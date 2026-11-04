Михайлова: Има риск от промяна на посоката на България

Съществува риск от промяна на европейската и евроатлантическата посока на България, затова гражданите трябва да следят действията на властта. Това заяви преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Риск за промяна на европейската и евроатлантическата посока на България има, затова гражданите трябва да бъдат будни и да следят действията на властта“, каза Михайлова. По думите ѝ много хора са притеснени не толкова от избора на конкретен политик, колкото от посоката, в която ще поеме страната.

Оценката за президентската кампания

Михайлова съобщи, че е подкрепила Андрей Гюров на президентските избори заради поведението му като служебен министър-председател. Според нея той е показал кураж и способност да отстоява трудни решения.

„Впечатли ме ясната му позиция за принадлежността на България към европейското и евроатлантическото семейство и отношението му към войната в Украйна“, заяви преподавателят по конституционно право.

Според Михайлова по време на кампанията темата за войната и мира отново е била използвана като разделителна линия. Тя посочи, че е чувала подобни обвинения и по време на дебатите за членството на България в НАТО.

Михайлова смята, че левицата традиционно е по-активна в пропагандата, докато демократичната общност не винаги успява да обясни убедително позициите си на избирателите.

Въпреки загубата на президентските избори тя определи представянето на Андрей Гюров и Георги Кандев като важно за демократичната общност. По думите ѝ този потенциал не трябва да бъде пропиляван.

„За да разширят влиянието си, партиите и политиците трябва да работят постоянно на терен – не само в София, но и в малките градове и селата“, каза Михайлова. Тя посочи предстоящите местни избори като сериозно изпитание.

Критерии за избор на членове на ВСС

В разговора проф. Михайлова коментира и предстоящия избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. За избора е необходимо мнозинство от 160 депутати.

Според нея водещи при гласуването трябва да бъдат професионалните качества и характерът на кандидатите, а не политическите им биографии.

Михайлова защити възможността хора с опит в изпълнителната власт да заемат позиции в съдебната система. Тя предупреди, че е опасно професионалисти да бъдат дискредитирани единствено заради работата им в предишни правителства.

Източници: nova.bg