Няма официален план за прехвърляне на вноски към НОИ

Няма официално потвърдено предложение част от вноските за втория пенсионен стълб да бъде прехвърлена към Националния осигурителен институт. Министерството на финансите отрече информацията за подготвяна подобна реформа, а председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ заяви, че „такова нещо няма“ и не се планира.

Спорът започна след публикации, според които в проектобюджета за 2027 г. се обсъжда намаляване на вноската за втория пенсионен стълб от 5% на 2,5%. Останалите 2,5 процентни пункта според тази информация трябва да бъдат насочени към НОИ. Очаква се проектобюджетът да бъде представен на 6 ноември, когато би трябвало да стане ясно дали в него има подобна мярка.

Опозицията предупреди за по-малки лични партиди

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ заяви, че при намаляване на вноската всеки осигурен би имал около 433 евро по-малко годишно в индивидуалната си партида. „Всеки от нас догодина, вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, ще му ги вземе Гълъб Донев“, каза Василев.

По информация, цитирана от медийни публикации, евентуалното пренасочване би осигурило около 1 млрд. евро за НОИ. В частните пенсионни фондове се осигуряват над 4 милиона души, родени след 31 декември 1959 г. Вече натрупаните средства по индивидуалните партиди не са посочени като част от обсъжданата промяна, а твърденията се отнасят до бъдещи вноски.

Владислав Панев от „Демократична България“ определи евентуалната мярка като допълнителен приход от около 1 млрд. евро за сметка на гражданите. Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС заяви, че партията ще реагира остро, ако информацията се потвърди, и я определи като промяна, която наказва работещите.

Управляващите отрекоха подготвяна промяна

Константин Проданов нарече твърденията „абсолютно фалшива новина“. Той заяви, че част от втория пенсионен стълб няма да бъде пренасочвана към НОИ и че осигуровките ще останат. Според него проектобюджетът още не е представен и критиките са преждевременни.

Министерството на финансите също заяви, че информацията не отговаря на истината. От ведомството посочиха, че предстои официалното представяне на бюджета за следващата година. До публикуването на проекта няма потвърден текст, който да предвижда промяна в съотношението между първия и втория пенсионен стълб.

Източници: bntnews.bg, investor.bg, economic.bg