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Нели Куцкова: ВСС има нужда от устойчиви и честни хора
  Тема: Избори

Нели Куцкова: ВСС има нужда от устойчиви и честни хора

3 Ноември, 2026 20:34 522 13

  • всс-
  • нели куцкова-
  • съдебна система-
  • парламентарна квота-
  • магистрати

Бившият член на съвета призова депутатите да не избират „свои“ кандидати, а магистрати с характер и независимост

Нели Куцкова: ВСС има нужда от устойчиви и честни хора - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет започна в Народното събрание, където предстои да бъдат избрани 11 представители от парламентарната квота. За местата са номинирани 21 кандидати, а изслушването в Правната комисия започна с първите четирима. Гласуването в пленарната зала е насрочено за 19 ноември.

Паралелно с парламентарната процедура тече и изборът на представители от професионалната квота. Общото събрание на съдиите започна изслушването на 21 кандидати на 31 октомври, а гласуването за шестимата представители е насрочено за 7 ноември. Прокурорите вече избраха своите четирима представители.

Куцкова: По-важни са характерът и почтеността

Пред Радио ФОКУС съдия Нели Куцкова, бивш председател на Съюза на съдиите в България и бивш член на ВСС, определи избора на прокурорската квота като оживен и оспорван. По думите ѝ това дава основание за „умерен оптимизъм“, тъй като са се появили признаци на промяна в прокуратурата.

За съдийската квота Куцкова посочи, че сред кандидатите има качествени професионалисти, но окончателната оценка ще зависи от избора на самите съдии. Тя отбеляза и че кандидатите за парламентарната квота са се подготвили сериозно и са готови да отговарят на поставените въпроси.

Според нея важна промяна е, че за първи път парламентарната квота се избира по предварително утвърдени правила. Куцкова изрази надежда процедурата да доведе до публичен и прозрачен избор, при който да са ясни основанията за предпочитане на едни кандидати пред други.

„Много по-важното е хората да са устойчиви и честни, отколкото да са „наши“.

Куцкова предупреди, че политическият избор често се подчинява на удобството, вместо на почтеността и характера на кандидата. Тя заяви, че депутатите трябва да търсят информация за професионалната репутация на номинираните и да поставят въпроси за евентуални контакти със структури на влияние.

Независимостта зависи от човека и от закона

В разговора съдията раздели независимостта на магистратите на вътрешна и външна. Вътрешната според нея зависи от характера, отношението към професията и готовността на съдията или прокурора да отстоява независимостта си.

Външната независимост Куцкова свърза със законовите гаранции, които трябва да защитават магистратите от политически и други влияния. Сред тях тя посочи несменяемостта и гарантирането на работата при добросъвестно изпълнение на служебните задължения.

Новият ВСС трябва да бъде избран с мандат от пет години. Процедурите за професионалната и парламентарната квота се провеждат по правила, приети след законови промени през 2026 г.

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цяла България има нужда от устойчиви

    3 0 Отговор
    и честни хора. Когато всички заедно спрем да лъжем и да крадем, тогава ще можем да избираме управляващите измежду нас с голяма лекота. Защото и те ще са честни, устойчиви и почтени като всеки един от нас. Управляващите са като народа си - същите.

    20:41 03.11.2026

  • 2 реалист

    3 0 Отговор
    Още не са се родили пеленачета ,които може да са честни , защото родителите им , дядовците и бабите са закърмени да получават подкупи за милиони !! Сегашната измет да се оттегли ,както направиха в Албания ,защото тук трябва да има примки за тях !

    20:50 03.11.2026

  • 3 И от къде бе

    3 0 Отговор
    От къде ще ги намерите

    20:50 03.11.2026

  • 4 Нали?!

    3 0 Отговор
    Каква майтапчийка само!

    20:50 03.11.2026

  • 5 Помним, помним

    2 0 Отговор
    Лафа за чекистите.

    20:51 03.11.2026

  • 6 Зайо Байо

    2 0 Отговор
    Що ма , како Нели ? Досега не бяха ли ЧЕСТНИ и УСТОЙЧИВИ тез хора ?
    Нали ги избираха "демократичните ни и вселюбими" управляващи и то предимно от двама с прякори Тиквата и Шиши ?
    Защо ма , како Нели , не каза преди , че тез не са ДОСТОЙНИ и ЧЕСТНИ ?

    20:51 03.11.2026

  • 7 B името на ВИМЕТО

    2 0 Отговор
    А нужен ли ни е въобще ВСС ? Както и главен прокурор ! Както и всички такива добре платени и дълбоко зависими хора на тези позиции ?!
    Каква е ползата от тях ? Единствено , за да са ниско наведени и услужливо ухилени пред Тиквата , Шопара , Тулупа и Магнита ли ?

    Коментиран от #9

    20:55 03.11.2026

  • 8 Що Е То ?

    2 0 Отговор
    И Има ли такова Животно ?

    У Нас ?

    21:10 03.11.2026

  • 9 И този Който Е !

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "B името на ВИМЕТО":

    На Власт !

    21:11 03.11.2026

  • 10 ВСС има нужда

    1 0 Отговор
    Ама няма да ги намери

    21:33 03.11.2026

  • 11 Трап

    0 0 Отговор
    Важното е да не ми разбутат магистратките, че аз все по-добре вървя и скоро ще станат нещата.

    21:38 03.11.2026

  • 12 ехаа

    1 0 Отговор
    Това е вица на деня ,даже на годината

    21:54 03.11.2026

  • 13 ттт

    1 0 Отговор
    Със свещ да търсиш няма да намериш.Това е в топ три по корупция в тази територия

    21:56 03.11.2026

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