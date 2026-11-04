Михайлова: Има риск от промяна на посоката на България

Съществува риск от промяна на европейската и евроатлантическата посока на България, затова гражданите трябва да следят действията на властта. Това заяви преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
„Риск за промяна на европейската и евроатлантическата посока на България има, затова гражданите трябва да бъдат будни и да следят действията на властта“, каза Михайлова. По думите ѝ много хора са притеснени не толкова от избора на конкретен политик, колкото от посоката, в която ще поеме страната.
Оценката за президентската кампания
Михайлова съобщи, че е подкрепила Андрей Гюров на президентските избори заради поведението му като служебен министър-председател. Според нея той е показал кураж и способност да отстоява трудни решения.
„Впечатли ме ясната му позиция за принадлежността на България към европейското и евроатлантическото семейство и отношението му към войната в Украйна“, заяви преподавателят по конституционно право.
Според Михайлова по време на кампанията темата за войната и мира отново е била използвана като разделителна линия. Тя посочи, че е чувала подобни обвинения и по време на дебатите за членството на България в НАТО.
Михайлова смята, че левицата традиционно е по-активна в пропагандата, докато демократичната общност не винаги успява да обясни убедително позициите си на избирателите.
Въпреки загубата на президентските избори тя определи представянето на Андрей Гюров и Георги Кандев като важно за демократичната общност. По думите ѝ този потенциал не трябва да бъде пропиляван.
„За да разширят влиянието си, партиите и политиците трябва да работят постоянно на терен – не само в София, но и в малките градове и селата“, каза Михайлова. Тя посочи предстоящите местни избори като сериозно изпитание.
Критерии за избор на членове на ВСС
В разговора проф. Михайлова коментира и предстоящия избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. За избора е необходимо мнозинство от 160 депутати.
Според нея водещи при гласуването трябва да бъдат професионалните качества и характерът на кандидатите, а не политическите им биографии.
Михайлова защити възможността хора с опит в изпълнителната власт да заемат позиции в съдебната система. Тя предупреди, че е опасно професионалисти да бъдат дискредитирани единствено заради работата им в предишни правителства.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #8
13:35 04.11.2026
2 опааа
13:36 04.11.2026
3 Гост
13:36 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 гражданин
13:37 04.11.2026
6 хихи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":от страната на Булаката, както през Първата и Втората световни войни...
Коментиран от #29
13:38 04.11.2026
7 Ко каза?
Нали имаше най - после честни избори?
Или космоса е крив на кривата ракета?
13:39 04.11.2026
8 Къде се загуби
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вчера питах за тебе.
13:39 04.11.2026
9 Безнадежни все Надежди
13:41 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 очевидец
„Bulharsko je nejchudší země EU, a přesto volí pořád stejnou cestu...“
Превод: „България е най-бедната страна в ЕС, но продължава да избира същия път.“
Коментиран от #45
13:46 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Миме
До коментар #10 от "В Тая Помярска Държава !":за да бъде построен АЕЦ Белене, требе сичките часници да бъдат набутани на остров Белене
13:48 04.11.2026
17 ВИК
13:49 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ташунко
Коментиран от #32, #41
13:52 04.11.2026
20 Промяна На Посоката !
НАДОЛУ !
НАДОЛУ !
НАДОЛУ !
13:52 04.11.2026
21 Биполярно разстройство
Коментиран от #27
13:54 04.11.2026
22 Да, да
Коментиран от #33
14:00 04.11.2026
23 Абе
14:02 04.11.2026
24 Факт
Коментиран от #28
14:02 04.11.2026
25 Талия тая е дето й
Тя явно не следи новините
Да следят а тя да се води уж преподавател ; не стига че Й туриха и професор
Само насъсква хората
Зло нещо е
Е, на ив.кокнов първа ученичка и тя като над.м.
14:02 04.11.2026
26 Абе да бе
14:04 04.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стиска ни
До коментар #24 от "Факт":Затова напролет пак избори. С нацистките коцета извън листата.
14:07 04.11.2026
29 Що сравняваш
До коментар #6 от "хихи":Тогава Борис е бил на власт
Чети и размишлявай !
14:07 04.11.2026
30 666
14:08 04.11.2026
31 провинциалист
14:08 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ма ти
До коментар #22 от "Да, да":Видя ли и стила, ма?!
Тая не е крала и стинка.
14:12 04.11.2026
34 нннн
Стига са си чесали езиците!
Коментиран от #42
14:13 04.11.2026
35 Брата
14:16 04.11.2026
36 Някой
14:17 04.11.2026
37 БгГ
Коментиран от #40
14:18 04.11.2026
38 Ха ХаХа
14:19 04.11.2026
39 Анонимен
14:20 04.11.2026
40 ЗабравИ
До коментар #37 от "БгГ":Комунистическият ти фашизъм е в миналото. Като теб.
14:22 04.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Вече го правихме
До коментар #34 от "нннн":Аре у лево.
14:22 04.11.2026
43 Давайтее
14:26 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 усил
До коментар #14 от "очевидец":Трябва смяна. България в момента е подмандатна територия, протекторат или колония на Заапада. Изборът е ваш ,
Нужен е балансиран подход между Изтока и Запада в политическо, военно, икономическо, идеологическо оттношение. Така прави Турция и прогресира.
14:27 04.11.2026
46 Балкани
14:29 04.11.2026
47 Народее????
14:31 04.11.2026
48 мнение
14:36 04.11.2026