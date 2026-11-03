Нели Куцкова: ВСС има нужда от устойчиви и честни хора

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет започна в Народното събрание, където предстои да бъдат избрани 11 представители от парламентарната квота. За местата са номинирани 21 кандидати, а изслушването в Правната комисия започна с първите четирима. Гласуването в пленарната зала е насрочено за 19 ноември.

Паралелно с парламентарната процедура тече и изборът на представители от професионалната квота. Общото събрание на съдиите започна изслушването на 21 кандидати на 31 октомври, а гласуването за шестимата представители е насрочено за 7 ноември. Прокурорите вече избраха своите четирима представители.

Куцкова: По-важни са характерът и почтеността

Пред Радио ФОКУС съдия Нели Куцкова, бивш председател на Съюза на съдиите в България и бивш член на ВСС, определи избора на прокурорската квота като оживен и оспорван. По думите ѝ това дава основание за „умерен оптимизъм“, тъй като са се появили признаци на промяна в прокуратурата.

За съдийската квота Куцкова посочи, че сред кандидатите има качествени професионалисти, но окончателната оценка ще зависи от избора на самите съдии. Тя отбеляза и че кандидатите за парламентарната квота са се подготвили сериозно и са готови да отговарят на поставените въпроси.

Според нея важна промяна е, че за първи път парламентарната квота се избира по предварително утвърдени правила. Куцкова изрази надежда процедурата да доведе до публичен и прозрачен избор, при който да са ясни основанията за предпочитане на едни кандидати пред други.

„Много по-важното е хората да са устойчиви и честни, отколкото да са „наши“.

Куцкова предупреди, че политическият избор често се подчинява на удобството, вместо на почтеността и характера на кандидата. Тя заяви, че депутатите трябва да търсят информация за професионалната репутация на номинираните и да поставят въпроси за евентуални контакти със структури на влияние.

Независимостта зависи от човека и от закона

В разговора съдията раздели независимостта на магистратите на вътрешна и външна. Вътрешната според нея зависи от характера, отношението към професията и готовността на съдията или прокурора да отстоява независимостта си.

Външната независимост Куцкова свърза със законовите гаранции, които трябва да защитават магистратите от политически и други влияния. Сред тях тя посочи несменяемостта и гарантирането на работата при добросъвестно изпълнение на служебните задължения.

Новият ВСС трябва да бъде избран с мандат от пет години. Процедурите за професионалната и парламентарната квота се провеждат по правила, приети след законови промени през 2026 г.

Източници: focus-news.net