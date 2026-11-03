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Скандал за одитите на Сметната палата разпали парламента
  Тема: Икономика

Скандал за одитите на Сметната палата разпали парламента

3 Ноември, 2026 20:02 664 9

  • сметна палата-
  • народно събрание-
  • апи-
  • иван шишков-
  • теменужка петкова

Управляващи и опозиция си размениха обвинения за прикрити разходи, манипулирани данни и договори на АПИ

Скандал за одитите на Сметната палата разпали парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нови обвинения между управляващи и опозиция разпалиха спора около одитите на Сметната палата за управлението на бюджета през последните седем години. Проверките са направени по предложение на Народното събрание, след като „Прогресивна България“ дойде на власт.

От управляващата формация обвиниха предишни министри, че са прикривали разходи и са използвали счетоводни механизми, за да изглеждат отчетите по-благоприятно.

„Опозицията или бърка два коренно различни типа контрол и одит, или съзнателно се е опитала да скрие фискалните бомби, които са заложени в миналото. Министрите са правели счетоводни фокуси, за да се нагласят отчетите“, заяви Стефан Белчев от „Прогресивна България“.

Теменужка Петкова от ГЕРБ отговори, че обвиненията не са подкрепени с конкретика.

„Няма как да кажеш, че има фокуси от министрите и да не назовеш кои са фокусниците“, каза Петкова.

Спор за данните и еврозоната

Константин Проданов обвини предишното управление, че е използвало изкривени данни, за да представи по-добра картина за финансовото състояние на страната. По думите му решения, включително това за влизането на България в еврозоната, са били взети на база неадекватна информация за готовността на страната.

Петкова отхвърли твърдението и заяви, че проблемът произтича от управлението на „Прогресивна България“ и от опит да бъде дискредитирано предишното управление.

Обвинения за договорите на АПИ

В центъра на спора попаднаха и договорите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Проданов съобщи, че при одита са установени драстични и системни увеличения на първоначалните прогнозни стойности на проектите.

По думите му от общо 213 договора за поддръжка по 139 са сключени анекси, с които първоначалната стойност е надвишена със 78 процента.

„Правим извода, че те явно искат оставката на министър Иван Шишков. Това е червен картон към него“, заяви Николай Нанков от ГЕРБ.

Според Нанков значителна част от разходите са били поети по време на служебния мандат на Шишков като министър на регионалното развитие.

Шишков отговори, че служебните правителства са разплащали единствено вече сключени договори.

„Одитът представлява анатомията на управлението на ГЕРБ - от 2009 до 2025 година заедно с всички сглобки в период от пет години“, каза Иван Шишков.

Така одитите на Сметната палата се превърнаха в пореден политически сблъсък за начина, по който са управлявани публичните средства, и за отговорността при сключването и изпълнението на договорите.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    8 1 Отговор
    Иван Костов подари индустрията ..! Саломон Паси унищожи армията ..Боко тиквата подновяваше и раздаваше концесии много под пазарната им цена и открадна парите за инфраструктурата , останалите грабят на парче каквото е останало..

    20:08 03.11.2026

  • 2 Всичко е фалш

    4 0 Отговор
    Лъжи и делавери

    20:08 03.11.2026

  • 3 Без майтап

    3 0 Отговор
    В България сигурно е едно, българина ще продължава да е най бедният в ЕС.

    20:11 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    8 1 Отговор
    Абе направо арестувайте Тиквата той ще ви обясни договорите и ще ви каже къде са парите

    20:15 03.11.2026

  • 6 хахаха

    1 6 Отговор
    тоя боклук шишков колкото е грозен толкова е и крадлив и лъжлив

    20:17 03.11.2026

  • 7 Дани

    3 0 Отговор
    ТАБУРЕТКАТА И ВОДОПАДА НАЧЕЛО С ГРОБАРИТЕ КРАДОХА КРОДОХА ЛЪЖЕХА МАЗАХА И НИ ВКАРАХА ПРИ "БОГАТИТЕ"- СЕГА КРАДЦИТЕ ГЕРБЕРСКИ ВИКАТ ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА-- Е НЕМА ТАКАВА НАГЛОСТ!!!А И ТАБУРЕТКАТА НАЙ НАКРАЯ ДА КАЖЕ КЪДЕ СКРИ КАРТАТА!!!!

    20:23 03.11.2026

  • 8 Като я видя Теменужка

    1 0 Отговор
    и започвам веднага да и вярвам.А също и този Нанков.Това е капацитета на Тиквата.Лошото е че се загубиха години с тия некадърници.

    20:24 03.11.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Важно е кой е сключил договора и анекса. Плащането е заложено при изпълнение на договора.

    20:37 03.11.2026

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