90 процента от тях в Кремъл, защото такава беше договорката между Радев, Ердоган и Путин.

    18:43 03.11.2026

  • 34 Червените

    4 2 Отговор
    винаги зануляват държавата!В квартала вече затвориха няколко малки бизнеса!

    Коментиран от #35

    18:45 03.11.2026

  • 35 кабакрадев

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Червените":

    туй е то прогреса!!

    18:46 03.11.2026

  • 36 Данилокентий

    2 1 Отговор
    И небето разплакаха...

    18:47 03.11.2026

  • 37 М да уе

    1 0 Отговор
    Ама не е сигурно

    18:53 03.11.2026

  • 38 Е как

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "буля йотка и крадев":

    На мен ни казаха че от самото начало само позитиви от него.

    18:55 03.11.2026

  • 39 Мошеници

    0 0 Отговор
    Оставка!

    18:59 03.11.2026

  • 40 Адаш

    0 0 Отговор
    на един от предишните фалирали България!Може внук?

    19:00 03.11.2026

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