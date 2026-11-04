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Михайлова: Има риск от промяна на посоката на България
  Тема: Избори

Михайлова: Има риск от промяна на посоката на България

4 Ноември, 2026 13:34 1 188 48

  • екатерина михайлова-
  • европейска посока-
  • евроатлантическа посока-
  • президентски избори-
  • висш съдебен съвет

Преподавателят по конституционно право призова гражданите да следят действията на властта. Тя коментира и избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет

Михайлова: Има риск от промяна на посоката на България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съществува риск от промяна на европейската и евроатлантическата посока на България, затова гражданите трябва да следят действията на властта. Това заяви преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Риск за промяна на европейската и евроатлантическата посока на България има, затова гражданите трябва да бъдат будни и да следят действията на властта“, каза Михайлова. По думите ѝ много хора са притеснени не толкова от избора на конкретен политик, колкото от посоката, в която ще поеме страната.

Оценката за президентската кампания

Михайлова съобщи, че е подкрепила Андрей Гюров на президентските избори заради поведението му като служебен министър-председател. Според нея той е показал кураж и способност да отстоява трудни решения.

„Впечатли ме ясната му позиция за принадлежността на България към европейското и евроатлантическото семейство и отношението му към войната в Украйна“, заяви преподавателят по конституционно право.

Според Михайлова по време на кампанията темата за войната и мира отново е била използвана като разделителна линия. Тя посочи, че е чувала подобни обвинения и по време на дебатите за членството на България в НАТО.

Михайлова смята, че левицата традиционно е по-активна в пропагандата, докато демократичната общност не винаги успява да обясни убедително позициите си на избирателите.

Въпреки загубата на президентските избори тя определи представянето на Андрей Гюров и Георги Кандев като важно за демократичната общност. По думите ѝ този потенциал не трябва да бъде пропиляван.

„За да разширят влиянието си, партиите и политиците трябва да работят постоянно на терен – не само в София, но и в малките градове и селата“, каза Михайлова. Тя посочи предстоящите местни избори като сериозно изпитание.

Критерии за избор на членове на ВСС

В разговора проф. Михайлова коментира и предстоящия избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. За избора е необходимо мнозинство от 160 депутати.

Според нея водещи при гласуването трябва да бъдат професионалните качества и характерът на кандидатите, а не политическите им биографии.

Михайлова защити възможността хора с опит в изпълнителната власт да заемат позиции в съдебната система. Тя предупреди, че е опасно професионалисти да бъдат дискредитирани единствено заради работата им в предишни правителства.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    43 4 Отговор
    На новата Ялта ще видим в коя част на салфетката ще бъдем.

    Коментиран от #6, #8

    13:35 04.11.2026

  • 2 опааа

    43 3 Отговор
    сйе дйе сйе умре, бабо

    13:36 04.11.2026

  • 3 Гост

    55 4 Отговор
    Луда крава...

    13:36 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гражданин

    58 3 Отговор
    Точно те участва в големият гражеж на дуржавата и народа , като подкрепяше за всичко гнусния Мавър !! И вместо да са отдавна в затвора -раздават умнотии !!

    13:37 04.11.2026

  • 6 хихи

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    от страната на Булаката, както през Първата и Втората световни войни...

    Коментиран от #29

    13:38 04.11.2026

  • 7 Ко каза?

    52 3 Отговор
    Алоооо, Михайлова!
    Нали имаше най - после честни избори?
    Или космоса е крив на кривата ракета?

    13:39 04.11.2026

  • 8 Къде се загуби

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вчера питах за тебе.

    13:39 04.11.2026

  • 9 Безнадежни все Надежди

    44 4 Отговор
    Впрегнаха соросоиди и сдс-ари да реват по медиите. Появи се и класната.

    13:41 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 очевидец

    11 21 Отговор
    Коментар в Чехия под новината, че йотова печели изборите:
    „Bulharsko je nejchudší země EU, a přesto volí pořád stejnou cestu...“
    Превод: „България е най-бедната страна в ЕС, но продължава да избира същия път.“

    Коментиран от #45

    13:46 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Миме

    22 4 Отговор

    До коментар #10 от "В Тая Помярска Държава !":

    за да бъде построен АЕЦ Белене, требе сичките часници да бъдат набутани на остров Белене

    13:48 04.11.2026

  • 17 ВИК

    19 2 Отговор
    Госпожата сигурно не е била в “интелигентския” списък на Гюров, за да дава съвети. Но може би не са я чули, тя разбира от тези работи.

    13:49 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ташунко

    23 5 Отговор
    Нали преди 2 дена имаше избори и хората дадоха посоката . На кой не му харесва да се изнася .

    Коментиран от #32, #41

    13:52 04.11.2026

  • 20 Промяна На Посоката !

    8 4 Отговор
    Едва Ли Ще Има !

    НАДОЛУ !

    НАДОЛУ !

    НАДОЛУ !

    13:52 04.11.2026

  • 21 Биполярно разстройство

    7 2 Отговор
    Тя посоката на територията винаги е била една и съща.Гледа на запад, ходи на изток.юРазкрачена държава и народ.

    Коментиран от #27

    13:54 04.11.2026

  • 22 Да, да

    14 1 Отговор
    Вие толкова сте откраднали, че няма да усетите нищо от каквато и да е промяна, дори внуците ви ще лапат от краденото. С Курнела сте си лика-прилика.

    Коментиран от #33

    14:00 04.11.2026

  • 23 Абе

    8 2 Отговор
    Трябвало е да продължи с художествената гимнастика,а не сега да я бъркат с мъж като конституционен съдия.

    14:02 04.11.2026

  • 24 Факт

    14 2 Отговор
    С машини,без машини,обединени,разделени,с избори на пролет и на есен-народа си каза думата.Не ви иска.

    Коментиран от #28

    14:02 04.11.2026

  • 25 Талия тая е дето й

    8 2 Отговор
    викат класната
    Тя явно не следи новините
    Да следят а тя да се води уж преподавател ; не стига че Й туриха и професор
    Само насъсква хората
    Зло нещо е
    Е, на ив.кокнов първа ученичка и тя като над.м.

    14:02 04.11.2026

  • 26 Абе да бе

    15 2 Отговор
    Крайно време е да променим посоката. Стига сме крачили към Петрохан.

    14:04 04.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стиска ни

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Затова напролет пак избори. С нацистките коцета извън листата.

    14:07 04.11.2026

  • 29 Що сравняваш

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Тогава Борис е бил на власт
    Чети и размишлявай !

    14:07 04.11.2026

  • 30 666

    16 2 Отговор
    Тази беше дясната ръка на черния Иван който разпродаде България за един долар

    14:08 04.11.2026

  • 31 провинциалист

    5 1 Отговор
    Неможачите окончателно ни оттърваха от всичко руско за 17-ти път с влизането в еврозоната, сега не било толкова окончачтелно... Пак гласувайте за тях!

    14:08 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ма ти

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Да, да":

    Видя ли и стила, ма?!
    Тая не е крала и стинка.

    14:12 04.11.2026

  • 34 нннн

    1 2 Отговор
    Ами, да направим референдум за посоката! Толкова е просто.
    Стига са си чесали езиците!

    Коментиран от #42

    14:13 04.11.2026

  • 35 Брата

    1 2 Отговор
    Защо не питат " класната" кой да бъде във ВСС!?

    14:16 04.11.2026

  • 36 Някой

    3 2 Отговор
    Седесарски вой се надава от последните остатъци на една партия нанесла доста вреди на България.Някои жт тах точно заради евроатлатическата им посока. професарката може ли да обясни как точно ще сменим посоката след като официално и безвъзвратно сме приети в ЕС от 2007, в Шенген от две години, в НАТО официално от 22 години, а скоро ще навършим една в Еврозоната.

    14:17 04.11.2026

  • 37 БгГ

    3 2 Отговор
    ИМА НАДЕЖДА ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ УНИЩОЖИЛИ ЛИВА!!!

    Коментиран от #40

    14:18 04.11.2026

  • 38 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Една от ликвидаторите на България, провела единственият в света Закон за ликвидацията и ликвидирала България.

    14:19 04.11.2026

  • 39 Анонимен

    2 0 Отговор
    Е кво ми пречи да съм европеец и да не ми пука за Украйна?

    14:20 04.11.2026

  • 40 ЗабравИ

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "БгГ":

    Комунистическият ти фашизъм е в миналото. Като теб.

    14:22 04.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вече го правихме

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "нннн":

    Аре у лево.

    14:22 04.11.2026

  • 43 Давайтее

    1 0 Отговор
    Взимайте по едно дайре и почвайте : "БКП -то, БКП - то, БКП - то....." !

    14:26 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 усил

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "очевидец":

    Трябва смяна. България в момента е подмандатна територия, протекторат или колония на Заапада. Изборът е ваш ,

    Нужен е балансиран подход между Изтока и Запада в политическо, военно, икономическо, идеологическо оттношение. Така прави Турция и прогресира.

    14:27 04.11.2026

  • 46 Балкани

    1 0 Отговор
    Критериите са: НЕ барайте Борисов и Пеевски! Те са колоните на демократичната общност в България. Тя обещава и такъв ВСС да не ги барат доживот, въпреки, че са за доживотен затвор.

    14:29 04.11.2026

  • 47 Народее????

    0 0 Отговор
    Който е притеснен да си взима куфарчето и да се маха от България! Всички останали 87% от българите чакаме Русия ! Крадливите корумпирани фашисти ,като тази госпожа ще бъдат съдени,като национални предатели!

    14:31 04.11.2026

  • 48 мнение

    0 0 Отговор
    И тази "проф." говори за ПОСОКА. Няма спасение. Станаха банални с мантрата ПОСОКА.

    14:36 04.11.2026

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