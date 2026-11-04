Парламентът се връща на работа след президентските избори

Народното събрание провежда първото си редовно заседание след двуседмичната пауза, която депутатите си гласуваха заради президентските избори. Пленарното заседание е насрочено за 9:00 часа.

В предварителната програма е включено второто четене на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 10 юли 2026 г. и вече е преминал през обсъждане в парламентарната Комисия по енергетика.

Депутатите ще обсъдят и цените на горивата

Предвижда се Народното събрание да разгледа и проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива. Вносител е парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Проектът е внесен на 6 октомври 2026 г. и е разпределен за обсъждане в комисиите по бюджет и финанси, икономическа политика и енергетика.

Точката е включена като проект за решение, а не като окончателно приета мярка. Това означава, че депутатите първо трябва да обсъдят предложението и да гласуват дали да го одобрят.

На първо четене е предвиден законът за здравното осигуряване

В дневния ред е заложено и първо гласуване на промени в Закона за здравното осигуряване. Както при останалите точки, програмата е предварителна и може да бъде променена в пленарната зала.

След заседанието на 4 ноември в календара на Народното събрание са насрочени пленарни заседания и на 5, и на 6 ноември.

Източници: bntnews.bg