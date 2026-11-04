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Парламентът се връща на работа след президентските избори
  Тема: Избори

Парламентът се връща на работа след президентските избори

4 Ноември, 2026 06:42 393 1

  • народно събрание-
  • президентски избори-
  • цени на горивата-
  • възобновяема енергия-
  • здравно осигуряване

Депутатите ще обсъдят промени в закона за възобновяемата енергия, мерки за цените на горивата и здравното осигуряване

Парламентът се връща на работа след президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание провежда първото си редовно заседание след двуседмичната пауза, която депутатите си гласуваха заради президентските избори. Пленарното заседание е насрочено за 9:00 часа.

В предварителната програма е включено второто четене на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 10 юли 2026 г. и вече е преминал през обсъждане в парламентарната Комисия по енергетика.

Депутатите ще обсъдят и цените на горивата

Предвижда се Народното събрание да разгледа и проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива. Вносител е парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Проектът е внесен на 6 октомври 2026 г. и е разпределен за обсъждане в комисиите по бюджет и финанси, икономическа политика и енергетика.

Точката е включена като проект за решение, а не като окончателно приета мярка. Това означава, че депутатите първо трябва да обсъдят предложението и да гласуват дали да го одобрят.

На първо четене е предвиден законът за здравното осигуряване

В дневния ред е заложено и първо гласуване на промени в Закона за здравното осигуряване. Както при останалите точки, програмата е предварителна и може да бъде променена в пленарната зала.

След заседанието на 4 ноември в календара на Народното събрание са насрочени пленарни заседания и на 5, и на 6 ноември.

Източници: bntnews.bg


София / България
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  • 1 Мокой

    1 0 Отговор
    Скоро ще излязат в коледна ваканция, която е по-дълга от ученическата, тия са постоянно във ваканции! Може и без тях!

    07:02 04.11.2026

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