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Самолети от Бергамо и Дъблин кацнаха в София след заплахи ОБЗОР
  Тема: Трафик

Самолети от Бергамо и Дъблин кацнаха в София след заплахи ОБЗОР

3 Ноември, 2026 20:16, обновена 3 Ноември, 2026 20:21 400 6

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  • авиация

Двата полета не са били отклонявани към други летища. При проверките на борда не са открити взривни устройства

Самолети от Бергамо и Дъблин кацнаха в София след заплахи ОБЗОР - 1
Снимка: Фейсбук/Светослав Петров
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Два самолета, изпълняващи полети от Бергамо и Дъблин до София, са получили бомбени заплахи във въздуха. И двете машини са кацнали на летище „Васил Левски“ – София, без да бъдат отклонявани към други летища. След приземяването са извършени проверки, при които не са открити взривни устройства.

За случаите съобщиха министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По данни на МВР единият сигнал е бил получен по електронна поща. И двата самолета са били проверени от компетентните служби, включително от Специализирания отряд за борба с тероризма.

„В случая няма никаква опасност“, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.

Пеев обясни, че при получаване на подобна информация се задейства стандартна процедура. По думите му решението на кое летище да кацне самолетът е на командира на въздухоплавателното средство, а държавните институции осигуряват безопасното приземяване и последващата проверка. Министърът не съобщи броя на пътниците и екипажите, като посочи, че тази информация не може да бъде дадена конкретно.

Николов заяви, че сигналите са свързани с твърдения за поставени взривни устройства. Той посочи, че към момента няма данни за конкретни терористични намерения или действия. Разследването за произхода на заплахите продължава, но българските власти не са съобщили кой стои зад тях.

Предишен случай с полет от Лондон

Случаите са поредни на фона на инцидент от 2 ноември. Тогава самолет на Wizz Air, изпълняващ полет от Лондон до София, беше отклонен към Будапеща след получена бомбена заплаха. Машината кацна в Унгария, където беше проверена, а след това продължи към България. При проверките не бяха открити взривни вещества или други опасни предмети.

За разлика от полета от Лондон, самолетите от Бергамо и Дъблин са продължили до предварително определената си дестинация в София. След кацането пътниците и екипажите са били подложени на необходимите проверки, а към момента няма данни за пострадали или за реална опасност на летището.

Източници: vesti.bg, segabg.com, btvnovinite.bg


София / България
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